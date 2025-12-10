Шофьор нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Водач на товарен автомобил със сръбско гражданство е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай от Районното управление в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Във вторник около 16:00 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево патрул е бил на място във връзка със създалата се опашка и увеличен трафик към ГКГПП "Капитан Андреево" на тежкотоварни автомобили.
Униформени полицаи са уведомили сръбски водач на тир, който се опитвал да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване, съобщава кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев. Шофьорът се противопоставил и проявил агресия. Посегнал е и е съборил на земята младши инспектор от управлението. Последвало е незабавното му задържане до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство.
В района на опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" в посока Турция, близките пътни възли и преди граничните пунктове с Турция "Капитан Андреево и с Гърция "Капитан Петко войвода" патрулират шест полицейски екипа, уточниха от полицията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
12:11 10.12.2025
2 ЗАааа 5000 лева на месец?!!
12:12 10.12.2025
3 иванушка
12:12 10.12.2025
4 Мдааа
Коментиран от #6
12:13 10.12.2025
5 ще го пуснат скоро
така е и за жените тук и младоците
12:22 10.12.2025
6 Има доза истина
До коментар #4 от "Мдааа":Основно защото нашите не говорят никакви езици, затова и не спират чужденци, за да не се разправят и излагат, което си е пълно безобразие. Но и сърбите са топ селяндурите на Балканите
12:29 10.12.2025
7 Джо
12:30 10.12.2025
8 ЧИЧО
12:45 10.12.2025