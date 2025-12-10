Новини
Шофьор нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

10 Декември, 2025 12:01 963 8

  • шофьор-
  • полицай-
  • капитан андреево

Водачът, сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Шофьор нападна и рани полицай край "Капитан Андреево" - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водач на товарен автомобил със сръбско гражданство е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай от Районното управление в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Във вторник около 16:00 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево патрул е бил на място във връзка със създалата се опашка и увеличен трафик към ГКГПП "Капитан Андреево" на тежкотоварни автомобили.

Униформени полицаи са уведомили сръбски водач на тир, който се опитвал да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване, съобщава кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев. Шофьорът се противопоставил и проявил агресия. Посегнал е и е съборил на земята младши инспектор от управлението. Последвало е незабавното му задържане до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство.

В района на опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" в посока Турция, близките пътни възли и преди граничните пунктове с Турция "Капитан Андреево и с Гърция "Капитан Петко войвода" патрулират шест полицейски екипа, уточниха от полицията.


Напиши коментар:


  • 1 Българин

    7 2 Отговор
    Колкото повече ги бият по корумпирани стават.Бий милиционер по милиционер.

    12:11 10.12.2025

  • 2 ЗАааа 5000 лева на месец?!!

    9 1 Отговор
    ТВА Е НИИИЩО....

    12:12 10.12.2025

  • 3 иванушка

    7 1 Отговор
    Както е казал поета - Србе на врбе

    12:12 10.12.2025

  • 4 Мдааа

    12 1 Отговор
    Ами така е, като сред сърби, румънци, турци на нашите милиционери им е излязло име на много толерантни🙄

    Коментиран от #6

    12:13 10.12.2025

  • 5 ще го пуснат скоро

    5 0 Отговор
    щом е чужденец ги освобождават
    така е и за жените тук и младоците

    12:22 10.12.2025

  • 6 Има доза истина

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мдааа":

    Основно защото нашите не говорят никакви езици, затова и не спират чужденци, за да не се разправят и излагат, което си е пълно безобразие. Но и сърбите са топ селяндурите на Балканите

    12:29 10.12.2025

  • 7 Джо

    3 0 Отговор
    А в сърбия щеше за е разстрелян на мясно! Наште лешпери докога ще ни излатат?

    12:30 10.12.2025

  • 8 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Това ако наш шофьор направи в Сърбия, няма да излезе от затвора.Но тука все полицаите виновни.

    12:45 10.12.2025

