Домашен арест за митничаря, обвинен за подкуп на „Калотина“

Софийският окръжен съд пусна под домашен арест митническия служител Иво Атанасов, задържан при акция на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина", съобщи NOVA.
Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста.
Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение.
