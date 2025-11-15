Новини
Домашен арест за митничаря, обвинен за подкуп на „Калотина“

Домашен арест за митничаря, обвинен за подкуп на „Калотина“

15 Ноември, 2025 20:32 500 7

Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста

Софийският окръжен съд пусна под домашен арест митническия служител Иво Атанасов, задържан при акция на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина", съобщи NOVA.

Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста.

Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение.


  • 1 Любопитен

    6 0 Отговор
    Сигурно е болен човека. Бъбреците му работят на 50%, черния му дроб и той, клапите на сърцето му н държат на стрес, има постоянно киселини. Досега години работи в Митници в това състояние което обаче не му позволява да лежи под стража. Колко ли парички е олекнал завалията за този домашен арест?

    20:39 15.11.2025

  • 2 Тити

    6 0 Отговор
    След седмица може да им свалят даже и обвиненията.

    20:40 15.11.2025

  • 4 Лумпен

    2 0 Отговор
    Дебел за цензура

    20:43 15.11.2025

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Малко отпуска, да си почине момчето и след това го връщаме и ударно ще си навакса

    20:53 15.11.2025

  • 7 го връщаме и ударно ще си навакса

    1 0 Отговор

    и да не се самозабрави пак
    както се беше унесъл
    да не праща благодарствени картички по празници

    21:11 15.11.2025

