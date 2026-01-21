Откриха над 210 000 къса цигари, укрити в мебели

215 800 къса (10 790 кутии) контрабандни цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на превозно средство, влизащо в страната от Турция.

На 20.01.2026 г., около 6 часа сутринта, на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация, управляван от български гражданин. След анализ на риска колата е селектирана за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в превозваната стока – табли за легла, митническите служители установяват между дървената плоскост и текстилната част, укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 215 800 къса (10 790 кутии) цигари с чужд акцизен бандерол.

Цигарите са задържани. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 625 000 къса (31 250 кутии) нелегални цигари.