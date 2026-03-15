Крум Зарков: БСП ще влезе в парламента. Сарафов е узурпатори няма да се уморим да протестираме срещу него

15 Март, 2026 10:56, обновена 15 Март, 2026 09:59 759 24

Не е изключено социалисти да влязат в листите на Радев, заяви председателят на партията

"Аз нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващото Народно събрание. Досега правителството беше доминирано от двама неформални лидери - Бойко Борисов и Делян Пеевски. Сега вече край!".

Това заяви председателят на БСП-Обединена левица и бивш министър на правосъдието Крум Зарков пред БНТ.

По думите му не е невъзможно да бъдат видени социалисти в листите на партията на Румен Радев - "Прогресивна България". Тогава обаче социалистите нямало да бъдат социалисти, според Крум Зарков.

Той заяви, че не знае каква ще е ролята на Антон Кутев в политическата формация на досегашния президент.

Крум Зарков добави още, че не познава самата партия на Радев, но му се струва адекватна заявката на досегашния президент - за разрушаване на олигархичния модел на управление. "Ще говорим в новото Народно събрание", закани се лидерът на БСП.

Зарков коментира и казуса с Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. "Сарафов е узурпатор и узурпира кабинета на главния прокурор. Ние социалистите няма да се уморим да простираме срещу Сарафов", каза още лидерът на БСП-Обединена левица.

И призова всички политически лидери да кажат как оценяват статута на Борислав Сарафов и как оценяват поведението на Висшия съдебен съвет (ВСС). Следващото Народно събрание трябва да постави въпроса за смяната на ВСС с адекватно устойчиво мнозинство, което не може да бъде направено с ГЕРБ-СДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От кухнята

    21 2 Отговор
    Зарков е помияр на Кирил Добрев, който е на подчинение на Шиши. Занулявай!

    10:02 15.03.2026

  • 2 внучето на муцунски

    13 2 Отговор
    вече не сме в скута на нашият лидер в сянка шиши

    10:02 15.03.2026

  • 3 Факти

    12 2 Отговор
    БСП протестират срещу Сарафов като патерица на покровителите му ГЕРБ-ДПС 😅

    10:03 15.03.2026

  • 4 Стенли

    8 2 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава хора като Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков и тем подобни индивиди но този Зарков има малка разлика с предишния така нареченият Фред Флинтстоун 😉

    10:04 15.03.2026

  • 5 Трудно

    7 3 Отговор
    Всичките ви привърженици са 76+. Зимата беше тежка. Не е приятно но все някои ще са заминали за Свети Петър. Така че ако влезете тоя път, следващия може и да не са останали живи гласоподаватели. Господ да ги прости.

    10:05 15.03.2026

  • 6 Перо

    13 2 Отговор
    Отрочетата на червената буржоазия от БСП и сегашна новоизлюпена джендърия ще гледа НС през крив макарон! Свърши се с наемниците и ортаци на всички партии!

    10:05 15.03.2026

  • 7 Дориана

    11 4 Отговор
    БСП ОЛ отдавна е проядена от вътре от корупция и от зависимости от Борисов и Пеевски и това се доказа когато бяха в коалиция Магнитски и защитаваха с всички сили корупцията, мафията , рекетите и полицейщината.. Така, че няма как смяната на един лидер да превърне като с магическа пръчка БСП ОЛ в Партия без зависимости. Тази партия вече изобщо няма място в Парламента.Те доказаха, че са вредна за обществото партия.

    Коментиран от #8

    10:06 15.03.2026

  • 8 Стенли

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Това е така но и и Радев е тъмна Индия за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡

    Коментиран от #12

    10:10 15.03.2026

  • 9 Дориана

    10 4 Отговор
    Крум Зарков да отговори как Наталия Киселова, която погази Конституцията , защото е зависима от Борисов и Пеевски и изпълняваше техните поръчки не само остана в партията, но и стана неин Председател на групата.В тази партия определено има корумпирани и зависими членове и няма място повече от предателски партии в Парламента. Падат надолу под 3 % . Нямат място в Парламента. Тотално се провалиха.

    10:12 15.03.2026

  • 10 Тъп ! Галош !

    8 1 Отговор
    Тъп ! Галош !

    ВСИЧКИТЕ ЛИ ?

    СТЕ ТАКИВА ?

    10:15 15.03.2026

  • 11 на мама

    7 3 Отговор
    куцамунчетооо! уу-тьютьютьо, ууутьютьютью, на мама сладкия той ууутьютью...

    10:15 15.03.2026

  • 12 Дориана

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Някой трябва да унищожи корупцията и мафията в България. Трябва да се освободи от зависимите Съд, Прокуратура, Администрация, Общини. Всички те са завладени политически от Борисов и Пеевски. ИТН предадоха целия български народ и станаха най- големите съюзници и защитници на Борисов и Пеевски. БСП ОЛ също предадоха народа заради жажда за власт. ППДБ също се провалиха и остана Румен Радев с наша помощ да помете създателите и проводниците на корупцията, кражбите и мафията.

    Коментиран от #16

    10:18 15.03.2026

  • 13 Иван Грозни

    7 1 Отговор
    Круме, моите уважения като мъж, но ти си овчар на стадо от вълци. Твоите предшественици/особено Фред/занулиха партията като я разпродадоха за лични облаги.Не съм чувал някой да е получавал писмо от покойник.

    10:19 15.03.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    А бе,сине майчин,
    Ти като беше някакво министърче в "покойте" на правосъдието, какво направи срещу бацила СарафоФ ?

    10:22 15.03.2026

  • 15 Oня с коня

    1 1 Отговор
    Зарков непрекъснато уверява че БСП ще влезе в НС на принципа че една лъжа повторена 100 пъти става Истина.

    Коментиран от #17

    10:25 15.03.2026

  • 16 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Не съм сигурен че това ще е Радев твърде много шикалкавене видяхме от негова страна и пак казвам че съм последният човек който ще тръгне да защитава хора като Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков и тем подобни индивиди включително и Зарков

    Коментиран от #20

    10:28 15.03.2026

  • 17 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Oня с коня":

    Има голяма вероятност да гледат парламента отвън това важи и за има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡👎

    10:29 15.03.2026

  • 18 Ахааа

    3 0 Отговор
    Ще видим Зарков, ще видим? Непоправимо щети ви нанесоха Зафиров и компания.... Влязоха във коалиция със ГЕРБ/ДПС.... Това винаги е и ще бъде пагубно за всяка партия, която се е съюзила с мафията!!!

    10:30 15.03.2026

  • 19 СфМЛ

    4 1 Отговор
    По последни данни в БСП отново се завръщат Киселова и Татяна Дончева. Последни опити за съживяване на тази партия, която по традиция се коалира и слугува с и на всички правителства само да е на власт.

    10:32 15.03.2026

  • 20 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Тоталната истина е дилемата - Унищожение на корупцията и мафията в България и освобождаване на завладените институции или Завладяна мафиотска корумпирана България от Борисов и Пеевски. Всички Ние ще помогнем.

    10:35 15.03.2026

  • 21 КОЙ?

    1 1 Отговор
    КОЙ нормален човек ще тръгне след доказан изверг и садист, който така жестоко убива котки? КОЙ! Ами, някой да е изненадан?! Нали знаете КОЙ е дядо му? А ако разчита на старата мома Татянка (да й имам руското име) с голямата уста, жална му майка Кацамунска! Няма да го спасят и високопарните му приказки, нито "възхвалите" му към изверга и лакей на СТалин - Гошо Тарабата, познат каот Георги Димитров, алкохолик и фанатизиран комунист, който е дал нареждаен да бъдае избит елита на нацията ни в престъпния и незаконен "Народен съд"! Да, "Народният съде" е осъдил 40 хиляди достойни българи на смърт, за да ни управляват цеил 45 огдиин неграмотни селяндури с основно образование! Като авджията, криминален престъпник и убиец Пенчо Кубадински!

    10:40 15.03.2026

  • 22 20- а Дорианка

    2 1 Отговор
    Пък много си наивна ма, Дорианке, много! Ти наистина ли вярваш, че точно червеният и в червата комунист от село Славяново и подлога на кремълския злодей ще ни "освободи" от мафията и ще бори корупцията?! Хайде холам, ма Дорианке! Я първо погледни "обкръжението" му! То е ДС-агент до ДС- агент,мила моя майно льо и мафиот до мафиота, мила моя майно льо!

    10:44 15.03.2026

  • 23 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Не е лош, човека но има някои грешни представи и илюзии за БСП. Тази партия има обременена с ръжи история в служба на чужди интереси. Не лява, защото във властта е вземала крайни десни решения. Много трудно ще въведе демокрация. Те не знаят какво е демокрация и какво е да уважаваш чуждото мнение, различно от твоето. Пожелавам му успех!

    10:47 15.03.2026

  • 24 Вашето мнение

    0 0 Отговор
    Няма нужда зарков, още едно ппдб - петрохан на никого не е необходимо.

    11:01 15.03.2026

