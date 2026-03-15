Крум Зарков: БСП ще влезе в парламента. Сарафов е узурпатори няма да се уморим да протестираме срещу него

"Аз нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващото Народно събрание. Досега правителството беше доминирано от двама неформални лидери - Бойко Борисов и Делян Пеевски. Сега вече край!".

Това заяви председателят на БСП-Обединена левица и бивш министър на правосъдието Крум Зарков пред БНТ.

По думите му не е невъзможно да бъдат видени социалисти в листите на партията на Румен Радев - "Прогресивна България". Тогава обаче социалистите нямало да бъдат социалисти, според Крум Зарков.

Той заяви, че не знае каква ще е ролята на Антон Кутев в политическата формация на досегашния президент.

Крум Зарков добави още, че не познава самата партия на Радев, но му се струва адекватна заявката на досегашния президент - за разрушаване на олигархичния модел на управление. "Ще говорим в новото Народно събрание", закани се лидерът на БСП.

Зарков коментира и казуса с Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. "Сарафов е узурпатор и узурпира кабинета на главния прокурор. Ние социалистите няма да се уморим да простираме срещу Сарафов", каза още лидерът на БСП-Обединена левица.

И призова всички политически лидери да кажат как оценяват статута на Борислав Сарафов и как оценяват поведението на Висшия съдебен съвет (ВСС). Следващото Народно събрание трябва да постави въпроса за смяната на ВСС с адекватно устойчиво мнозинство, което не може да бъде направено с ГЕРБ-СДС.