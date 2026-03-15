Крум Зарков: БСП ще влезе в парламента. Сарафов е узурпатори няма да се уморим да протестираме срещу него

"Аз нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващото Народно събрание. Досега правителството беше доминирано от двама неформални лидери - Бойко Борисов и Делян Пеевски. Сега вече край!".
Това заяви председателят на БСП-Обединена левица и бивш министър на правосъдието Крум Зарков пред БНТ.
По думите му не е невъзможно да бъдат видени социалисти в листите на партията на Румен Радев - "Прогресивна България". Тогава обаче социалистите нямало да бъдат социалисти, според Крум Зарков.
Той заяви, че не знае каква ще е ролята на Антон Кутев в политическата формация на досегашния президент.
Крум Зарков добави още, че не познава самата партия на Радев, но му се струва адекватна заявката на досегашния президент - за разрушаване на олигархичния модел на управление. "Ще говорим в новото Народно събрание", закани се лидерът на БСП.
Зарков коментира и казуса с Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. "Сарафов е узурпатор и узурпира кабинета на главния прокурор. Ние социалистите няма да се уморим да простираме срещу Сарафов", каза още лидерът на БСП-Обединена левица.
И призова всички политически лидери да кажат как оценяват статута на Борислав Сарафов и как оценяват поведението на Висшия съдебен съвет (ВСС). Следващото Народно събрание трябва да постави въпроса за смяната на ВСС с адекватно устойчиво мнозинство, което не може да бъде направено с ГЕРБ-СДС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От кухнята
10:02 15.03.2026
2 внучето на муцунски
10:02 15.03.2026
3 Факти
10:03 15.03.2026
4 Стенли
10:04 15.03.2026
5 Трудно
10:05 15.03.2026
6 Перо
10:05 15.03.2026
7 Дориана
Коментиран от #8
10:06 15.03.2026
8 Стенли
До коментар #7 от "Дориана":Това е така но и и Радев е тъмна Индия за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡
Коментиран от #12
10:10 15.03.2026
9 Дориана
10:12 15.03.2026
10 Тъп ! Галош !
ВСИЧКИТЕ ЛИ ?
СТЕ ТАКИВА ?
10:15 15.03.2026
11 на мама
10:15 15.03.2026
12 Дориана
До коментар #8 от "Стенли":Някой трябва да унищожи корупцията и мафията в България. Трябва да се освободи от зависимите Съд, Прокуратура, Администрация, Общини. Всички те са завладени политически от Борисов и Пеевски. ИТН предадоха целия български народ и станаха най- големите съюзници и защитници на Борисов и Пеевски. БСП ОЛ също предадоха народа заради жажда за власт. ППДБ също се провалиха и остана Румен Радев с наша помощ да помете създателите и проводниците на корупцията, кражбите и мафията.
Коментиран от #16
10:18 15.03.2026
13 Иван Грозни
10:19 15.03.2026
14 АГАТ а Кристи
Ти като беше някакво министърче в "покойте" на правосъдието, какво направи срещу бацила СарафоФ ?
10:22 15.03.2026
15 Oня с коня
Коментиран от #17
10:25 15.03.2026
16 Стенли
До коментар #12 от "Дориана":Не съм сигурен че това ще е Радев твърде много шикалкавене видяхме от негова страна и пак казвам че съм последният човек който ще тръгне да защитава хора като Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков и тем подобни индивиди включително и Зарков
Коментиран от #20
10:28 15.03.2026
17 Стенли
До коментар #15 от "Oня с коня":Има голяма вероятност да гледат парламента отвън това важи и за има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡👎
10:29 15.03.2026
18 Ахааа
10:30 15.03.2026
19 СфМЛ
10:32 15.03.2026
20 Дориана
До коментар #16 от "Стенли":Тоталната истина е дилемата - Унищожение на корупцията и мафията в България и освобождаване на завладените институции или Завладяна мафиотска корумпирана България от Борисов и Пеевски. Всички Ние ще помогнем.
10:35 15.03.2026
21 КОЙ?
10:40 15.03.2026
22 20- а Дорианка
10:44 15.03.2026
23 Абсурдистан
10:47 15.03.2026
24 Вашето мнение
11:01 15.03.2026