Цветомир Николов: До две-три седмици ще се усети поскъпването на цените заради ситуацията в Близкия изток

Цветомир Николов: До две-три седмици ще се усети поскъпването на цените заради ситуацията в Близкия изток

9 Март, 2026 10:11 740 20

По думите му основният проблем с доставчиците е това, че няма как корабите да напуснат района – застрашава се екипажът, няма кой застраховател да поеме този риск

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поскъпването на петрола зависи от това колко ще продължи конфликтът и блокирането на протока. Ръстовете са предимно от геополитическия риск, който съществува. Това обясни пред бТВ Цветомир Николов, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му основният проблем с доставчиците е това, че няма как корабите да напуснат района – застрашава се екипажът, няма кой застраховател да поеме този риск.

„На пазара на дребно има достатъчно голяма конкуренция, за да се гарантира, че няма спекула. На цената на едро обаче няма никаква конкуренция – там е само рафинерията в Бургас“, уточни експертът.

„Няма опасност за българските достави на суров петрол, защото над 80% се доставят от Казахстан. Ценовата индексация обаче се базира върху индекса на борсата, оттам идва основното увеличение“, заяви Николов.

На въпрос кога да очакваме ръст на инфлацията, той уточни: „„Топлофикация“ зависи много от ръста на цената на природния газ, но пък отоплителният сезон е към своя край. По отношение на горивата, там ще бъде основният шок, но не очаквам голяма инфлация. До две-три седмици би трябвало да се усети леко повишение на цените от случващото се.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    16 0 Отговор
    А БЕ ТИ В КОЙ СВЯТ ЖИВЕЕШ БЕ ЗА СЕДМИЦА ЦЕНАТА НА ДИЗЕЛА Е СКОЧИЛА С 40 ЕВРО ЦЕНТА

    10:14 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Вече всички го усетиха

    10:16 09.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Цените НЕ ПОСКЪПВАТ - ТЕ СА МЯРКА❗
    Все едно да кажеш КИЛОГРАМЪТ ОЛЕКНА🤔

    10:17 09.03.2026

  • 5 Боко

    6 0 Отговор
    То се усеща и без събития
    урсулита вселенски император🤪

    10:21 09.03.2026

  • 6 Винкело

    14 0 Отговор
    Ако от 1.25 на 1.40 не е поскъпване, то какво ли не чака след две седмици, когато започне поскъпването...

    10:22 09.03.2026

  • 7 то няма ясни цели за войната

    5 0 Отговор
    крадат за да си постегнат икономиките . реално ако вземат да въртят скъп петрол покрай санкционираните рафинерии лукоил ще се оскъпи всяко нещо . няма липси ама е по 4-5 пъти . 1000 хрантутници на заплати правят пари за РФ . но потребителите големите са тировете и рейсовете . стотици тонове горива си зареждат . ще плащат . но се вижда колко са недалновидни експертите . каквото са анализирали след месец е точно обратното . някой ще си напълни джобовете . запалиха рафинериите на иран . еко катастрофа . а тук плачкат за лешояд и някакво дърво в петрохан зелените кожодери .

    10:24 09.03.2026

  • 8 Тая

    3 1 Отговор
    Година канибализма ще се върне по св2та

    10:26 09.03.2026

  • 9 Мурка

    6 0 Отговор
    ЦЕНТЪР за ИЗСЛЕДВАНЕ на ДЕМОКРАЦИЯТА----ЕКСПЕРТ ЗА НЕЩА КОИТО НЯМАТ НУЖДА ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ОЩЕ ПО МАЛКО ОТ ЕКСПЕРТИ( МИЖИ ОЧИ А ТЕ ЛАЖЕМ )А КАТО ВИДИШ МАЗНАТА МУСУРА НА ЕКСПЕРТА И ЗНАЕШ ЧЕ ТОЗИ НЯМА ДЕН РАБОТЕН А И НЯМА ДА ИМА В БЪДЕЩЕ ДА ВИ ШИ ----БАМ У ДЕМОКРАЦИЯТА И ДЕМОКРАТИТЕ

    10:27 09.03.2026

  • 10 Пич

    8 0 Отговор
    Е как така ?! Нали любимите управляващи ни проглушиха ушите, че имаме запаси за минимум три месеца, купувани на старата цена...?!

    10:30 09.03.2026

  • 11 Ватманяк

    2 0 Отговор
    Много по-бързо. Гледам си бережките - на 24. 02 съм заредил бензин за 1.27, а вчера за 1.38

    10:36 09.03.2026

  • 12 От де

    6 1 Отговор
    се излюпват такива "експерти" ?

    Коментиран от #16

    10:38 09.03.2026

  • 13 Ццц

    0 4 Отговор
    Спокойно! Тръмп каза, че на фона на заплахата за Израел и САЩ, цената за "лоялистите" е ниска, а Иран ще получи много демокрация. Сега се мисли и механизъм как ЕС да плати сметката и се търсят доказателства за заплахата, за да са доволни всички! Има и много успокояваща новина! На фона на покачващите се цени на петрола, Путин не казва нищо за Иран, което е 100 % доказателство, че е безпомощен. Щом Путин е нещастен, че му оправиха дефицита, евроатлантикът е щастлив. Цената за високото кръвно на Путин тогава е без значение за всеки истински "лоялист"! На който не му харесва е жертва на руската пропаганда и да заминава за Москва да види как се живее в диктатура без яйца, ракети и картофи!

    Коментиран от #15

    10:46 09.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шекеларка паважна,

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ццц":

    Путин никога не казва нищо, когато ви гледа серира. Затова пак пусна Маша и Медведчика да ви спукат от гавра ЕС-дe.билите на урсуляците.

    10:49 09.03.2026

  • 16 Ццц

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "От де":

    Американският колеж бълва по няколко десетки на година, а експертите отиват на края на обучението, за да си вземат дипломите и да видят къде се намира университета! А по-досетливите, които са ходили да видят Харвард като туристи, имат шанс да станат и премиери. Стига да не започнат занаята на Зеленски за победи, както наш Киро!

    10:51 09.03.2026

  • 17 Сталин

    5 0 Отговор
    В САЩ вече започнаха мобилизация и навсякъде по летища и гари може да се видят военни които заминават към поделенията си ,и,и забележете 99% от тях са бели ,и много военни търсят правна помощ да не ходят да умират за ционизма и исраhell,иначе който откаже отива на съд и затвор,същото чака и цървулите,както казва Сатаняху който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    11:07 09.03.2026

  • 18 дгжсдцж

    3 0 Отговор
    Отидете пред парламента и ги вижте как слизат със скъпите костюми от НСО колите , дали им дреме?

    11:07 09.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ НА НАТАНЯХУ И ТРЪМП
    ЧЕ ПОМАГАТ НА
    ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
    С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
    НА 19 АПРИЛ 2026 :)

    11:11 09.03.2026

  • 20 българина

    2 0 Отговор
    точно затова скапния ЕС И ЕК да заведат дела срещу сащ и израел за нанесени умишлено икономически щети и загуби!

    11:11 09.03.2026

