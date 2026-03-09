Цветомир Николов: До две-три седмици ще се усети поскъпването на цените заради ситуацията в Близкия изток

Поскъпването на петрола зависи от това колко ще продължи конфликтът и блокирането на протока. Ръстовете са предимно от геополитическия риск, който съществува. Това обясни пред бТВ Цветомир Николов, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му основният проблем с доставчиците е това, че няма как корабите да напуснат района – застрашава се екипажът, няма кой застраховател да поеме този риск.

„На пазара на дребно има достатъчно голяма конкуренция, за да се гарантира, че няма спекула. На цената на едро обаче няма никаква конкуренция – там е само рафинерията в Бургас“, уточни експертът.

„Няма опасност за българските достави на суров петрол, защото над 80% се доставят от Казахстан. Ценовата индексация обаче се базира върху индекса на борсата, оттам идва основното увеличение“, заяви Николов.

На въпрос кога да очакваме ръст на инфлацията, той уточни: „„Топлофикация“ зависи много от ръста на цената на природния газ, но пък отоплителният сезон е към своя край. По отношение на горивата, там ще бъде основният шок, но не очаквам голяма инфлация. До две-три седмици би трябвало да се усети леко повишение на цените от случващото се.“