Шаламанов: България е част от НАТО и ЕС и сигурността ѝ е тясно свързана със стратегическото партньорство със САЩ

20 Февруари, 2026 09:24 1 047 31

Какво правят американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София?

Шаламанов: България е част от НАТО и ЕС и сигурността ѝ е тясно свързана със стратегическото партньорство със САЩ - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Американски военни самолети бяха забелязани вчера на летище „Васил Левски“ в София. Според официалната информация те са част от дейности по усилена бдителност на Алианса и учението Steadfast Dart, свързано с укрепване на източния фланг на НАТО.

Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов и арабистcът проф. Владимир Чуков.

По думите на Шаламанов действията са в рамките на засилените мерки след инциденти с безпилотни апарати в страни като Полша и Румъния. По думите му става дума за логистична подкрепа, дозареждане във въздуха и прехвърляне на техника.

Проф. Чуков обаче акцентира върху по-широкия контекст – напрежението около Иран и сложните отношения между Съединени американски щати и Техеран. Той посочи, че част от самолетите са пристигнали от Великобритания и отбеляза, че в международните медии се обсъждат различни сценарии, включително евентуални удари срещу Иран.

На въпроса „Къде сме ние?“, Шаламанов беше категоричен: България е част от НАТО и ЕС и сигурността ѝ е тясно свързана със стратегическото партньорство със САЩ.

Според него страната ни се намира в чувствителен регион – близо както до войната в Украйна, така и до Близкия изток, което изисква ясна позиция, приемственост и активна роля в рамките на съюзите.

Проф. Чуков допълни, че българската дипломация трябва да бъде експертна, подготвена и прагматична, защото решенията се вземат в условия на динамична и рискова международна среда.

Шаламанов и Чуков коментираха и служебното правителство на Андрей Гюров, което встъпи в длъжност вчера – 19 февруари.

Шаламанов подчерта, че запазването на поста на министъра на отбраната е силен политически сигнал – Атанас Запрянов остава единственият министър без смяна и вече участва в трето поредно правителство.

Според Шаламанов това е оценка за важността на отбраната в момент на сериозни трансформации в рамките на НАТО и Европейски съюз. Той изрази очакване да бъдат ускорени процесите по превъоръжаване, инвестициите в отбрана и подписването на споразумение за сигурност с Украйна.

„Отбраната е в основата на геостратегията и геополитиката. Около нас ври и кипи“, подчерта той.

Завръщането на Надежда Нейнски като външен министър също беше определено като знаково. Шаламанов припомни нейния опит от правителството на Иван Костов по време на Косовската криза и стратегическата ориентация на България към Запада.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ху (By Who)

    24 3 Отговор
    Господин Керемидаров издаде военната тайна на нато.

    Коментиран от #6

    09:27 20.02.2026

  • 2 Бай Ху (By Who)

    25 3 Отговор
    Господин Шамшалов, не издавайте военните тайни.

    09:28 20.02.2026

  • 3 Европеец

    34 3 Отговор
    Всички знаят, че те самолети са за удсрс срещу Иран..... Никога не е струпано толкова оръжие в района..... Бай Дончо баламосва Иран с преговори, но всички знаят че ще удари когато стане готов..... Въпроса е какъв и колко мощен ще бъде ударът и какви се цели с тоя удар..... Не без значение че Русия Иран се провери учения ормунския залив, но мисля че удар ще има.... Казват че посолството съобщило че ти е самолети са за обучение, много плоско и дипломатично-Не си струва да аргументирам.....
    .....

    09:31 20.02.2026

  • 4 дядото

    31 3 Отговор
    благодарение на такива като теб, сигурността на българия все е свързана с някой господар- фашистка германия,ссср,ес и нато.и все сме били колония някому.пфу.

    Коментиран от #8

    09:33 20.02.2026

  • 5 Пич

    35 3 Отговор
    Този глупак говори толкова нефелни, че после ще трябва да се обяснява !!! Защото САЩ и ЕС все повече се разминават !!!

    09:35 20.02.2026

  • 6 Мурка

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ху (By Who)":

    само тои да беше

    09:36 20.02.2026

  • 7 в кратце

    30 3 Отговор
    България е част от НАТО и сащиянците не търсят мнението й. Те си мислят,че България е техен щат и толкоз.Слагат си самолетчетата там,където им е кеф.Без да питат,без предварително да пратят уведомление на българските военно-въздушни сили,на командирите и на министъра на отбраната. Каубойска му работа.

    09:39 20.02.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    24 4 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    Ние сме малка държава на кръстопът. Не можем да оцелеем сами, Междусъюзническата война 1913 го доказва. Но защо всеки път правителствата са правили грешен избор. Може би просто не са имали избор. Сега обаче има избор, но пак и пак се присламчваме към грешната страна.

    Коментиран от #21

    09:43 20.02.2026

  • 9 Шашмаланов

    28 3 Отговор
    е толкова военен специалист , колкото дядо му тромпетист . Аман от подлоги . Време е да ги изметем и да изберем БЪЛГАРИ с които да се гордеем и мислят за всички нас и РОДИНАТА ни .

    Коментиран от #12, #20, #28

    09:46 20.02.2026

  • 10 а НПО опазва граници и горите

    11 2 Отговор
    Рейнджъри в действие . Доста странно . На хартия натото и ЕС , а на практика еко рейнджър патрули . Интересно .

    09:54 20.02.2026

  • 11 бай Иван

    15 3 Отговор
    Шаламанка ,като сме стратегически партньори ще участваме ли във войната срещу Иран ? А в миролюбив съюз ли сме да те питам, като непрекъснато НАТО все участва в някакви конфликти по света и не като мироопазващи сили?

    09:57 20.02.2026

  • 12 Копейкин Костя

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "Шашмаланов":

    Викай крадецът на войнишка посуда и одеала Шиваров да даде експертно мнение, че другаря Чуков се изложи с прогнозата си, че войната в Украйна ще приключи за две седмици с пабеда на Матушката ви!

    09:59 20.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мишена във война........

    12 3 Отговор
    Това е огромен риск да станеш мишена във война!Като сте се продали поне вземете пари от ротшилд да усетят маймунките-бг дето цял живот теглят ралото и хомота им е прежулил гърбовете!Турция отказа ,тя не е в Нато ,но гърция е в нато ,а от гърция до иран е по близо........Поне кажете истината какво печелим като ставаме мишена!

    Коментиран от #29

    10:04 20.02.2026

  • 15 И що щат

    12 2 Отговор
    американски военни самолети на международно гражданско летище, а не са в ,, Граф Игнатиево”???!

    Коментиран от #19

    10:17 20.02.2026

  • 16 Лъже атлантическата смет

    11 2 Отговор
    Нищо общо нямат американските самолети на гражданското ни летище с някакви мерки след инциденти с безпилотни апарати в страни като Полша и Румъния.

    Коментиран от #22

    10:24 20.02.2026

  • 17 Около нас ври и кипи

    12 2 Отговор
    И му било много важно на тоя шииибаняк и ние да заврим и закипим ...мухлю атлантически

    10:27 20.02.2026

  • 18 Абе,

    10 2 Отговор
    Шаламанов, Ноев и другите задноблизци,защо още не са в укристан, да се борят с руснаците?!

    10:36 20.02.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "И що щат":

    16-та авиобаза Враждебна.

    10:46 20.02.2026

  • 20 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шашмаланов":

    Кат го гледам дедо му мое и да е надувал тромпети.

    10:48 20.02.2026

  • 21 Сега сме на правилната страна

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":

    Не е далеч времето когато след Иран и русийката ще яде дървото, а копейките пак ще скимтят из форумите, само за да се скрият като мишки след това.

    11:27 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Неутралитет

    4 0 Отговор
    Точно обратното. НАТО ни прави цел на руски ракети. Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
    Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сем беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.

    Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те и да дойда ще бъдат без бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети?

    Коментиран от #30

    11:37 20.02.2026

  • 25 джо престъпникът

    4 0 Отговор
    Долен лицемер катър кой ще нападне България ? -- Китай , Русия или С. Корея . Или да мислиш да воюваш с тях с какво и как ? когато освен гол зад..ник нямаш нищо което да им предложиш .

    11:49 20.02.2026

  • 26 бушприт

    2 0 Отговор
    Завръщането на Надежда Нейнска, като външна министърка е довела хамерите със самолетите в Бългерията.

    12:50 20.02.2026

  • 27 щамов работник

    0 0 Отговор
    Ако Русия нападне България,тука ще дойдат самолети с хиляди военни рускини на борда. Ще бъде руса красота и ще ги зяпаме до вечерта.

    12:54 20.02.2026

  • 28 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шашмаланов":

    Тоя, същият Шаламанов беше се снимал гол, в хотелската си стая, пред некво огледало, по време на работно посещение в чужбина, в една розкикерена поза. Тази снимка той изпраща на любовницата си, за да я впечатли?! Уникално гадна, грозна снимка. Някой я бе хакнал и пуснал в нета. Пазя я като трофей и да ми напомня какви отрепки са в правителствата ни.

    13:17 20.02.2026

  • 29 Точно така!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "мишена във война........":

    Но наЩе полЮтици не могат да постъпват както Е правилно, защото са здраво държани за меките части с обилни компромати и откраднатите парички, внесени в чужди банки. За такова положение американците казват : - Стисни някой за меките му части и притежателят им сам идва при тебе.
    По всяка вероятност питеците в политиката ни, по такъв начин ни набутаха в гейрозоната.

    13:29 20.02.2026

  • 30 Дааа....

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Неутралитет":

    Много сте прав!
    Ние НЯМАМЕ армия, и за това американците си правят каквото си искат,без да питат !
    НЯМАМЕ и нормални политици, които да защитават независимостта на България !
    Един съвет: НЕ ДЪРПАЙТЕ ДЯВОЛА ЗА ОПАШКАТА!!!
    Достатъчно изстрадал народ сме ....

    13:52 20.02.2026

  • 31 То пък

    0 0 Отговор
    Е за една заплата какво ли не прави индивида

    15:40 20.02.2026

