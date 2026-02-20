Шаламанов: България е част от НАТО и ЕС и сигурността ѝ е тясно свързана със стратегическото партньорство със САЩ

Американски военни самолети бяха забелязани вчера на летище „Васил Левски“ в София. Според официалната информация те са част от дейности по усилена бдителност на Алианса и учението Steadfast Dart, свързано с укрепване на източния фланг на НАТО.
Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ на bTV бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов и арабистcът проф. Владимир Чуков.
По думите на Шаламанов действията са в рамките на засилените мерки след инциденти с безпилотни апарати в страни като Полша и Румъния. По думите му става дума за логистична подкрепа, дозареждане във въздуха и прехвърляне на техника.
Проф. Чуков обаче акцентира върху по-широкия контекст – напрежението около Иран и сложните отношения между Съединени американски щати и Техеран. Той посочи, че част от самолетите са пристигнали от Великобритания и отбеляза, че в международните медии се обсъждат различни сценарии, включително евентуални удари срещу Иран.
На въпроса „Къде сме ние?“, Шаламанов беше категоричен: България е част от НАТО и ЕС и сигурността ѝ е тясно свързана със стратегическото партньорство със САЩ.
Според него страната ни се намира в чувствителен регион – близо както до войната в Украйна, така и до Близкия изток, което изисква ясна позиция, приемственост и активна роля в рамките на съюзите.
Проф. Чуков допълни, че българската дипломация трябва да бъде експертна, подготвена и прагматична, защото решенията се вземат в условия на динамична и рискова международна среда.
Шаламанов и Чуков коментираха и служебното правителство на Андрей Гюров, което встъпи в длъжност вчера – 19 февруари.
Шаламанов подчерта, че запазването на поста на министъра на отбраната е силен политически сигнал – Атанас Запрянов остава единственият министър без смяна и вече участва в трето поредно правителство.
Според Шаламанов това е оценка за важността на отбраната в момент на сериозни трансформации в рамките на НАТО и Европейски съюз. Той изрази очакване да бъдат ускорени процесите по превъоръжаване, инвестициите в отбрана и подписването на споразумение за сигурност с Украйна.
„Отбраната е в основата на геостратегията и геополитиката. Около нас ври и кипи“, подчерта той.
Завръщането на Надежда Нейнски като външен министър също беше определено като знаково. Шаламанов припомни нейния опит от правителството на Иван Костов по време на Косовската криза и стратегическата ориентация на България към Запада.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #6
09:27 20.02.2026
2 Бай Ху (By Who)
09:28 20.02.2026
3 Европеец
.....
09:31 20.02.2026
4 дядото
Коментиран от #8
09:33 20.02.2026
5 Пич
09:35 20.02.2026
6 Мурка
До коментар #1 от "Бай Ху (By Who)":само тои да беше
09:36 20.02.2026
7 в кратце
09:39 20.02.2026
8 007 лиценз ту кил
До коментар #4 от "дядото":Ние сме малка държава на кръстопът. Не можем да оцелеем сами, Междусъюзническата война 1913 го доказва. Но защо всеки път правителствата са правили грешен избор. Може би просто не са имали избор. Сега обаче има избор, но пак и пак се присламчваме към грешната страна.
Коментиран от #21
09:43 20.02.2026
9 Шашмаланов
Коментиран от #12, #20, #28
09:46 20.02.2026
10 а НПО опазва граници и горите
09:54 20.02.2026
11 бай Иван
09:57 20.02.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #9 от "Шашмаланов":Викай крадецът на войнишка посуда и одеала Шиваров да даде експертно мнение, че другаря Чуков се изложи с прогнозата си, че войната в Украйна ще приключи за две седмици с пабеда на Матушката ви!
09:59 20.02.2026
14 мишена във война........
Коментиран от #29
10:04 20.02.2026
15 И що щат
Коментиран от #19
10:17 20.02.2026
16 Лъже атлантическата смет
Коментиран от #22
10:24 20.02.2026
17 Около нас ври и кипи
10:27 20.02.2026
18 Абе,
10:36 20.02.2026
19 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "И що щат":16-та авиобаза Враждебна.
10:46 20.02.2026
20 Абе
До коментар #9 от "Шашмаланов":Кат го гледам дедо му мое и да е надувал тромпети.
10:48 20.02.2026
21 Сега сме на правилната страна
До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":Не е далеч времето когато след Иран и русийката ще яде дървото, а копейките пак ще скимтят из форумите, само за да се скрият като мишки след това.
11:27 20.02.2026
24 Неутралитет
Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сем беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.
Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те и да дойда ще бъдат без бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети?
Коментиран от #30
11:37 20.02.2026
25 джо престъпникът
11:49 20.02.2026
26 бушприт
12:50 20.02.2026
27 щамов работник
12:54 20.02.2026
28 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "Шашмаланов":Тоя, същият Шаламанов беше се снимал гол, в хотелската си стая, пред некво огледало, по време на работно посещение в чужбина, в една розкикерена поза. Тази снимка той изпраща на любовницата си, за да я впечатли?! Уникално гадна, грозна снимка. Някой я бе хакнал и пуснал в нета. Пазя я като трофей и да ми напомня какви отрепки са в правителствата ни.
13:17 20.02.2026
29 Точно така!
До коментар #14 от "мишена във война........":Но наЩе полЮтици не могат да постъпват както Е правилно, защото са здраво държани за меките части с обилни компромати и откраднатите парички, внесени в чужди банки. За такова положение американците казват : - Стисни някой за меките му части и притежателят им сам идва при тебе.
По всяка вероятност питеците в политиката ни, по такъв начин ни набутаха в гейрозоната.
13:29 20.02.2026
30 Дааа....
До коментар #24 от "Неутралитет":Много сте прав!
Ние НЯМАМЕ армия, и за това американците си правят каквото си искат,без да питат !
НЯМАМЕ и нормални политици, които да защитават независимостта на България !
Един съвет: НЕ ДЪРПАЙТЕ ДЯВОЛА ЗА ОПАШКАТА!!!
Достатъчно изстрадал народ сме ....
13:52 20.02.2026
31 То пък
15:40 20.02.2026