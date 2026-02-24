Новини
Стартиращите компании са ключов партньор за технологиите в отбраната

24 Февруари, 2026 13:47 643 3

В събитието участват представители на института GATE, НАТО, технологични компании и стартъпи, научноизследователски институти, университети, иновационни хъбове и други

Стартиращите компании са ключов партньор за технологиите в отбраната - 1
Снимка: Министерство на иновациите и растежа
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Стартиращите компании са съществен партньор за сигурността, тъй като много от най-иновативните технологии днес се създават в малки и гъвкави екипи. Toва заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова по време на форума „Innovation Continuum 2026“ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията (ACT) в института GATE към СУ "Св. Климент Охридски".

„Иновациите в отбраната и свързването на индустрията и изследователските среди с нашите партньори са приоритет, затова приветствам всякакви идеи и предложения как можем да развием това още повече. Досега имаме някои осъществени инициативи и се надявам да намерим начин да ги разширим и надградим“, посочи Младенова. Тя даде за пример Акселераторът за отбранителни иновации за Северния Атлантик – DIANA, в който България участва активно. „Като съюзник в НАТО вярваме, че тези усилия ще ни направят по-силни“, посочи министърът.

По думите ѝ институциите трябва да се движат по-бързо, с темпото на иноваторите. „Нуждаем се от ясни пътища, които свързват финансирането, тестването, регулацията и внедряването в единен процес“, каза тя.

Министър Младенова постави акцент върху създадения Център за иновации в отбраната в София тех парк, чиято цел е разработване на прототипи и тестване на нови технологии. Тя отбеляза и Центъра за върхови постижения в Казанлък, който е фокусиран върху производството на технологии с двойна употреба, които да обслужват както отбранителни, така и граждански нужди. В заключение добави, че именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка напред.

В събитието участват представители на института GATE, НАТО, технологични компании и стартъпи, научноизследователски институти, университети, иновационни хъбове и други. По време на форума ще бъде публично представена и интелигентната платформа ALLY1 за ускоряване на технологии с двойна употреба, разработен от Института.


