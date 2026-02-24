Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната

Със заповеди на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на отбраната от 23.02.2026 г. са назначени Йордан Божилов и Златин Кръстев.
Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането.
Той има богат опит в сферата на отбраната. Бил е директор на дирекция в Министерството на отбраната, началник на политическия кабинет и заместник-министър на отбраната.
Златин Кръстев ще поеме функциите на заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната.
Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на Република България в НАТО, информират от МО.
1 Последния Софиянец
16:13 24.02.2026
2 пожелание
16:13 24.02.2026
3 честен ционист
16:14 24.02.2026
4 Да сменят памперси
16:20 24.02.2026
5 А няма ли
И да питам:
От кого ще се отбраняваме,във война ли ще ни вкарат?
Коментиран от #6
16:24 24.02.2026
6 честен ционист
До коментар #5 от "А няма ли":В това министерство имат вендинг машина с цена на кафето 2 стотинки стари / 1 евростотинка.
16:28 24.02.2026
7 Усещате ли как
16:42 24.02.2026
8 PDFил от Педохан
16:49 24.02.2026
9 Сатана Z
16:59 24.02.2026
10 Нерушимата фаланга!
17:00 24.02.2026
11 Перо
18:06 24.02.2026
12 n√Варна
До кога?
20:04 24.02.2026