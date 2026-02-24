Новини
Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната

Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната

24 Февруари, 2026 16:11

  • йордан божилов-
  • златин кръстев-
  • заместник-министри-
  • отбрана

Това е станало със заповеди на министър-председателя Андрей Гюров

Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Със заповеди на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на отбраната от 23.02.2026 г. са назначени Йордан Божилов и Златин Кръстев.

Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането.

Той има богат опит в сферата на отбраната. Бил е директор на дирекция в Министерството на отбраната, началник на политическия кабинет и заместник-министър на отбраната.

Златин Кръстев ще поеме функциите на заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната.

Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на Република България в НАТО, информират от МО.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Минах през летището днес.Едни военни самолети са излетели но са дошли други.Превърнаха ни в база за една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    16:13 24.02.2026

  • 2 пожелание

    10 1 Отговор
    Назначете още десет зам. министри ,като единият да е само за смяна на памперсите на мумията !!

    16:13 24.02.2026

  • 3 честен ционист

    7 6 Отговор
    В това министерство зам министрите са повече от стервите ДЩР-та.

    16:14 24.02.2026

  • 4 Да сменят памперси

    10 1 Отговор
    Трябва си бройка да сменя памперсите, иначе много ще се умирише. Виж им акъла и им скрой шапката на тия еднодневни пиявици засмукали държавна заплата.

    16:20 24.02.2026

  • 5 А няма ли

    11 1 Отговор
    Да назначите заместници на заместниците????
    И да питам:
    От кого ще се отбраняваме,във война ли ще ни вкарат?

    Коментиран от #6

    16:24 24.02.2026

  • 6 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "А няма ли":

    В това министерство имат вендинг машина с цена на кафето 2 стотинки стари / 1 евростотинка.

    16:28 24.02.2026

  • 7 Усещате ли как

    6 2 Отговор
    тая извратената сглобка между ПП+ДБ+ГЕРБ+СДС+ДПС се канят да ни яхат през новия стар Триморски "спасител" поне още четири години?

    16:42 24.02.2026

  • 8 PDFил от Педохан

    7 2 Отговор
    Гюров си назначи всички гаджета за министри и зам. министри. Наш човек, широко скроен, особено му е широка алката

    16:49 24.02.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Златин Кръстев трябва да аниме през детектор на лъжата преди да бърка в кацата с меда.

    16:59 24.02.2026

  • 10 Нерушимата фаланга!

    3 0 Отговор
    При война направо подреждайте всички министри, зам министри, генерали, адмирали и още всякаква друга административна високоплатена п@пл@ч в една силна и нерушима фаланга и отивайте да громите враговете, без да закачате изстрадалите граждани

    17:00 24.02.2026

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    Поредните куфари и корумпирани некадърници във военната сфера, назначени за слугинаж!

    18:06 24.02.2026

  • 12 n√Варна

    0 0 Отговор
    Лесно може да се провери, че в политическия и висшия военен състав на МО все още има сАветЦки възпитаници.
    До кога?

    20:04 24.02.2026

