Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната

Със заповеди на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на отбраната от 23.02.2026 г. са назначени Йордан Божилов и Златин Кръстев.

Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането.

Той има богат опит в сферата на отбраната. Бил е директор на дирекция в Министерството на отбраната, началник на политическия кабинет и заместник-министър на отбраната.

Златин Кръстев ще поеме функциите на заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната.

Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на Република България в НАТО, информират от МО.