Адвокатът на Петя Банкова: С Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза

28 Август, 2025 07:49 686 8

Не е ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за Никола Паскал

Адвокатът на Петя Банкова: С Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас. Той е основен обвиняем по дело, известно като аферата „Митниците“, включващо обвинения за организирана престъпна група, длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда. С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза. Това потвърди пред БТВ адвокат Людмил Рангелов, защитник на друг ключов обвиняем – бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

„От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие по делото. Сега, когато всички обвиняеми са на разположение на българските власти, делото най-сетне ще започне да се движи“, коментира адв. Рангелов.

По думите му, процедурата по екстрадиция от Сърбия традиционно е сложна и бавна, но в случая се е развила в обичайни срокове, с оглед на многократните възможности за обжалване.

Не е ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за Никола Паскал. Според адв. Рангелов няма правна необходимост за подобна мярка, особено при положение че всички други обвиняеми са на свобода. „Има и данни за влошено здравословно състояние на Паскал. Преди да се вземе решение за задържането му, той ще бъде прегледан в болницата на МВР“, обясни адвокатът.

На въпрос дали разпитът на Паскал може да доведе до нови обвиняеми, адвокатът беше скептичен:

„Ако Паскал даде информация, която уличава други лица, е възможно да има нови обвиняеми. Но не вярвам да сътрудничи“, посочи Рангелов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    5 0 Отговор
    Различни аршини за различни хора...защо Сърбия не екстрадира Цветан Василев....

    Коментиран от #3

    07:54 28.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Идват избори и Бойко и Шиши извадиха Паскал срещу опозицията ПП и ДБ.

    07:54 28.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Защото Цветан Василев ще свидетелства срещу Бойко и Шиши ,а Паскал ще закопае ПП и ДБ.

    Коментиран от #4

    07:55 28.08.2025

  • 4 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Закопаването и на едните, и на другите е богоугодно дело, чадо.
    Амин!

    08:07 28.08.2025

  • 5 Даниел

    0 0 Отговор
    Прибирането на Божков беше отразявано в продължение на месец,а на този Паскал даже и снимка не са му пуснали??
    Цирк за наивници,30 години се занимава с контрабанда и бил човек на ПП,ама същите тези ПП се появиха преди 4-5 години,как е техен човек??!!
    Някой ще каже ли какво става с таки,чуват се истории ,че е задържан в Дубай като заложник??

    08:21 28.08.2025

  • 6 Защо Бойко

    0 0 Отговор
    Рашков не е задържан, дори и не е поискано свалянето на имунитета?
    Има нещо гнило?!

    08:38 28.08.2025

  • 7 цербер

    0 0 Отговор
    ...бившата директорка на Агенция „Митници“- Петя Банкова.

    08:50 28.08.2025

  • 8 мъкаааа

    0 0 Отговор
    "Делото най-сетне ще започне да се движи,но с минимална скорост-2 милиметра на година.“

    08:52 28.08.2025

