Адвокатът на Петя Банкова: С Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза

След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас. Той е основен обвиняем по дело, известно като аферата „Митниците“, включващо обвинения за организирана престъпна група, длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда. С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза. Това потвърди пред БТВ адвокат Людмил Рангелов, защитник на друг ключов обвиняем – бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.
„От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие по делото. Сега, когато всички обвиняеми са на разположение на българските власти, делото най-сетне ще започне да се движи“, коментира адв. Рангелов.
По думите му, процедурата по екстрадиция от Сърбия традиционно е сложна и бавна, но в случая се е развила в обичайни срокове, с оглед на многократните възможности за обжалване.
Не е ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за Никола Паскал. Според адв. Рангелов няма правна необходимост за подобна мярка, особено при положение че всички други обвиняеми са на свобода. „Има и данни за влошено здравословно състояние на Паскал. Преди да се вземе решение за задържането му, той ще бъде прегледан в болницата на МВР“, обясни адвокатът.
На въпрос дали разпитът на Паскал може да доведе до нови обвиняеми, адвокатът беше скептичен:
„Ако Паскал даде информация, която уличава други лица, е възможно да има нови обвиняеми. Но не вярвам да сътрудничи“, посочи Рангелов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3
07:54 28.08.2025
2 Последния Софиянец
07:54 28.08.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "гост":Защото Цветан Василев ще свидетелства срещу Бойко и Шиши ,а Паскал ще закопае ПП и ДБ.
Коментиран от #4
07:55 28.08.2025
4 Механик
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Закопаването и на едните, и на другите е богоугодно дело, чадо.
Амин!
08:07 28.08.2025
5 Даниел
Цирк за наивници,30 години се занимава с контрабанда и бил човек на ПП,ама същите тези ПП се появиха преди 4-5 години,как е техен човек??!!
Някой ще каже ли какво става с таки,чуват се истории ,че е задържан в Дубай като заложник??
08:21 28.08.2025
6 Защо Бойко
Има нещо гнило?!
08:38 28.08.2025
7 цербер
08:50 28.08.2025
8 мъкаааа
08:52 28.08.2025