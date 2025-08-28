Адвокатът на Петя Банкова: С Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза

След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас. Той е основен обвиняем по дело, известно като аферата „Митниците“, включващо обвинения за организирана престъпна група, длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда. С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза. Това потвърди пред БТВ адвокат Людмил Рангелов, защитник на друг ключов обвиняем – бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

„От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие по делото. Сега, когато всички обвиняеми са на разположение на българските власти, делото най-сетне ще започне да се движи“, коментира адв. Рангелов.

По думите му, процедурата по екстрадиция от Сърбия традиционно е сложна и бавна, но в случая се е развила в обичайни срокове, с оглед на многократните възможности за обжалване.

Не е ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за Никола Паскал. Според адв. Рангелов няма правна необходимост за подобна мярка, особено при положение че всички други обвиняеми са на свобода. „Има и данни за влошено здравословно състояние на Паскал. Преди да се вземе решение за задържането му, той ще бъде прегледан в болницата на МВР“, обясни адвокатът.

На въпрос дали разпитът на Паскал може да доведе до нови обвиняеми, адвокатът беше скептичен:

„Ако Паскал даде информация, която уличава други лица, е възможно да има нови обвиняеми. Но не вярвам да сътрудничи“, посочи Рангелов.