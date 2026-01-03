Цветанка Андреева: Президентът Радев си остави отворена вратата

Не съм очаквал президентът Радев да обяви партията си по време на новогодишното обръщение. Това коментира Александър Симов в ефира на БНТ.
"Новогодишното обръщение е най-неподходящото място да обявиш нещо подобно. То не принадлежи на президента. Това е времето, в което един държавник трябва да отправи послания към българските граждани и да ги обедини. Не да каже "аз ще си обяви партия", смята Симов.
Настимир Ананиев смята, че новогодишното слово на държавния глава е било политическо. "Има шанс да слезе и да участва на изборите", добави той.
"Президентът Радев си остави отворена вратата. Той искаше да ознаменува това слизане и то неслучайно на Нова година. Путин бива качен на власт точно на 31 декември. Има много силна символика. Той мечтаеше да следва неговия курс, да промени държавата към президентска република. Но мисля, че неговият политически момент мина. Никой не му обещава, че той ако слезе на терен и води партия ще има мнозинство. Всички социологии показват, че той няма да има мнозинство", коментира Цветанка Андреева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нано
Коментиран от #5
11:33 03.01.2026
2 БОЦ - ко
По-зле от коне с капаци !
11:34 03.01.2026
3 И ти Цветанке
Коментиран от #32
11:36 03.01.2026
4 си остави отворена вратата
11:36 03.01.2026
5 Бих казал…
До коментар #1 от "нано":Очевадно е… за НИЩО НЕ става
11:38 03.01.2026
6 По - глупави
Ама то какво да очакваш от едни и същи лаладжии?
Ако такива се изхранват от бръщолевене, скоро ще продават магданоз на пазара. Там могат да си говорят всичко!
11:39 03.01.2026
7 Трима
Коментиран от #17
11:40 03.01.2026
8 писарке тез хорица дет ги спомена
на кви службици са
да не са ти дружки
11:40 03.01.2026
9 Боруна Лом
11:40 03.01.2026
10 Прецедента е като Тоце
некой спомня ли си за Гоце Сирищника!
11:42 03.01.2026
11 Присмехулник
Коментиран от #13
11:43 03.01.2026
12 Мини през Шишо
11:48 03.01.2026
13 Ройтерс
До коментар #11 от "Присмехулник":Кви манджи, тя не знае откъде се държи черпака...
Коментиран от #26
11:48 03.01.2026
14 Георгиева
11:49 03.01.2026
15 Цуркя
11:49 03.01.2026
16 Дрън-Дрън
11:52 03.01.2026
17 дядо Поп
До коментар #7 от "Трима":а всички свободни медии биха защитавали рублата, нали
11:52 03.01.2026
18 Бгг
11:53 03.01.2026
19 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #27
11:54 03.01.2026
20 еврогадателка
11:57 03.01.2026
21 Никой
Какво ни приказват - всеки да се спасява единично.
12:00 03.01.2026
22 А ве някой знае ли ?
12:03 03.01.2026
23 ДългоИме
12:03 03.01.2026
24 Как’ Цецка
Там й е силата.
12:05 03.01.2026
25 Българин
Просто това е волята на народа!
12:09 03.01.2026
26 Знае, знае
До коментар #13 от "Ройтерс":кое как да държи, знае...
12:09 03.01.2026
27 55 от Козлодуй
До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Браво Кейси, и в Новата година пееш старата песен.
12:10 03.01.2026
28 среднощен
Времето ще покаже... Но, между Радев и Борисов " има повече химия" - отколкото между Радев и Пеевски... ФАКТ!
12:13 03.01.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
12:22 03.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ,ТАЯ ЛИЗАЛКА
12:27 03.01.2026
32 Отчето
До коментар #3 от "И ти Цветанке":И с устите си денем и вечер пари вадят . Сгодни женици ама и те по надолнището веднага след като започнат на мутри да се правят.
12:29 03.01.2026
33 Цецо ма
12:34 03.01.2026
34 герберасткa мисирка!
12:35 03.01.2026
35 е..........
12:37 03.01.2026
36 Чудо на природата
12:44 03.01.2026
37 Фют
12:45 03.01.2026
38 Дихателите
12:49 03.01.2026
39 вен серемос
12:55 03.01.2026
40 Малка и жалка си
12:55 03.01.2026