Цветанка Андреева: Президентът Радев си остави отворена вратата

Не съм очаквал президентът Радев да обяви партията си по време на новогодишното обръщение. Това коментира Александър Симов в ефира на БНТ.

"Новогодишното обръщение е най-неподходящото място да обявиш нещо подобно. То не принадлежи на президента. Това е времето, в което един държавник трябва да отправи послания към българските граждани и да ги обедини. Не да каже "аз ще си обяви партия", смята Симов.

Настимир Ананиев смята, че новогодишното слово на държавния глава е било политическо. "Има шанс да слезе и да участва на изборите", добави той.

"Президентът Радев си остави отворена вратата. Той искаше да ознаменува това слизане и то неслучайно на Нова година. Путин бива качен на власт точно на 31 декември. Има много силна символика. Той мечтаеше да следва неговия курс, да промени държавата към президентска република. Но мисля, че неговият политически момент мина. Никой не му обещава, че той ако слезе на терен и води партия ще има мнозинство. Всички социологии показват, че той няма да има мнозинство", коментира Цветанка Андреева.