Цветанка Андреева: Президентът Радев си остави отворена вратата

3 Януари, 2026 11:30 1 313 40

Но мисля, че неговият политически момент мина. Никой не му обещава, че той ако слезе на терен и води партия ще има мнозинство

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм очаквал президентът Радев да обяви партията си по време на новогодишното обръщение. Това коментира Александър Симов в ефира на БНТ.

"Новогодишното обръщение е най-неподходящото място да обявиш нещо подобно. То не принадлежи на президента. Това е времето, в което един държавник трябва да отправи послания към българските граждани и да ги обедини. Не да каже "аз ще си обяви партия", смята Симов.

Настимир Ананиев смята, че новогодишното слово на държавния глава е било политическо. "Има шанс да слезе и да участва на изборите", добави той.

"Президентът Радев си остави отворена вратата. Той искаше да ознаменува това слизане и то неслучайно на Нова година. Путин бива качен на власт точно на 31 декември. Има много силна символика. Той мечтаеше да следва неговия курс, да промени държавата към президентска република. Но мисля, че неговият политически момент мина. Никой не му обещава, че той ако слезе на терен и води партия ще има мнозинство. Всички социологии показват, че той няма да има мнозинство", коментира Цветанка Андреева.


  • 1 нано

    28 2 Отговор
    Защо му е на Радев да се самоимпийчва?

    Коментиран от #5

    11:33 03.01.2026

  • 2 БОЦ - ко

    16 21 Отговор
    Българите руснаци,
    По-зле от коне с капаци !

    11:34 03.01.2026

  • 3 И ти Цветанке

    35 2 Отговор
    Си остави отворена вратата и муш под юргана без бельо, идвам! Абе, сгодни жени, вместо да , нали, акъл ръсят…

    Коментиран от #32

    11:36 03.01.2026

  • 4 си остави отворена вратата

    14 3 Отговор
    за да го посети калинката умна и разведри

    11:36 03.01.2026

  • 5 Бих казал…

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Очевадно е… за НИЩО НЕ става

    11:38 03.01.2026

  • 6 По - глупави

    31 2 Отговор
    “ анализи” не бях чула, а сега и чеша!
    Ама то какво да очакваш от едни и същи лаладжии?
    Ако такива се изхранват от бръщолевене, скоро ще продават магданоз на пазара. Там могат да си говорят всичко!

    11:39 03.01.2026

  • 7 Трима

    23 7 Отговор
    от трима анализатори в националната ни телевизия и тримата защитаващи еврото. Да живее медийната свобода и представянето на различни гледни точки пред зрителите.

    Коментиран от #17

    11:40 03.01.2026

  • 8 писарке тез хорица дет ги спомена

    16 2 Отговор
    тримата кви са
    на кви службици са
    да не са ти дружки

    11:40 03.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    17 3 Отговор
    ПАК ЛИ ТЕЗИ ГНУСНИ ПРОПАГАНДАТОРИ!ТАЯ НЯМА ЛИ ОСТАНАЛА РУСКА САЛАТА ЗА ДОЯЖДАНЕ?

    11:40 03.01.2026

  • 10 Прецедента е като Тоце

    15 7 Отговор
    Нищо няма да направи Прецедента.
    некой спомня ли си за Гоце Сирищника!

    11:42 03.01.2026

  • 11 Присмехулник

    21 2 Отговор
    Тая най-добре да си стои вкъщи при манджите.

    Коментиран от #13

    11:43 03.01.2026

  • 12 Мини през Шишо

    11 4 Отговор
    за хонорара.

    11:48 03.01.2026

  • 13 Ройтерс

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Присмехулник":

    Кви манджи, тя не знае откъде се държи черпака...

    Коментиран от #26

    11:48 03.01.2026

  • 14 Георгиева

    17 2 Отговор
    Анализатори бол, само анализи липсват!

    11:49 03.01.2026

  • 15 Цуркя

    7 2 Отговор
    Отпушена козарка.

    11:49 03.01.2026

  • 16 Дрън-Дрън

    19 3 Отговор
    Задължени ли сте да публикувате тези любителски, дилетански коментари? Тяхното място, както е известно, е в „официоза“ Епицентър. Смуче си жената от пръстите само и само да пробута внушенията срещу президента Радев. Че и Путин набърка новогодишно. Старае се жената да се хареса, ама не й се получава.

    11:52 03.01.2026

  • 17 дядо Поп

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Трима":

    а всички свободни медии биха защитавали рублата, нали

    11:52 03.01.2026

  • 18 Бгг

    3 13 Отговор
    Прецедента е хамериканско мекере. (разбирайте агент). Много е мазен и хлъзгав. За съжаление много хора му вярват на тоя лицемер.

    11:53 03.01.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 8 Отговор
    (П)РЕZИДЕНТА СИ ОСТАВА ........................ ОМРАZEH И ПРОКЪЛНАТ ОТ МНОЗИНСТВОТО ОТ ....................... БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ......................... РЕЙТИНГА МУ ГО ПОКАЗВА ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #27

    11:54 03.01.2026

  • 20 еврогадателка

    4 1 Отговор
    На политици трябва да се гледа на трезва глава.

    11:57 03.01.2026

  • 21 Никой

    8 7 Отговор
    След ГЕРБ - държавата е напълно опустошена - дори и да се обединим - ще ни трябват над 50 години усилия - ако - разбира се - Мутрите не са в пречка.

    Какво ни приказват - всеки да се спасява единично.

    12:00 03.01.2026

  • 22 А ве някой знае ли ?

    8 1 Отговор
    Тая Цветанка как е с френския..........

    12:03 03.01.2026

  • 23 ДългоИме

    11 2 Отговор
    Цвете, "миризливо цвете", много, ама много си "далече" от реален поглед и анализ на "поведението на Президента". "Глашатаи" и "анал(н)изатори" като тебе за политическото "дередже" на Президента дал Господ, ама няма кой да ви "слуша".

    12:03 03.01.2026

  • 24 Как’ Цецка

    5 2 Отговор
    още става да надуе кьоравия смок.
    Там й е силата.

    12:05 03.01.2026

  • 25 Българин

    1 12 Отговор
    Президента може да си оставя каквото поиска, но българският народ обича Бойко. Не случайно и 30 деца, от най-хубавите жени на България. Тази народна любов не могат да му простят козячетатат и за това го мразят! А Бойко ще спечели и тези избори, с над 20% разлика пред втория. Радев ще вземе 5-6% най-много, колкото да вряка от задните редове на НС.
    Просто това е волята на народа!

    12:09 03.01.2026

  • 26 Знае, знае

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ройтерс":

    кое как да държи, знае...

    12:09 03.01.2026

  • 27 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Браво Кейси, и в Новата година пееш старата песен.

    12:10 03.01.2026

  • 28 среднощен

    4 2 Отговор
    "...Всички социологии показват, че той няма да има мнозинство", коментира Цветанка Андреева...";

    Времето ще покаже... Но, между Радев и Борисов " има повече химия" - отколкото между Радев и Пеевски... ФАКТ!

    12:13 03.01.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    ЦВЕТАНКЕ , "ОТВОРЕНАТА ВРАТА" Е ФАЛШИВА КАТО ...................... "НАТОВСКИЯ" ФАЛШИВ ГЕРОЙ .................... НА ТОZИ МАФИОТ И ШАРЛАТАНИН ОСТАВАТ ......................, БЛЪФИРАНЕ И ЛЪЖИ , ДРУГО НЯМА ..................... ФАКТ !

    12:22 03.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ,ТАЯ ЛИЗАЛКА

    3 2 Отговор
    НА КОЧИНАТА НЕ СЕ УМОРИ ДА ХВАЛИ ГРАНЯСАЛОТО.

    12:27 03.01.2026

  • 32 Отчето

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "И ти Цветанке":

    И с устите си денем и вечер пари вадят . Сгодни женици ама и те по надолнището веднага след като започнат на мутри да се правят.

    12:29 03.01.2026

  • 33 Цецо ма

    4 0 Отговор
    па ти от всичко разбираш ма, на всяка гозба миризлива мирудия!

    12:34 03.01.2026

  • 34 герберасткa мисирка!

    4 0 Отговор
    тази не е анализатор, а аналлизатор!

    12:35 03.01.2026

  • 35 е..........

    2 1 Отговор
    Пуснете я в отпуск , за да можем да се насладим на следпразничната тишина!!!!!!!

    12:37 03.01.2026

  • 36 Чудо на природата

    0 0 Отговор
    От тая лъха на естествен интелект!

    12:44 03.01.2026

  • 37 Фют

    0 0 Отговор
    Някой, ако види спътника ми с кинтите, да му каже, че ми трябват още за вчера.

    12:45 03.01.2026

  • 38 Дихателите

    1 1 Отговор
    Изпълзяват от дупките си един по един.Няма отърсване от тия купени мисирки и мисири

    12:49 03.01.2026

  • 39 вен серемос

    2 0 Отговор
    Тази prostitutka от къ де я изкопахте.Явно е блицала моркова на Тиквата и Шопара! Защо ни п оказвате гнусотии като анал/и/задната Цветанка!!!

    12:55 03.01.2026

  • 40 Малка и жалка си

    0 0 Отговор
    Да даваш наклон на Радев

    12:55 03.01.2026

