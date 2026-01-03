Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша.
По информация на bTV инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ към Копитото около 10 часа.
Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.
Дървото пада върху колата, убивайки майката.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мхмх
ще е дърво
а може да са МВР
12:01 03.01.2026
2 Васо Ушето
12:06 03.01.2026
3 Отговорни за тази
Коментиран от #11
12:08 03.01.2026
4 Никой
ГЕРБ ни остави и дрвета - буквално.
12:13 03.01.2026
5 РИП
Коментиран от #7
12:16 03.01.2026
6 така е
12:17 03.01.2026
7 така е
До коментар #5 от "РИП":Шефа вика, че ставаме зле като германците и французите. Мислех да бягам в Каракас, ама и той вече ненаш. Ще се местя в Скопие. Македонците нямат петрол, но поне имат 11 000 годишна история.
Коментиран от #9
12:18 03.01.2026
8 Ако бяха чели книга
12:19 03.01.2026
9 Мадурку
До коментар #7 от "така е":Отиди в Каракас и София ще ти се види гето.
Коментиран от #10
12:20 03.01.2026
10 решението взял
До коментар #9 от "Мадурку":Заминавам за Скопие. Там още нас уважават.
12:22 03.01.2026
11 Оги
До коментар #3 от "Отговорни за тази":Естествено, че виновни няма. Най-много да изкарат бащата виновен, че е минал от там с колата точно по това време и е убил жена си по непредпазливост. Ужас, нямам думи. Един човек преди в Пловдив го очисти клон от дърво, докато си седеше на пейката. И пак нищо.
Коментиран от #13
12:23 03.01.2026
12 Буржоата са така
Но природата си знае нейното.
1:0 за природата.
12:23 03.01.2026
13 Дам
До коментар #11 от "Оги":Бойко никога за нищо не е виновен.
12:24 03.01.2026
14 На̀ ви ся
12:25 03.01.2026
15 шаа
12:26 03.01.2026
16 “От Витоша
…и по-силно, и по-силно нема.
12:27 03.01.2026
17 Нарича се
Природата сама отбира кой да продължи напред.
И никой нищо не може да й противоречи.
12:30 03.01.2026
18 Антон
12:33 03.01.2026
19 И така битият, бит
12:36 03.01.2026
20 Тц, тц, тц…
Как не го е срам, съвест няма ли…
12:38 03.01.2026
21 Обективни истини
12:40 03.01.2026
22 Съд и затвор
За друг път да знае да не пада където не трябва…
12:43 03.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 да питам
Коментиран от #26
12:46 03.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЕВРО СТОТИНКА
До коментар #24 от "да питам":НЕ ...САМО ЗА ДЪРВОЯДИ...1999г
12:49 03.01.2026
27 Тома
Нека тази майка почива мир!
Кураж на близките й!
12:52 03.01.2026
28 така е
12:55 03.01.2026
29 решението
12:58 03.01.2026