Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша.

По информация на bTV инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ към Копитото около 10 часа.

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.

Дървото пада върху колата, убивайки майката.