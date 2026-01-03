Новини
Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша

3 Януари, 2026 11:58

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша.

По информация на bTV инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ към Копитото около 10 часа.

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.

Дървото пада върху колата, убивайки майката.


  • 1 мхмх

    10 6 Отговор
    ако не са МВР...
    ще е дърво
    а може да са МВР

    12:01 03.01.2026

  • 2 Васо Ушето

    8 20 Отговор
    Разбира се за това е винована само и единствено Майката Природа. И жертвите. Къде са тръгнали на Витоша в Събота. С Афтомобил! Аз рейсове съм им пуснал!

    12:06 03.01.2026

  • 3 Отговорни за тази

    19 3 Отговор
    трагедия разбира се няма, нали?

    Коментиран от #11

    12:08 03.01.2026

  • 4 Никой

    14 4 Отговор
    Кой е виновен - това е случайно събитие.

    ГЕРБ ни остави и дрвета - буквално.

    12:13 03.01.2026

  • 5 РИП

    14 5 Отговор
    Лоши неща в Клубът на богатите.

    Коментиран от #7

    12:16 03.01.2026

  • 6 така е

    10 1 Отговор
    Българите сме си сеирджии, но чехите върху които падна онзи ден дърво ще ви оправят.

    12:17 03.01.2026

  • 7 така е

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "РИП":

    Шефа вика, че ставаме зле като германците и французите. Мислех да бягам в Каракас, ама и той вече ненаш. Ще се местя в Скопие. Македонците нямат петрол, но поне имат 11 000 годишна история.

    Коментиран от #9

    12:18 03.01.2026

  • 8 Ако бяха чели книга

    5 9 Отговор
    тя щеше да е жива.

    12:19 03.01.2026

  • 9 Мадурку

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    Отиди в Каракас и София ще ти се види гето.

    Коментиран от #10

    12:20 03.01.2026

  • 10 решението взял

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мадурку":

    Заминавам за Скопие. Там още нас уважават.

    12:22 03.01.2026

  • 11 Оги

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Отговорни за тази":

    Естествено, че виновни няма. Най-много да изкарат бащата виновен, че е минал от там с колата точно по това време и е убил жена си по непредпазливост. Ужас, нямам думи. Един човек преди в Пловдив го очисти клон от дърво, докато си седеше на пейката. И пак нищо.

    Коментиран от #13

    12:23 03.01.2026

  • 12 Буржоата са така

    8 10 Отговор
    Джиткат с автомобила в у(й)кенда да оглеждат свят.
    Но природата си знае нейното.
    1:0 за природата.

    12:23 03.01.2026

  • 13 Дам

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Оги":

    Бойко никога за нищо не е виновен.

    12:24 03.01.2026

  • 14 На̀ ви ся

    8 1 Отговор
    у(й)кенд.

    12:25 03.01.2026

  • 15 шаа

    13 2 Отговор
    под някои новини е по-добре да няма опция за коментиране

    12:26 03.01.2026

  • 16 “От Витоша

    3 0 Отговор
    по-високо, нема.”
    …и по-силно, и по-силно нема.

    12:27 03.01.2026

  • 17 Нарича се

    3 4 Отговор
    естествен отбор, не “подбор”.
    Природата сама отбира кой да продължи напред.
    И никой нищо не може да й противоречи.

    12:30 03.01.2026

  • 18 Антон

    8 2 Отговор
    Намерете брадатите и вмирисани зелени,пардон еколози, благодарение на които Витоша е оставена на самотек. Намерете ги и ще има достатъчно доброволци които да има таковат таковата.

    12:33 03.01.2026

  • 19 И така битият, бит

    2 0 Отговор
    живият, жив.

    12:36 03.01.2026

  • 20 Тц, тц, тц…

    1 0 Отговор
    Лошо дърво, лошо…
    Как не го е срам, съвест няма ли…

    12:38 03.01.2026

  • 21 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Мноооого е тъжно това, много плача, жестоко, отвратително е

    12:40 03.01.2026

  • 22 Съд и затвор

    1 0 Отговор
    за лошото дърво.
    За друг път да знае да не пада където не трябва…

    12:43 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 да питам

    1 0 Отговор
    Дървото тествано ли е за наркотици?

    Коментиран от #26

    12:46 03.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕВРО СТОТИНКА

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "да питам":

    НЕ ...САМО ЗА ДЪРВОЯДИ...1999г

    12:49 03.01.2026

  • 27 Тома

    0 0 Отговор
    Не мога да повярвам как коментират поредната човешка трагедия стандартните у. Род и, населяващи този форум..
    Нека тази майка почива мир!
    Кураж на близките й!

    12:52 03.01.2026

  • 28 така е

    0 0 Отговор
    Това не попречи на КАТ със 1430 служители да си купи чисто нови 1500 служебни автомобили от фонда за пътна безопасност.

    12:55 03.01.2026

  • 29 решението

    0 0 Отговор
    На 20 метра от пътя без дървета.

    12:58 03.01.2026

