Новини
България »
Цветанка Андреева: Кабинетът беше създаден антикризисно, на фона на поредица от избори

Цветанка Андреева: Кабинетът беше създаден антикризисно, на фона на поредица от избори

3 Януари, 2026 18:45 438 13

  • цветанка андреева-
  • кабинет-
  • правителство

Политологът смята, че влизането в еврозоната е легитимирало мнозинството

Цветанка Андреева: Кабинетът беше създаден антикризисно, на фона на поредица от избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В настоящия парламент опозицията беше слаба, фрагментирана и разнопосочна. Тя излезе на улицата, защото преминаха пет вота на недоверие, които не само не поклатиха кабинета, а потвърдиха мнозинството. Конкретната тема на протестите този път беше бюджетът. Това каза политологът Цветанка Андреева в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По нейни думи кабинетът беше създаден антикризисно, на фона на поредица от избори и желанието на хората за редовна власт. „В този смисъл беше ясно, че партиите в това управление ще губят от престоя си във властта, отколкото да печелят дивиденти. Но влизането в еврозоната не само легитимира мнозинството, но и даде много енергия. И с постигането на тази цел сякаш се изчерпи смисълът на съществуването на правителството”, коментира още тя.

Андреева е на мнение, че ДПС е укрепнало след проблемите в самата структура и политическия живот на партията.

► По отношение на Румен Радев тя посочи, че „трябва да се внимава, защото той веднъж беше „продаден” на обществото като натовски генерал, а всичко това се развенча”. И допълни, че „сега, слизайки на политическата сцена, за да си разшири електоралната база, отново едва ли не ще бъде представен като проевропейски политик, но не е”. „Неговият проевропейски образ е силно компрометиран”, допълни още политологът. Според нея Радев и сега говори за друг, различен модел на управление - "той критикува парламентаризма и демокрацията".

► По отношение на Венецуела Андреева каза, че „една демокрация като Щатите навлезе в държава, която е колаборация между диктатура и наркокартели” и затова не може да се правят паралели с нападението на Русия в Украйна.

Андреева смята, че държвата трябва да се управлява в коалиция и това ще бъде разбрано от партиите, защото в противен случай ще тръгнем по пътя на


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инфлация и корупция

    3 0 Отговор
    По добре с представителен кабинет. Не е грешка. Главче пренасочи бюджетните пари за ненужни неща и тегли заеми. То все нещо не достигна.

    18:50 03.01.2026

  • 2 А50

    3 0 Отговор
    Тази е колаборация между сор.осоид и пор

    18:52 03.01.2026

  • 3 Цуцка

    7 0 Отговор
    да каже, без цуцкините дрънканици не става. Тая и Жоро тръбата са лизатори на повикване.

    18:58 03.01.2026

  • 4 Само създадоха в името на делаверата.

    6 0 Отговор
    С купени избори и предателство към избирателите. И лапаха.

    18:58 03.01.2026

  • 5 Никой

    1 1 Отговор
    Дачков нали лаеше бясно срещу " евроатлантика " Борисов ? В интервюто му с Тиквата мъркаше от кеф като малко коте и го галеше с опашка . Подлогата направи еротичен масаж на диктатора в ГРОБ. Направо го хвана под шлифера .

    19:05 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мда

    1 0 Отговор
    Тая освен да навива кожени тръби за друго не става.

    19:08 03.01.2026

  • 9 Забележка

    1 0 Отговор
    Кабинетът беше създадена за да изолира ППДБ и да вкара Пеевски във властта.

    19:08 03.01.2026

  • 10 Политолог

    0 0 Отговор
    Нагледен пример за добре платено говорене .

    19:08 03.01.2026

  • 11 Дедо

    0 0 Отговор
    Защо я каните тая увехнала "хубавица" ? Какво различно ,ще чуем от нея ,освен да ни убеждава ,че Боко Тиквата и Дубайския Шопар от Ново начало са най доброто за България. Може да я омъжите за Алгафарчо да си ходят двамцата по студиата като двойка , а Мадам В да им е тъщата.

    19:08 03.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове