МВнР: България е обезпокоена от поредните съчинени тези на Скопие

5 Януари, 2026 14:21 1 124 19

  • мвнр-
  • българия-
  • тези-
  • скопие-
  • християн мицкоски

Мицкоски обвини България, че възразява срещу Плана за действие за малцинствата, защото е на македонски език

МВнР: България е обезпокоена от поредните съчинени тези на Скопие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г. Това се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи.

Реакцията идва, след като премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обвини България, че възразява срещу Плана за действие за малцинствата, защото е на македонски език.

Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените ѝ граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган. Припомняме, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори, допълват от МВнР.

В неделя Мицкоски обвини България, че възразява срещу Плана за действие за малцинствата на РСМ, защото е на македонски език. Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС.

Приветстваме думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчитаме да спази това обещание към тях, завършват от ведомството.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тия сърбомани

    20 0 Отговор
    трябва вовеки да им бъде затворена вратата на ЕС... рубли и динари има много в обращение...

    14:24 05.01.2026

  • 2 честен ционист

    8 6 Отговор
    Ганчо си мисли, че тоя план за правата на общностите, ако е написан на английски език ще има някаква по-голяма тежест, много се е заблудил.

    Коментиран от #16

    14:25 05.01.2026

  • 3 Оня с рикията

    24 2 Отговор
    Само не мога да разбера защо ни занимавате с разни мършояди? Пускайте ги по пързалката.

    14:25 05.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бендида

    16 0 Отговор
    МиШкоски е вреден... трябва да го отвлечем. Нали така се прави.:)))

    14:26 05.01.2026

  • 6 Челувач бе тате

    7 2 Отговор
    Челувач съм и аз

    14:26 05.01.2026

  • 7 Нима са възмутени

    4 4 Отговор
    Съмнявам се-те са под ло ги на урсулът

    14:30 05.01.2026

  • 8 Трол

    13 3 Отговор
    България е всякога готова да отвори психиатрични клиники, за да може нашите съседни държави да бъдат лекувани своевременно.

    14:31 05.01.2026

  • 9 Историята на македония

    14 0 Отговор
    Е голяма колкото кулинарна книга в Етиопия или Сомалия

    14:41 05.01.2026

  • 10 Юнаци се

    8 3 Отговор
    Трябва му пиар за пред македонците,те обичат такива приказки.Проблема че ние сме същите.

    14:43 05.01.2026

  • 11 Абсолютно

    7 4 Отговор
    Но България се самонатика в еврозоната и вече няма суверенитет. Така че е безгласна буква. Може само да е обезпокоена. Това нищо не значи.

    Коментиран от #18

    14:46 05.01.2026

  • 12 Галина Колева

    9 0 Отговор
    Игра на нерви .Не разбирам при толкова документни доказателства защо не се отговаря съответно с тях на всичките измишльотини и дразнене от страна на този еничар Мицкоски.

    14:52 05.01.2026

  • 13 Мице Прдески

    6 0 Отговор
    Премиерот не го разумее татарскиот язик. Ке му го напишете на шиптарски.

    14:52 05.01.2026

  • 14 мъкаааа

    6 0 Отговор
    Миц- кос- ски. Кос кара ски. Пръц!

    14:54 05.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    е баща ти, щом знаеш. А в моята не пише нищо такова, за каквото пишеш.

    Коментиран от #17

    15:13 05.01.2026

  • 17 Гаден авторедактор

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчо":

    А в нотата, а не в моята🤬

    15:16 05.01.2026

  • 18 Един друг

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абсолютно":

    Докато не изцвъкаш нещо русофилско няма да мирясаш.
    С приемането в еврозоната, България вече е в клуба на богатите страни и е скъсала напълно с ушанките.

    15:23 05.01.2026

  • 19 Левски

    1 0 Отговор
    Не се напъвайте да се безпокоите, мижитурки. Вие признахте и език, и държава, и всичко, сега се правят на мъже. Лицемери.

    15:28 05.01.2026

