Цветлин Йовчев: Вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако има такава заплаха, тя ще е епизодична

Виждаме, че има такива хора, които подкрепят Иран, така че ще се търси удар, където е най-слабото звено. И ако се прецени, че е България, може да се удари дипломатическо представителство, предупреди в интервю пред БНР бившият директор на ДАНС Цветлин Йовчев.

"В Сарафово беше извършен терористичният акта от хора, влезли отвън през различни граници и тяхното поведение и действие беше изключително професионално. Може би взривяването не е станало по план и затова имахме нещо, за което да се хванем", припомни той.

В предаването Неделя 150 Йовчев коментира военния конфликт в Иран, националната сигурност на България, предприетите мерки, както и случаят "Петрохан – Околчица" с шестте жертви и убитото дете.

"По принцип ДАНС има контрол върху потенциални радикализиращи се елементи в нашето общество и се надявам този контрол да е засилен. В този момент трябва за всички, за които има съмнение за връзки, да бъдат поставени под засилено наблюдение. Ако се счита, че рискът от тяхната дейност е висок, да бъдат експулсирани. Под контрол трябва да бъдат най вече свързани с Иран и неговите проксита – Хамас и Хизбула. Второто, което е, трябва да бъдат поставени по засилена защита и охрана всички дипломатически представителства, свързани със САЩ и Израел, също и места където пребивават такива граждани. Засилена защита е необходима и на критичната инфраструктура - гражданска и в областта на енергетиката", предупреди Цветлин Йовчев.

Според него не е абсолютно вярно твърдението, че няма пряка заплаха за България:

"Фактът, че ден или два след становището на Съвета по сигурността към МС имаше призиви да се свика отново, защото имаше промяна в обстановката. Трябва да кажем, че вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако се появи такъв тип заплаха, тя ще бъде епизодична, инцидентна и оттук нататък тези мерки, които са взети - да се обърнем към съседните държави да релокират системи по нашите граници, е единствено възможно, което можем да направим."

"По-скоро съм склонен да приема тезата, че това бяха пиар твърдения, че е занулена иранската ядрена програма и възможностите за обогатяване на уран са нулеви. Фактът, че Иран не спря програмата за обогатяване на уран и развитието на балистични ракети, навежда на мисълта, че тази заплаха все още съществува. Оттук нататък войната поражда редица заплахи за нашата национална сигурност и трябва да сме наясно с тях. Струва ми се, че малко лековато бе проведен този Съвет по сигурността. Трябваше да бъдат набелязани ясни индикатори, кой от сценариите вече е в ход и да се вземат мерки. Заплахите са не само във военната област и икономическата. Заплахи има и от гледна точка в момента на съществуващата терористична заплаха - видяхте, самоделно взривно устройство пред посолство на САЩ в Осло. Мисля, че и в други държави в Европа ще има такива посегателства", обясни опасностите Цветлин Йовчев.

Неговата прогноза за военния конфликт в Иран е, че, ако продължи повече от 4 – 5 седмици, това е индикатор, че съпротивата на Иран ще продължи дълго, което вдига трайно цените на петрола.

"Възможно е, ако продължи дълго конфликтът и Китай да има интерес и пряко да се намеси в конфликта. Вторият процес е дали Иран ще атакува или ще продължи да обстрелва в съседните страни съоръженията за производство на петрол, както и затворения Ормузки проток. Най-важна е динамиката на вътрешните процеси в Иран. Най-добрият сценарий е вътрешен пуч или реформаторско мнозинство да вземе властта и да запази институциите и функционирането на държавата, и да няма вътрешен разпад. Струва ми се, че вървим към другите варианти - разпад на държавността, гражданска война или военните от революционната гвардия да вземат властта", коментира Йовчев.

За случая "Петрохан – Околчица" бившият шеф на ДАНС напомни, че е изразил съмнения по отношение на официалната дейност на групата на Ивайло Калушев и не съвпада с начина им на действие и практиките, които прилагат – оръжия, видеонаблюдение, електронни системи за сигурност.

"Тези профили не съвпадат на хора природозащитници и да имат агресивно поведение към всички, които могат да станат свидетели на това, което се случва в тази хижа. Близостта до границата може да има връзка с инцидента с 6 жертви и убийство на дете, но може и да няма връзка. Но това ще се установи при добра оперативна работа. Трябва да се проверят отношенията на хората и финансовите потоци, и ще се изяснят", коментира той.

За него случаят "Петрохан – Околчица" показва диагнозата на обществото ни – духовно обедняване и се надява, че този процес от криза в криза може да породи оздравителен процес.