Цветлин Йовчев: Вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако има такава заплаха, тя ще е епизодична

Виждаме, че има такива хора, които подкрепят Иран, така че ще се търси удар, където е най-слабото звено. И ако се прецени, че е България, може да се удари дипломатическо представителство, предупреди в интервю пред БНР бившият директор на ДАНС Цветлин Йовчев.
"В Сарафово беше извършен терористичният акта от хора, влезли отвън през различни граници и тяхното поведение и действие беше изключително професионално. Може би взривяването не е станало по план и затова имахме нещо, за което да се хванем", припомни той.
В предаването Неделя 150 Йовчев коментира военния конфликт в Иран, националната сигурност на България, предприетите мерки, както и случаят "Петрохан – Околчица" с шестте жертви и убитото дете.
"По принцип ДАНС има контрол върху потенциални радикализиращи се елементи в нашето общество и се надявам този контрол да е засилен. В този момент трябва за всички, за които има съмнение за връзки, да бъдат поставени под засилено наблюдение. Ако се счита, че рискът от тяхната дейност е висок, да бъдат експулсирани. Под контрол трябва да бъдат най вече свързани с Иран и неговите проксита – Хамас и Хизбула. Второто, което е, трябва да бъдат поставени по засилена защита и охрана всички дипломатически представителства, свързани със САЩ и Израел, също и места където пребивават такива граждани. Засилена защита е необходима и на критичната инфраструктура - гражданска и в областта на енергетиката", предупреди Цветлин Йовчев.
Според него не е абсолютно вярно твърдението, че няма пряка заплаха за България:
"Фактът, че ден или два след становището на Съвета по сигурността към МС имаше призиви да се свика отново, защото имаше промяна в обстановката. Трябва да кажем, че вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако се появи такъв тип заплаха, тя ще бъде епизодична, инцидентна и оттук нататък тези мерки, които са взети - да се обърнем към съседните държави да релокират системи по нашите граници, е единствено възможно, което можем да направим."
"По-скоро съм склонен да приема тезата, че това бяха пиар твърдения, че е занулена иранската ядрена програма и възможностите за обогатяване на уран са нулеви. Фактът, че Иран не спря програмата за обогатяване на уран и развитието на балистични ракети, навежда на мисълта, че тази заплаха все още съществува. Оттук нататък войната поражда редица заплахи за нашата национална сигурност и трябва да сме наясно с тях. Струва ми се, че малко лековато бе проведен този Съвет по сигурността. Трябваше да бъдат набелязани ясни индикатори, кой от сценариите вече е в ход и да се вземат мерки. Заплахите са не само във военната област и икономическата. Заплахи има и от гледна точка в момента на съществуващата терористична заплаха - видяхте, самоделно взривно устройство пред посолство на САЩ в Осло. Мисля, че и в други държави в Европа ще има такива посегателства", обясни опасностите Цветлин Йовчев.
Неговата прогноза за военния конфликт в Иран е, че, ако продължи повече от 4 – 5 седмици, това е индикатор, че съпротивата на Иран ще продължи дълго, което вдига трайно цените на петрола.
"Възможно е, ако продължи дълго конфликтът и Китай да има интерес и пряко да се намеси в конфликта. Вторият процес е дали Иран ще атакува или ще продължи да обстрелва в съседните страни съоръженията за производство на петрол, както и затворения Ормузки проток. Най-важна е динамиката на вътрешните процеси в Иран. Най-добрият сценарий е вътрешен пуч или реформаторско мнозинство да вземе властта и да запази институциите и функционирането на държавата, и да няма вътрешен разпад. Струва ми се, че вървим към другите варианти - разпад на държавността, гражданска война или военните от революционната гвардия да вземат властта", коментира Йовчев.
За случая "Петрохан – Околчица" бившият шеф на ДАНС напомни, че е изразил съмнения по отношение на официалната дейност на групата на Ивайло Калушев и не съвпада с начина им на действие и практиките, които прилагат – оръжия, видеонаблюдение, електронни системи за сигурност.
"Тези профили не съвпадат на хора природозащитници и да имат агресивно поведение към всички, които могат да станат свидетели на това, което се случва в тази хижа. Близостта до границата може да има връзка с инцидента с 6 жертви и убийство на дете, но може и да няма връзка. Но това ще се установи при добра оперативна работа. Трябва да се проверят отношенията на хората и финансовите потоци, и ще се изяснят", коментира той.
За него случаят "Петрохан – Околчица" показва диагнозата на обществото ни – духовно обедняване и се надява, че този процес от криза в криза може да породи оздравителен процес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
15:16 08.03.2026
2 Пращи
15:18 08.03.2026
3 Чувате ли се какво говорите?
Коментиран от #5
15:22 08.03.2026
4 Пилотът Гошу
15:25 08.03.2026
5 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Чувате ли се какво говорите?":Какво друго да очаква човек от такива плазмодии... Като издънят София в един епизод си мисли, че ще има само два счупени прозореца и едно стреснато куче като в измислените украински "новини" след атака от руски ракети...
15:27 08.03.2026
6 никой
15:29 08.03.2026
7 Де6или, повече от 80%
15:29 08.03.2026
8 Ганя петрохански
15:29 08.03.2026
9 Само
Коментиран от #10
15:35 08.03.2026
10 Шопо
До коментар #9 от "Само":Не е проблем ако е епизодично, веднъж седмично.
15:41 08.03.2026
11 Георгиев
Колкото за Петрохан, говори бля бля. Разследването трябва да покаже всичко. А то е фалшиво. Още на 2.2. се прие за вярно, че са се самоубили отпред, а че цяла нощ е валял сняг а труповете са без сняг отгоре, не прави впечатление на никого. С още същите ден -2.2. теренът беше почистен от снегорин и няма следи, чиста работа. И има много въпроси без отговор, но не прави впечатление на Йовчев. Като гледам, всички те бутат разследването по пътя на Мишо бирата - до задънена улица.
15:47 08.03.2026
12 Цвете
15:51 08.03.2026
13 Цвете
15:51 08.03.2026
14 Тия и3poди се подиграват с нас
15:52 08.03.2026
15 Нощес
15:53 08.03.2026
16 Трябваше
Поне разкарайте самолетите от България най-добре обратно към САЩ, за да намалим вероятността да сме мишена!
15:59 08.03.2026
17 ЖИВ ДЯВОЛ
16:20 08.03.2026
18 Изгонете американците от България!
16:34 08.03.2026