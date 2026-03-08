Новини
Цветлин Йовчев: Вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако има такава заплаха, тя ще е епизодична

8 Март, 2026 15:04 671 18

Най-добрият сценарий е вътрешен пуч или реформаторско мнозинство да вземе властта в Иран, и да запази институциите и функционирането на държавата, за да няма вътрешен разпад, коментира бившият шеф на ДАНС

Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Виждаме, че има такива хора, които подкрепят Иран, така че ще се търси удар, където е най-слабото звено. И ако се прецени, че е България, може да се удари дипломатическо представителство, предупреди в интервю пред БНР бившият директор на ДАНС Цветлин Йовчев.

"В Сарафово беше извършен терористичният акта от хора, влезли отвън през различни граници и тяхното поведение и действие беше изключително професионално. Може би взривяването не е станало по план и затова имахме нещо, за което да се хванем", припомни той.

В предаването Неделя 150 Йовчев коментира военния конфликт в Иран, националната сигурност на България, предприетите мерки, както и случаят "Петрохан – Околчица" с шестте жертви и убитото дете.

"По принцип ДАНС има контрол върху потенциални радикализиращи се елементи в нашето общество и се надявам този контрол да е засилен. В този момент трябва за всички, за които има съмнение за връзки, да бъдат поставени под засилено наблюдение. Ако се счита, че рискът от тяхната дейност е висок, да бъдат експулсирани. Под контрол трябва да бъдат най вече свързани с Иран и неговите проксита – Хамас и Хизбула. Второто, което е, трябва да бъдат поставени по засилена защита и охрана всички дипломатически представителства, свързани със САЩ и Израел, също и места където пребивават такива граждани. Засилена защита е необходима и на критичната инфраструктура - гражданска и в областта на енергетиката", предупреди Цветлин Йовчев.

Според него не е абсолютно вярно твърдението, че няма пряка заплаха за България:

"Фактът, че ден или два след становището на Съвета по сигурността към МС имаше призиви да се свика отново, защото имаше промяна в обстановката. Трябва да кажем, че вероятността от директна атака спрямо България е много малка. Ако се появи такъв тип заплаха, тя ще бъде епизодична, инцидентна и оттук нататък тези мерки, които са взети - да се обърнем към съседните държави да релокират системи по нашите граници, е единствено възможно, което можем да направим."

"По-скоро съм склонен да приема тезата, че това бяха пиар твърдения, че е занулена иранската ядрена програма и възможностите за обогатяване на уран са нулеви. Фактът, че Иран не спря програмата за обогатяване на уран и развитието на балистични ракети, навежда на мисълта, че тази заплаха все още съществува. Оттук нататък войната поражда редица заплахи за нашата национална сигурност и трябва да сме наясно с тях. Струва ми се, че малко лековато бе проведен този Съвет по сигурността. Трябваше да бъдат набелязани ясни индикатори, кой от сценариите вече е в ход и да се вземат мерки. Заплахите са не само във военната област и икономическата. Заплахи има и от гледна точка в момента на съществуващата терористична заплаха - видяхте, самоделно взривно устройство пред посолство на САЩ в Осло. Мисля, че и в други държави в Европа ще има такива посегателства", обясни опасностите Цветлин Йовчев.

Неговата прогноза за военния конфликт в Иран е, че, ако продължи повече от 4 – 5 седмици, това е индикатор, че съпротивата на Иран ще продължи дълго, което вдига трайно цените на петрола.

"Възможно е, ако продължи дълго конфликтът и Китай да има интерес и пряко да се намеси в конфликта. Вторият процес е дали Иран ще атакува или ще продължи да обстрелва в съседните страни съоръженията за производство на петрол, както и затворения Ормузки проток. Най-важна е динамиката на вътрешните процеси в Иран. Най-добрият сценарий е вътрешен пуч или реформаторско мнозинство да вземе властта и да запази институциите и функционирането на държавата, и да няма вътрешен разпад. Струва ми се, че вървим към другите варианти - разпад на държавността, гражданска война или военните от революционната гвардия да вземат властта", коментира Йовчев.

За случая "Петрохан – Околчица" бившият шеф на ДАНС напомни, че е изразил съмнения по отношение на официалната дейност на групата на Ивайло Калушев и не съвпада с начина им на действие и практиките, които прилагат – оръжия, видеонаблюдение, електронни системи за сигурност.

"Тези профили не съвпадат на хора природозащитници и да имат агресивно поведение към всички, които могат да станат свидетели на това, което се случва в тази хижа. Близостта до границата може да има връзка с инцидента с 6 жертви и убийство на дете, но може и да няма връзка. Но това ще се установи при добра оперативна работа. Трябва да се проверят отношенията на хората и финансовите потоци, и ще се изяснят", коментира той.

За него случаят "Петрохан – Околчица" показва диагнозата на обществото ни – духовно обедняване и се надява, че този процес от криза в криза може да породи оздравителен процес.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ПОРЕДЕН ОЛАВЕНСОРОС

    15:16 08.03.2026

  • 2 Пращи

    13 0 Отговор
    от мозък другарина , бе !

    15:18 08.03.2026

  • 3 Чувате ли се какво говорите?

    18 0 Отговор
    Значи епизоцично може да пострадаме, така ли??? Що за изказване е това ?

    Коментиран от #5

    15:22 08.03.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    13 0 Отговор
    Епизодична... Все едно може да си позволи и един епизод в конфликт, в който нямаме нито участие, нито каквато и да била работа... Галфон...

    15:25 08.03.2026

  • 5 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чувате ли се какво говорите?":

    Какво друго да очаква човек от такива плазмодии... Като издънят София в един епизод си мисли, че ще има само два счупени прозореца и едно стреснато куче като в измислените украински "новини" след атака от руски ракети...

    15:27 08.03.2026

  • 6 никой

    7 1 Отговор
    Rheinmetall цел в България

    15:29 08.03.2026

  • 7 Де6или, повече от 80%

    6 1 Отговор
    Няма по-пр0ст народ от българите да търпи мизерия и такива управляващи

    15:29 08.03.2026

  • 8 Ганя петрохански

    3 1 Отговор
    3 ша на думнаъ само един път епизодично.то повече не ни и трябва.ла търпим важно 3 зеленски 7 Израел да са добре

    15:29 08.03.2026

  • 9 Само

    3 0 Отговор
    десетина ракети и стотина дрона!

    Коментиран от #10

    15:35 08.03.2026

  • 10 Шопо

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само":

    Не е проблем ако е епизодично, веднъж седмично.

    15:41 08.03.2026

  • 11 Георгиев

    4 0 Отговор
    Този сте го поканили като бивш шеф на ДАНС, да ви запълни страницата. И като шеф там беше ограничен и администратор. И по малко да приказва по оперативни въпроси. И да не замазва нещата. Ние сме по територия по големи от Холандия. И колкото за назидание на всички страни, заради даване най голямото ни гражданско летище на американските въоръжени сили, ще го гръмнат и няма да разберем как стана. Че нямаме нито радари, нито С300, нищо. Със събути гащи сме. Управлявани от един склеротирал пенсионер военен министър и една мумия във външно министерство.
    Колкото за Петрохан, говори бля бля. Разследването трябва да покаже всичко. А то е фалшиво. Още на 2.2. се прие за вярно, че са се самоубили отпред, а че цяла нощ е валял сняг а труповете са без сняг отгоре, не прави впечатление на никого. С още същите ден -2.2. теренът беше почистен от снегорин и няма следи, чиста работа. И има много въпроси без отговор, но не прави впечатление на Йовчев. Като гледам, всички те бутат разследването по пътя на Мишо бирата - до задънена улица.

    15:47 08.03.2026

  • 12 Цвете

    2 0 Отговор
    И ТИ СИ ЕДИН ДЪЛЪГ ЕПИЗОД.НЕЩО ПОСПРЯХА КОМЕНТАРИТЕ ЗА ПЕТРОХАН. ИЛИ ОЩЕ ИЗСЛЕДВАТ ,НО КАКВО? 🤔😉🥴

    15:51 08.03.2026

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    И ТИ СИ ЕДИН ДЪЛЪГ ЕПИЗОД.НЕЩО ПОСПРЯХА КОМЕНТАРИТЕ ЗА ПЕТРОХАН. ИЛИ ОЩЕ ИЗСЛЕДВАТ ,НО КАКВО? 🤔😉🥴

    15:51 08.03.2026

  • 14 Тия и3poди се подиграват с нас

    4 0 Отговор
    Това ми звучи точно като от оня виц за Иванчо и Марийка, дето - аз само главичкaтa...

    15:52 08.03.2026

  • 15 Нощес

    4 0 Отговор
    е имало силна експлозия до американското посолство в Норвегия. Случайност? Епизодична заплаха? Косвена атака? Намек?

    15:53 08.03.2026

  • 16 Трябваше

    2 0 Отговор
    да мислите предварително, като давахте летището за паркинг на военните самолети от САЩ, а не след дъжд качулка да обяснявате как ще ни се размине с минимални щети.

    Поне разкарайте самолетите от България най-добре обратно към САЩ, за да намалим вероятността да сме мишена!

    15:59 08.03.2026

  • 17 ЖИВ ДЯВОЛ

    0 0 Отговор
    НЕ ДОЙДАТ ЛИ КОЛАГЕНИТЕ НА СВЕТЛИНАТА ЩЕ ВИ РАЗКАТАЯ ФАМИЛИЯТА !

    16:20 08.03.2026

  • 18 Изгонете американците от България!

    0 0 Отговор
    Епизодично да влезе една ракетка в къщата на този еничар!

    16:34 08.03.2026

