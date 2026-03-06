Жельо Бойчев: Пазарът на горива е под постоянното наблюдение на КЗК

Пазарът на горива е под постоянното наблюдение на Комисията за защита на конкуренцията поради социално-икономическото му значение. Очакваме данните, които изискахме в рамките на нашите правомощия от Националната агенция за приходите, за цените на горивата на бензиностанциите в страната с цел текущ мониторинг и своевременно установяване на евентуално съгласувано антиконкурентно поведение. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

По думите му през последните години в рамките на две антитръстови производства Комисията е установила антиконкурентни нарушения от страна на групата на „Лукойл“ в България за злоупотреба с господстващо положение и непредоставяне на достъп до данъчните им складове и пристанищните терминали Росенец в Бургас и Петрол във Варна и до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на горива от внос. Наложените от КЗК санкции са на стойност над 262 млн. лева.

Комисията за защита на конкуренцията отправи препоръки за незабавни действия към изпълнителната власт, за да не се допуска изкривяване на пазара и нарушения в конкурентната среда. Сред тях са ангажиране в пълен обем на всички механизми по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и активизиране на работата на Консултативния съвет към министъра на икономиката и индустрията по този закон.

„За да не се допускат спекулации, са необходими координирани действия от страна на институциите, които имат функционално отношение към сектора“, подчерта Бойчев.

Той заяви, че са препоръчани и конкретни действия към особения търговски управител на групата на „Лукойл“, като едно от тях е да гарантира равноправен достъп на всички икономически оператори в сектора до съоръженията на компанията. Сред препоръките е и прилагане на ценовата политика и респективно ценови равнища на продажба на едро на горива, определени съобразно цените на придобиване на текущите наличности на дружество от суровини. „Важно е също така да не се допуска спекулативно задържане на склад на горива, предназначени за пазара с оглед очаквано повишение на цената“, каза Жельо Бойчев. Комисията препоръчва още осигуряването при необходимост на алтернативни доставки на суровина за производството на горива и изготвянето на анализ за нуждата от действия, които да гарантират стабилността на пазарите на горива в страната. „Препоръчваме да се даде публичност за изпълнението на 6-месечния подробен план за действие, с който особеният управител бе назначен от Министерския съвет“, подчерта Бойчев.

Той коментира и секторните анализи на пазара на храни и лекарства, които КЗК стартира с цел изследване на конкурентната среда и изкривяванията в сектора, като подчерта, че Комисията продължава активната си работа. „Ролята на КЗК е да препоръча икономически и регулаторни действия, които да гарантират устойчивост на пазара и ефективна конкуренция“, заяви Жельо Бойчев.