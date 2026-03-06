Новини
България »
Жельо Бойчев: Пазарът на горива е под постоянното наблюдение на КЗК

Жельо Бойчев: Пазарът на горива е под постоянното наблюдение на КЗК

6 Март, 2026 10:14 485 9

  • жельо бойчев-
  • кзк-
  • горива

Комисията за защита на конкуренцията отправи препоръки за незабавни действия към изпълнителната власт, за да не се допуска изкривяване на пазара и нарушения в конкурентната среда

Жельо Бойчев: Пазарът на горива е под постоянното наблюдение на КЗК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пазарът на горива е под постоянното наблюдение на Комисията за защита на конкуренцията поради социално-икономическото му значение. Очакваме данните, които изискахме в рамките на нашите правомощия от Националната агенция за приходите, за цените на горивата на бензиностанциите в страната с цел текущ мониторинг и своевременно установяване на евентуално съгласувано антиконкурентно поведение. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

По думите му през последните години в рамките на две антитръстови производства Комисията е установила антиконкурентни нарушения от страна на групата на „Лукойл“ в България за злоупотреба с господстващо положение и непредоставяне на достъп до данъчните им складове и пристанищните терминали Росенец в Бургас и Петрол във Варна и до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на горива от внос. Наложените от КЗК санкции са на стойност над 262 млн. лева.

Комисията за защита на конкуренцията отправи препоръки за незабавни действия към изпълнителната власт, за да не се допуска изкривяване на пазара и нарушения в конкурентната среда. Сред тях са ангажиране в пълен обем на всички механизми по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и активизиране на работата на Консултативния съвет към министъра на икономиката и индустрията по този закон.

„За да не се допускат спекулации, са необходими координирани действия от страна на институциите, които имат функционално отношение към сектора“, подчерта Бойчев.

Той заяви, че са препоръчани и конкретни действия към особения търговски управител на групата на „Лукойл“, като едно от тях е да гарантира равноправен достъп на всички икономически оператори в сектора до съоръженията на компанията. Сред препоръките е и прилагане на ценовата политика и респективно ценови равнища на продажба на едро на горива, определени съобразно цените на придобиване на текущите наличности на дружество от суровини. „Важно е също така да не се допуска спекулативно задържане на склад на горива, предназначени за пазара с оглед очаквано повишение на цената“, каза Жельо Бойчев. Комисията препоръчва още осигуряването при необходимост на алтернативни доставки на суровина за производството на горива и изготвянето на анализ за нуждата от действия, които да гарантират стабилността на пазарите на горива в страната. „Препоръчваме да се даде публичност за изпълнението на 6-месечния подробен план за действие, с който особеният управител бе назначен от Министерския съвет“, подчерта Бойчев.

Той коментира и секторните анализи на пазара на храни и лекарства, които КЗК стартира с цел изследване на конкурентната среда и изкривяванията в сектора, като подчерта, че Комисията продължава активната си работа. „Ролята на КЗК е да препоръча икономически и регулаторни действия, които да гарантират устойчивост на пазара и ефективна конкуренция“, заяви Жельо Бойчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Наблюдават как се покачват цените.

    10:16 06.03.2026

  • 2 ЖЕЛЮ ПОДКУПНИЯ

    3 0 Отговор
    ЛОКУМИ.. ..ЗА ПОПУЛАЦИЯТА ТОЧА....

    10:19 06.03.2026

  • 3 НОВИТЕ ЦЕНИ СА ФЮЧЪРСНИ

    3 1 Отговор
    Тоест за бъдещи доставки ако сега се платят.Това което се предлага на бензиностанциите е от стари ЕФТИНИ покупки..ЗАААААЩО СЕ УВЕЛИЧАВАТ ЦЕНИТЕ. НАЛИ ТООООООЧНО ТОВА Е СПЕКУЛА ЗАЩОООО ЖЕЛЮ СПИ....Наблюдавайки....

    10:22 06.03.2026

  • 4 автоматично

    1 0 Отговор
    храната поскъпва още повече

    10:27 06.03.2026

  • 5 Здрасти

    4 0 Отговор
    Какво разправя тоз, гледаме си пазара. То интересното е, че примерно и аз го гледам, но никаква файда. Пък той завалийката и пари получава за гледането..

    10:28 06.03.2026

  • 6 Кирил

    4 0 Отговор
    КЗК и КЗП бухалката за рекет на тиквата. Пускаш сигнал те отиват взимат рекета а твоя сигнал изчезва. Стара схема на стар измамник.

    10:29 06.03.2026

  • 7 Перо

    4 0 Отговор
    И какво може да направи КЗК, в държава където корупцията и кражбата е държавна политика и цените на горивата са борсови и в БГ няма добив?

    10:29 06.03.2026

  • 8 Мунчо

    2 0 Отговор
    Изчерпателен и точен опит можете да вземете от Владимир Иванов - Мечо Пух на инфлацията у
    нас! Винаги с цени надолу и малко.... в страни!

    10:37 06.03.2026

  • 9 хубавец

    2 0 Отговор
    Брееееееее, този пич ме разсмя с глас!!! Абе ела да видиш от 03.03 до днес са с 10-15 цента нагоре!

    10:48 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове