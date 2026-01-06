Новини
Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

6 Януари, 2026 07:39, обновена 6 Януари, 2026 06:55 408 12

  • росен желязков-
  • коалиция на желаещите-
  • париж

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър

Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж днес. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър. В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна, се посочва в съобщението.

В края на декември френският президент Макрон съобщи, че се постига напредък по отношение на гаранциите за сигурност, които ще бъдат от основно значение за изграждането на справедлив и траен мир.


Франция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Митю

    3 0 Отговор
    Работническо Дело 198...

    06:58 06.01.2026

  • 4 Подгряване

    9 0 Отговор
    Сухите дърва в О крайна свършват.

    06:59 06.01.2026

  • 5 Коалиция на желаещите

    9 0 Отговор
    Желаещите какво?

    06:59 06.01.2026

  • 6 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    5 0 Отговор
    За срам на Европа, за срам и на нас!
    Три пъти докопа в ръцете си власт!
    По- страшен от чума, по-страшен от рака,
    за нас се оказа Борисов простака!

    07:03 06.01.2026

  • 7 Росен

    4 0 Отговор
    Желязков, Росен Плевнелиев, Росен Петров, само звезди на небосклона....

    07:05 06.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Една пържола в хотела с водопад на Росен Желязков струва 280 лв.Една нощувка е 230 лв.И няма свободни места.

    07:06 06.01.2026

  • 9 Тези боклуци ще ни вкарат

    2 1 Отговор
    във война! Насила ни вкараха в НАТО, и сега насила ще ни ползват за пушечно месо!? Младоци скачахте като маймуни по площадите, искахте свободия, сега .упе да ви е яко, стягайте мешките!?

    07:07 06.01.2026

  • 10 поредната екскурзия

    2 0 Отговор
    Каква е разликата между окрайнината и Венецуела коалицията на мераклиите да наложат санкции на рижия и на обора.

    07:07 06.01.2026

  • 11 Иво

    1 0 Отговор
    Отново на екскурзия на държавна издръжка?!? Да подари пак някое евро на Украйна,нищо,че е в оставка?!!

    07:08 06.01.2026

  • 12 Рошко,

    0 0 Отговор
    да обричиш мустака, да не ни излагаш пред чужденците 😋

    07:08 06.01.2026

