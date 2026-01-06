Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж днес. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър. В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна, се посочва в съобщението.

В края на декември френският президент Макрон съобщи, че се постига напредък по отношение на гаранциите за сигурност, които ще бъдат от основно значение за изграждането на справедлив и траен мир.