Галъп: Нова конфигурация, без еднопартийно мнозинство

Нова парламентарна конфигурация и преразпределение на вота при декларативна готовност за гласуване в изборите на 19 април 2026 г. около 51 %. Това сочи моментната картина на предизборните нагласи, регистрирана от националното представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 10.02-28.02.2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).
Сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство – 29,8%. Структурата на тази подкрепа показва превес на преразпределението на гласоподаватели, които в предходните избори са гласували за други партии, спрямо привличането на негласували. Данните сочат, че най-значим прилив към тази формация идва от гласоподаватели на следните политически сили: 62,5% от гласувалите за БСП-Обединена левица през октомври 2024 г., понастоящем биха дали вот за формацията на Румен Радев; същото биха направили 46,7% от избирателите на „Възраждане“; 30% от избирателите на МЕЧ; 20,7% от гласувалите за ПП-ДБ.
В хода на кампанията е възможна сериозна динамика и волатилност в подкрепата за формацията на Румен Радев – нарастване или спад – в зависимост от фактори като предизборна кампания, кандидати, послания и способност за привличане на подкрепа от негласувалите в предишни избори.
На второ място са ГЕРБ-СДС, които привличат гласовете на 19,6% от решилите за кого ще гласуват. Формацията на Бойко Борисов съхранява стабилността на своето електорално ядро. Евентуалното скъсяване на разликата с първата формация ще зависи преди всичко от ефективността на предизборната кампания.
Третата позиция, но в низходяща тенденция, заемат ПП-ДБ – 11.0%. Влияние за това оказват скандалите около случая „Петрохан“ и асоциирането на формацията със служебното правителство – събития, които доминираха в публичната среда в периода на провеждането на проучването. Евентуална мобилизация на протестен вот би могла да надгради настоящия резултат.
Непосредствено след тях е ДПС-Ново начало с 10,9% от решилите за кого ще гласуват. Традиционно движението има капацитет за предизборна мобилизация на своите избиратели, което дава потенциал за надграждане.
В новата политическа ситуация партия „Възраждане“ получава подкрепата на 6,0%, но независимо от сериозния спад, към днешна дата е стабилно над 4-процентната изборна бариера.
Под нея и с различна степен на вероятност за влизане в парламента са: МЕЧ – 3,3%, БСП-Обединена левица – 2,9%, ИТН – 2,8% и „Величие“ – 2,2%. С 1% от гласовете АПС остава извън състава на бъдещото Народно събрание, ако изборите бяха сега.
Паспорт на изследването:
Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)
Обем на извадката: 800 интервюта с пълнолетни граждани на България.
Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.
Теренна дейност: 10 февруари -28 февруари 2026 г.
Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.
Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
Коментиран от #5
14:24 09.03.2026
2 Е как
Коментиран от #21
14:25 09.03.2026
3 Ахааа
14:26 09.03.2026
4 Срамота
14:27 09.03.2026
5 Окооо
До коментар #1 от "факт":Разбира се, че ГЕРБ/ ДПС разчитат на държавната и общинска администрация, но най- вече на купен и корпоративен вот! Хубаво е, че този път МВР няма да си затваря очите и че ще има висока избирателна активност и ще ги обезцени още повече!
14:29 09.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО НАПРАВЯТ БЕНЗИНА В БЪЛГАРИЯ 2 ЕВРО ЛИТЪРА
... .
И РАДЕВ ВЗИМА 50% :)))
...
СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКАХА НЕЩАТА :)
14:29 09.03.2026
7 Алооо
14:30 09.03.2026
8 Кукуруку
14:32 09.03.2026
9 факуса
14:33 09.03.2026
10 Кого чакат?
14:34 09.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...
МЕН ДО СЕГА НИКОЙ НИКОГА НЕ МЕ ПИТАЛ ЗА КОГО И ДАЛИ ЩЕ ГЛАСУВАМ.
14:41 09.03.2026
15 ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...
МЕН ДО СЕГА НИКОЙ НИКОГА НЕ МЕ ПИТАЛ ЗА КОГО И ДАЛИ ЩЕ ГЛАСУВАМ.
Коментиран от #20, #26
14:44 09.03.2026
16 ИЗМИСЛИ...
МАНИПУ...
...ЛАЦИО
14:46 09.03.2026
17 К.К
15:00 09.03.2026
18 Никой
15:01 09.03.2026
19 Разбирач
15:14 09.03.2026
20 Мирослав
До коментар #15 от "ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...":От бТВ казаха, че са питали някакви 1000 човека с таблет и по телефона. Щом тези 1000 човека така са решили, значи важи за целия народ. Очакваме и 56% избирателна активност
15:16 09.03.2026
21 555
До коментар #2 от "Е как":ДПС НН, ще е доста над тези 10%, които им дават. Много познати казват, че ще гласуват за тях, тъй като мислят че са единствените, които правят нещо за народа. Аз се колебая дали за ДПС или Радев
Коментиран от #22
15:26 09.03.2026
22 Само ДПС
До коментар #21 от "555":ДПС, ДПС, ДПС
15:26 09.03.2026
23 Пловдив
15:28 09.03.2026
24 АГАТ а Кристи
Всичките сегашни партии са подразделения на БКП.
Е за комунисти няма да гласувам !
15:35 09.03.2026
25 Тия не са социолози,
15:38 09.03.2026
26 ТИР
До коментар #15 от "ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...":Само веднъж бях търсен, питаха за възраст, трад или село, благодариха за участието в анкетата и не казаха за какво беше,,,,
15:41 09.03.2026
27 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
15:44 09.03.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 4567
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":АПС май ги няма?
15:49 09.03.2026