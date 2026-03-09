Новини
България »
Галъп: Нова конфигурация, без еднопартийно мнозинство

Галъп: Нова конфигурация, без еднопартийно мнозинство

9 Март, 2026 14:20 2 170 29

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • герб-сдс

В хода на кампанията е възможна сериозна динамика и волатилност в подкрепата за формацията на Румен Радев

Галъп: Нова конфигурация, без еднопартийно мнозинство - 1
Диаграма: Галъп
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова парламентарна конфигурация и преразпределение на вота при декларативна готовност за гласуване в изборите на 19 април 2026 г. около 51 %. Това сочи моментната картина на предизборните нагласи, регистрирана от националното представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 10.02-28.02.2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).

Сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство – 29,8%. Структурата на тази подкрепа показва превес на преразпределението на гласоподаватели, които в предходните избори са гласували за други партии, спрямо привличането на негласували. Данните сочат, че най-значим прилив към тази формация идва от гласоподаватели на следните политически сили: 62,5% от гласувалите за БСП-Обединена левица през октомври 2024 г., понастоящем биха дали вот за формацията на Румен Радев; същото биха направили 46,7% от избирателите на „Възраждане“; 30% от избирателите на МЕЧ; 20,7% от гласувалите за ПП-ДБ.

В хода на кампанията е възможна сериозна динамика и волатилност в подкрепата за формацията на Румен Радев – нарастване или спад – в зависимост от фактори като предизборна кампания, кандидати, послания и способност за привличане на подкрепа от негласувалите в предишни избори.

На второ място са ГЕРБ-СДС, които привличат гласовете на 19,6% от решилите за кого ще гласуват. Формацията на Бойко Борисов съхранява стабилността на своето електорално ядро. Евентуалното скъсяване на разликата с първата формация ще зависи преди всичко от ефективността на предизборната кампания.

Третата позиция, но в низходяща тенденция, заемат ПП-ДБ – 11.0%. Влияние за това оказват скандалите около случая „Петрохан“ и асоциирането на формацията със служебното правителство – събития, които доминираха в публичната среда в периода на провеждането на проучването. Евентуална мобилизация на протестен вот би могла да надгради настоящия резултат.

Непосредствено след тях е ДПС-Ново начало с 10,9% от решилите за кого ще гласуват. Традиционно движението има капацитет за предизборна мобилизация на своите избиратели, което дава потенциал за надграждане.

В новата политическа ситуация партия „Възраждане“ получава подкрепата на 6,0%, но независимо от сериозния спад, към днешна дата е стабилно над 4-процентната изборна бариера.

Под нея и с различна степен на вероятност за влизане в парламента са: МЕЧ – 3,3%, БСП-Обединена левица – 2,9%, ИТН – 2,8% и „Величие“ – 2,2%. С 1% от гласовете АПС остава извън състава на бъдещото Народно събрание, ако изборите бяха сега.

Паспорт на изследването:

Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)

Обем на извадката: 800 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 10 февруари -28 февруари 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.


България
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    30 3 Отговор
    За ГРАБ гласуват само държавната администрация , която получава големи заплати за тоз де вее , и за това колкото % се съкрати ,толкова шайката ще падне !!

    Коментиран от #5

    14:24 09.03.2026

  • 2 Е как

    16 1 Отговор
    НН - гру...хх все около 10% го изкарват всички Бе. Абе ей я се осъзнайте Бе.

    Коментиран от #21

    14:25 09.03.2026

  • 3 Ахааа

    17 3 Отговор
    Имайте предвид, че тази Галъп, няма вече нищо общо със световната Галъп интернешънъл.... Те са овладени от Шиши и затова бяха изключени! След като агенцията на Шиши дава такава преднина за Радев, смятайте наистина колко по- голям е процента за Прогресивна България!!!

    14:26 09.03.2026

  • 4 Срамота

    15 2 Отговор
    ЛЪЖА !!!

    14:27 09.03.2026

  • 5 Окооо

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Разбира се, че ГЕРБ/ ДПС разчитат на държавната и общинска администрация, но най- вече на купен и корпоративен вот! Хубаво е, че този път МВР няма да си затваря очите и че ще има висока избирателна активност и ще ги обезцени още повече!

    14:29 09.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    БАЙ ДОНЬО И БИБУ НАТАНЯХУ
    КАТО НАПРАВЯТ БЕНЗИНА В БЪЛГАРИЯ 2 ЕВРО ЛИТЪРА
    ... .
    И РАДЕВ ВЗИМА 50% :)))
    ...
    СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКАХА НЕЩАТА :)

    14:29 09.03.2026

  • 7 Алооо

    6 5 Отговор
    С галъп на калъп ще гласувам за Радев защо не питате

    14:30 09.03.2026

  • 8 Кукуруку

    10 2 Отговор
    Тези предварителни проучвания винаги са грешни накрая. Но влияят на мотивацията за гласувате и на предизборната активност

    14:32 09.03.2026

  • 9 факуса

    11 2 Отговор
    ха ха герб привличал,нищо не привлича от много време,само крадящите покрай тях гласуват за тиквената опг,другото е фалш

    14:33 09.03.2026

  • 10 Кого чакат?

    5 0 Отговор
    Партията на робите е най-голяма, тези без глас. Гласуващите ще се разделят на много части, а тези без мисъл остават в стадо.

    14:34 09.03.2026

  • 14 ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...

    6 3 Отговор
    ...ТЕ ТЕЗИ ДАННИ??
    МЕН ДО СЕГА НИКОЙ НИКОГА НЕ МЕ ПИТАЛ ЗА КОГО И ДАЛИ ЩЕ ГЛАСУВАМ.

    14:41 09.03.2026

  • 15 ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...

    4 2 Отговор
    ...ТЕ ТЕЗИ ДАННИ??
    МЕН ДО СЕГА НИКОЙ НИКОГА НЕ МЕ ПИТАЛ ЗА КОГО И ДАЛИ ЩЕ ГЛАСУВАМ.

    Коментиран от #20, #26

    14:44 09.03.2026

  • 16 ИЗМИСЛИ...

    3 1 Отговор
    ...ЦИ И
    МАНИПУ...
    ...ЛАЦИО

    14:46 09.03.2026

  • 17 К.К

    3 1 Отговор
    Ако има един начин, докарайте ИТН втора полит.сила, а ППДБ, под 4%. Вие сериозно ли? Спрете с тези манипулации и с тези внушения. Мислите ли, че някой ви вярва?

    15:00 09.03.2026

  • 18 Никой

    3 0 Отговор
    Преди 4 години депутата Иво Иванов от трибуната на НС каза за ИТН . След това същия и още 5 депутата напуснаха ИТН . Намерете изказването и ако не го разберете , значи сте поредния шамандурник .

    15:01 09.03.2026

  • 19 Разбирач

    2 0 Отговор
    Смешни сте с това попитахме 100 човека. Нагласяте си как ви падне

    15:14 09.03.2026

  • 20 Мирослав

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...":

    От бТВ казаха, че са питали някакви 1000 човека с таблет и по телефона. Щом тези 1000 човека така са решили, значи важи за целия народ. Очакваме и 56% избирателна активност

    15:16 09.03.2026

  • 21 555

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Е как":

    ДПС НН, ще е доста над тези 10%, които им дават. Много познати казват, че ще гласуват за тях, тъй като мислят че са единствените, които правят нещо за народа. Аз се колебая дали за ДПС или Радев

    Коментиран от #22

    15:26 09.03.2026

  • 22 Само ДПС

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "555":

    ДПС, ДПС, ДПС

    15:26 09.03.2026

  • 23 Пловдив

    1 3 Отговор
    Не смятам, че Радев ще направи нещо за страната. Най-добре е Пеевски. Поне прави ремонти в регионите, които управлява

    15:28 09.03.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Ако имаше закон за ЛУСТРАЦИЯ гласуващите щяха да са значително повече.
    Всичките сегашни партии са подразделения на БКП.
    Е за комунисти няма да гласувам !

    15:35 09.03.2026

  • 25 Тия не са социолози,

    2 0 Отговор
    а яростни пропагандатори на Двете Прасета!

    15:38 09.03.2026

  • 26 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ОТ ДЕ ГИ ВАДИ...":

    Само веднъж бях търсен, питаха за възраст, трад или село, благодариха за участието в анкетата и не казаха за какво беше,,,,

    15:41 09.03.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Сглобката от сега е ясна: ГЕРБСДС+ППДБ+АПС+ПБ(боташ) и отстрани Шиши ще помага, когато трябва.

    Коментиран от #29

    15:44 09.03.2026

  • 29 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    АПС май ги няма?

    15:49 09.03.2026

