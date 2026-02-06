Остава частичното бедствено положение в Община Ардино

Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино.
Заради обилните валежи вчера, река Арда заля мост и откъсна от света селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
С повишено внимание се следят нивата на реките и водоемите в област Кърджали.
Язовирите Студен кладенец и Кърджали, които са част от каскадата Горна Арда, преливат през преливниците.
Вчера на много места в областта бяха залети пътища и мостове.
1 нннн
Коментиран от #2
08:20 06.02.2026
2 Много си тъп/а
До коментар #1 от "нннн":"Заливаемият мост (известен още като "ford bridge" или submersible bridge) е специфичен тип инфраструктурно съоръжение, проектирано да бъде безопасно потопено под вода по време на наводнения или високи води, като същевременно позволява преминаване при нормални речни нива. "
09:22 06.02.2026