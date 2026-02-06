Новини
Остава частичното бедствено положение в Община Ардино

6 Февруари, 2026 07:48, обновена 6 Февруари, 2026 06:53 1 046 2

С повишено внимание се следят нивата на реките и водоемите в област Кърджали

Остава частичното бедствено положение в Община Ардино - 1
Снимка: БНТ
Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино.

Заради обилните валежи вчера, река Арда заля мост и откъсна от света селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

С повишено внимание се следят нивата на реките и водоемите в област Кърджали.

Язовирите Студен кладенец и Кърджали, които са част от каскадата Горна Арда, преливат през преливниците.

Вчера на много места в областта бяха залети пътища и мостове.


Кърджали / България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нннн

    4 2 Отговор
    Вчера телевизора каза, че въпросният мост е ,,ЗАЛИВАЕМ". За първи път чувам такъв вид мост. Умрях от смях.

    Коментиран от #2

    08:20 06.02.2026

  • 2 Много си тъп/а

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    "Заливаемият мост (известен още като "ford bridge" или submersible bridge) е специфичен тип инфраструктурно съоръжение, проектирано да бъде безопасно потопено под вода по време на наводнения или високи води, като същевременно позволява преминаване при нормални речни нива. "

    09:22 06.02.2026

