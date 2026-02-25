Вземете 50% отстъпка за хостинг от

СарафOFF-"Операция: "Нищожен"-2: Протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на и.ф. главен прокурор

СарафOFF-"Операция: "Нищожен"-2: Протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на и.ф. главен прокурор

25 Февруари, 2026 20:05 381 7

Докато Сарафов не освободи кабинета на четвъртия етаж, протестите ще продължат и ще сигнализираме Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза пред медиите адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки ".

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: "Нищожен 2“. В района има засилено полицейско присъствие, предават от БТА.

Движението в района е ограничено.

Според организаторите Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в "желязна хватка", управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не.

Утре Пленумът на ВСС ще заседава, като единствената точка в дневния им ред е "Определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор".


  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Деветото джудже да каже кой уби Трактора и Нотариуса и кои съдии са си купили постове

    20:08 25.02.2026

  • 2 Брей

    2 0 Отговор
    Много народ,най малко 200 хиляди петроханци

    20:08 25.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Гешев им пречеше. Сега Сарафов. Лумпени.

    20:09 25.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Сарафов ще си е там, в този кабинет дълго време.

    20:10 25.02.2026

  • 5 Горски

    2 0 Отговор
    Българите са бесни на ГЕРБ, ДПС, БСП, ПП, ИТН, затова масово ще гласуват за Възраждане. Виждат се много ДженZи лепилари с лепилце в найлонова торбичка. Има и такива по метадоновите програми. Виждат се и онези откачалки с куфарите, дето онзи ден ги бяха изтропали пред Съдебната палата. Шепа слагачи на развратните ПП-ДБ. Хора без разум на седянка. Да заменим едната измет с друга такава, че и еничарска на всичкото отгоре. Добре, че София не е България. Тези хайвани сега трупат гласове за Пеевски. Дедо Сорос пак яко е развързал кесията - събрал е отново де що има малоумно дженЗи от цяла София. Пеперастите отново влязоха във властта през задния двор. При тях всичко става чрез "задния двор". Просто питайте розовото прасенце Кокорчо

    20:11 25.02.2026

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор
    Абе някой да знае дали Деветото джудже ходи на "обучение" в САЩ,както Цацата и Гешефта

    20:12 25.02.2026

  • 7 И.д. главен жираф

    0 0 Отговор
    Възпрепятстването на правосъдието, посредством спиране на дела и укриване на доказателства, са си сериозни престъпления и по сега действащото законодателство. А това че каскета и жирафа въобще нямат работа в прокуратурата беше ясно още при конкурса за назначаването им.

    20:13 25.02.2026

