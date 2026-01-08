Новини
Монсеньор Румен Станев е новият католически епископ на Пловдив и София

8 Януари, 2026 05:09, обновена 8 Януари, 2026 04:16 411 0

До момента той бе помощен епископ на най-големият диоцез в България и епископ на Симидика

Снимка: Радио Пловдив - БНР
Монсеньор Румен Станев оглави Софийско-пловдивската католическа епархия. Новината бе съобщена едновременно във Ватикана от пресслужбата на Светия престол и в Пловдив - в катедралата "Свети Лудвиг" от апостолическия нунций монсеньор Лучано Суриани, представител на папата в България.

Новият водач на католиците в Пловдив и София монсеньор Румен Станев до момента бе помощен епископ на най-големият диоцез в България и епископ на Симидика. Дълги години преди това той служи като свещеник в Раковски - в енория "Пресвето Сърце Исусово" в Генерал Николаево и в "Свети Архангел Михаил" в Секирово.

Десетки вярващи, свещеници и монахини се събраха в сряда в пловдивската катедрала, за да чуят избраника на папа Лъв XIV и да го поздравят.

Монсеньор Лучано Суриани, папски нунций за България: "Новият епископ ще освещава, трябва да бъде добър пастир, да работи със свещениците и с всички, всеки човек носи своя личен принос и отпечатък в зависимост от характера и възрастта, но мисля, че оттук нататък ще се случат много хубави неща за диоцеза."

Източник: bntnews.bg


