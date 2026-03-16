Емил Дечев за "новия" пожар в хижа „Петрохан“: Не е логично, прекалено е закъсняло за укриване на следи

16 Март, 2026 19:27 1 599 33

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По повод случая „Петрохан“ министър Емил Дечев заяви, че не е освобождаван нито един от разследващите полицаи. „Хората, които са започнали работа по случаите в Петрохан и Околчица, от самото начало до момента са едни и същи“, каза Дечев.

Той уточни, че е преместил единствено директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков, защото не му е предоставил пълна информация относно тогавашния главен секретар Мирослав Рашков.

„Причината е, че той пред мен не ми каза цялата истина“, посочи вътрешният министър. Според него именно доверието между ръководството е ключово: „В МВР е изключително важно да имаш доверие на хората, с които работиш.“

Дечев заяви още, че разполага с ограничена информация по разследването, тъй като материалите са предоставени на народните представители, но не и на него.

„Наблюдаващите прокурори, те решиха, че могат да дадат на всички 240 депутати да се запознаят с цялото досъдебно производство. Всички те са получили копия от тези производства. На мен такива копия не са ми предоставени. На практика аз знам далеч по-малко от тези 240 депутати, които са получили копия от двете досъдебни производства“, каза той.

Министърът коментира и твърдения за пожар на 12 март в района на Петрохан, като подчерта, че за първи път чува за подобен случай.

„Аз за първи път чувам за тази информация. Веднага ще направя проверка дали е имало такъв пожар. Ще поискам такава информация. Възможно е това да е просто слух. Трябва да се има предвид, че преди 12 март са правени доста огледи. Ако на 12 март се пали пожар за укриване на следи, не ми изглежда много логично, защото вероятно са направени поне няколко огледа на местопрестъплението. Чак на 12 март да правиш пожар ми се вижда прекалено закъсняло“, заяви Дечев.

„На този етап знам от пресконференциите, че няма данни за седми човек, който някъде да се укрива, всичко остава в рамките на шестимата, поне това е, което се знае от пресконференциите. Мотивът е труден за установяване, тъй като от една страна имаме твърдение за завещание направено приживе от Калушев на двамата младежи, за които има твърдение, че вероятно са били убити“, добави Дечев по темата за случая „Петрохан“.

Относно промените по върховете на МВР министърът на вътрешните работи заяви, че се правят по ясни критерии и отхвърли твърденията, че президентът Румен Радев има влияние върху кадровите решения.

„Критериите са почтеност и професионализъм. Почтеност и професионализъм са тези критерии“, подчерта той.

По думите му изборът на областни директори се прави след обсъждане с неговия екип и на база информация от различни структури в министерството.

Дечев категорично отрече държавният глава да се намесва в процеса: „Аз съм виждал само два пъти президента Радев и то преди много години на публични събития, никога насаме, нямам неговия телефонен номер, така че това е несериозно.“

По отношение на предстоящите избори министърът увери, че МВР ще работи за ограничаване на купуването на гласове. „Искам всички служители на МВР да гарантират свободни, честни, демократични и законосъобразни избори с минимум изборни нарушения“, заяви той.

Според него институциите вече разполагат с информация за рисковите секции и за хората, които традиционно участват в подобни схеми и хората там гласуват по много съмнителен начин.

„Тези хора не са сезонни работници. Те не работят един път на четири години… хората от този контингент се знаят“, посочи министърът и допълни, че превенцията е важна част от работата на полицията: „Превенцията е нещо много силно и няма нищо лошо да си поговориш с тези хора.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова просто

    9 7 Отговор
    Някой си мислеше че е толкова просто да внуши нещо на народа,и да го използва като предизборна пропаганда.

    Коментиран от #3, #13

    19:34 16.03.2026

  • 2 нннн

    7 11 Отговор
    От толкова приказки ми се дояде и си купих суджук ,,Петрохан". Кръстих всяко парче: Асен, Ивайло, Божидар и т.н. И един Генерал има. Сега ми радват окото, като съхнат на балкона.

    Коментиран от #10

    19:37 16.03.2026

  • 3 Гласоподавател

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Толкова просто":

    Петрохан, Педофили , Секта.Пудели. ПП ДБ. Това ли имаш предвид?

    Коментиран от #7

    19:38 16.03.2026

  • 4 Някой

    6 4 Отговор
    Ама простолюдието ще повярва, че Илюминатите си крият следите.

    19:39 16.03.2026

  • 5 Георгиев

    16 8 Отговор
    Звучи сериозно. И неподкупно, за разлика от прокуратурата. Трудно му е, съчувствам му, дано успее до и на изборите. Попаднал е в калта и чувствам, че го цапат от разни страни, но вярвам че ще се справи.
    Успех!!!

    Коментиран от #15, #30

    19:40 16.03.2026

  • 6 Милчо

    6 2 Отговор
    Интересно,че не пипат Софийската полиция!?

    19:40 16.03.2026

  • 7 Има се предвид

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гласоподавател":

    Че си зом...биран тъ...пак,ходи да ближеш подметките на мафио..тите от ГЕПИ и Ново.то начало.

    19:40 16.03.2026

  • 8 иван костов

    10 13 Отговор
    Този министър започна да се оплита в лъжите си!

    Коментиран от #31

    19:41 16.03.2026

  • 9 Долни пеевски подлоги !

    8 7 Отговор
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    19:42 16.03.2026

  • 10 Не е така!

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Ще си като Кирчо, който ядеше шоколадови деца от паметника? Хайде, кажи че се шегуваш. Как ще ги ядеш тия суджуци?

    Коментиран от #28

    19:42 16.03.2026

  • 11 Партия Петрохан е на власт

    2 9 Отговор
    Защо да не се застрахова срещу ново разледване?

    19:42 16.03.2026

  • 12 Питанка

    13 3 Отговор
    Сега, след като kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и го спонсорираха с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!
    Венко от Куку бенд разказа как Диван диван е насърчавал PDFилията на екипа си с малолетни танцьорки от балета, а срещу Асвалт паша има множество подадени сигнали от малолетни, а колко не са посмели ?(може да са някои от 70-те му дела, които стоят на трупчета) .

    19:44 16.03.2026

  • 13 Точно така!

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Толкова просто":

    ПеПедроханците се опитват да внушат, че не са педофили, но никой не им вярва!

    19:45 16.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    МИНИСТЪРА УДАРИ САРАФОВ
    .....
    ПРАВИШ ЗАВЕЩАНИЕ НА ДВЕ МОМЧЕТА И
    СЛЕД ТОВА ГИ УБИВАШ :)

    19:47 16.03.2026

  • 15 Тити на Кака

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Не знам колко сериозно ти звучи министър на вътрешните работи, който си урежда служебни срещи в ресторант, ама щом си падаш по такъв тип сериозност - защо не?
    А ако сега се окаже, че инфото за втори палеж на Петрохан не е партенка, а истина / която министърът научава последен, в студиото на една телевизия/ ...леле какво сериозно звучене ще се получи...

    19:48 16.03.2026

  • 16 ха-ха-ха

    9 7 Отговор
    ......"прекалено е закъсняло за укриване на следи".... Демек, вече всичко сме укрили!

    19:49 16.03.2026

  • 17 665

    3 7 Отговор
    Петрохански несретници, властта у вас , но няма разкрития за злите сили изтрепали невинните педофили. Що така бе градскодесни комуняги ?
    Наред са родители и дарители да влязат в ареста за ОПГ детско сводничество !

    19:51 16.03.2026

  • 18 Църволаната

    2 2 Отговор
    караше по сценарий на дебелето. Не се разбра защо се нервеше и се тресеше като обладана. Мнозина казвали. Ами да си дръж мнозината. Плаче да и дойде един, който я беше намрял там където слънце не огрява

    19:54 16.03.2026

  • 19 Браво министър Дечев

    6 4 Отговор
    Оризовата се разтресе от злоба. Съсел

    19:56 16.03.2026

  • 20 Анонимен

    3 5 Отговор
    МВР управлявано от ПП замита следите на педофилската секта с палеж.

    19:56 16.03.2026

  • 21 Питам

    7 1 Отговор
    Води ли се разследване за пожара в МВР и кой е запалил точно пък шкафа с документи от Петрохан?Това мирише на умишлен палеж?Защо не се разследва и коментира?

    19:59 16.03.2026

  • 22 Откачихте

    5 0 Отговор
    с тоя Петрохан шшкави дебили

    19:59 16.03.2026

  • 23 Пич

    4 1 Отговор
    Знаете ли, защо на изборите на някои ще им влезе квадратната бюлетина в урната ?! Защото се отнесоха с народа като с малоумни идиоти по случая Петрохан, и упорито настояват с последващите си досега малоумни циркове, народа да се съгласи, че се състои от идиоти, и да им повярва!!!

    20:01 16.03.2026

  • 24 Жалка

    4 2 Отговор
    Огризова. Шиши ще и погали дупето. Защитаваше го всеотдайно. Мнозината, които й казвали са шишизираните мажоретки

    20:03 16.03.2026

  • 25 Защо

    0 1 Отговор
    МВР то на ПП запали хижата?

    20:06 16.03.2026

  • 26 Бандата на Шаро русофилите от Петрохан

    0 1 Отговор
    Как така само шестимата....Диян мексиканеца е седмия дясната ръка на калушев...ни звук ми картина от тоя ,а наследник на бизнеса

    20:08 16.03.2026

  • 27 Кукуригуууу

    2 0 Отговор
    Шменти капели,бла бла,ала бала.

    20:08 16.03.2026

  • 28 нннн

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не е така!":

    Е, не съм ги кръстил. Бих се двоумил кой пръв да нарежа тъничко. Но наистина от толкова приказки ми се дояде ,,Петрохан" и закачих няколко на балкона. Властта ще скрие истината, но поне се сетихме за вкусния колбас. Това и ще ни остане...

    20:09 16.03.2026

  • 29 шопо

    1 0 Отговор
    абе квото рекат сащ туй ще е

    20:09 16.03.2026

  • 30 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Не разбираш колко си смешен,нали?Пий си хапчетата и бигом да нанкаш.

    20:13 16.03.2026

  • 31 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "иван костов":

    Тоя е пълн@ измишльотин@,ти го пишеш za ми нис т@р.

    20:18 16.03.2026

  • 32 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Как е завършил право този?!?!?!? И къде??? Или е пример за пониженото ниво на образованието!!!

    20:20 16.03.2026

  • 33 Съби

    0 0 Отговор
    Вервайте ми!

    20:20 16.03.2026

