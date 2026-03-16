Емил Дечев за "новия" пожар в хижа „Петрохан“: Не е логично, прекалено е закъсняло за укриване на следи

По повод случая „Петрохан“ министър Емил Дечев заяви, че не е освобождаван нито един от разследващите полицаи. „Хората, които са започнали работа по случаите в Петрохан и Околчица, от самото начало до момента са едни и същи“, каза Дечев.

Той уточни, че е преместил единствено директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков, защото не му е предоставил пълна информация относно тогавашния главен секретар Мирослав Рашков.

„Причината е, че той пред мен не ми каза цялата истина“, посочи вътрешният министър. Според него именно доверието между ръководството е ключово: „В МВР е изключително важно да имаш доверие на хората, с които работиш.“

Дечев заяви още, че разполага с ограничена информация по разследването, тъй като материалите са предоставени на народните представители, но не и на него.

„Наблюдаващите прокурори, те решиха, че могат да дадат на всички 240 депутати да се запознаят с цялото досъдебно производство. Всички те са получили копия от тези производства. На мен такива копия не са ми предоставени. На практика аз знам далеч по-малко от тези 240 депутати, които са получили копия от двете досъдебни производства“, каза той.

Министърът коментира и твърдения за пожар на 12 март в района на Петрохан, като подчерта, че за първи път чува за подобен случай.

„Аз за първи път чувам за тази информация. Веднага ще направя проверка дали е имало такъв пожар. Ще поискам такава информация. Възможно е това да е просто слух. Трябва да се има предвид, че преди 12 март са правени доста огледи. Ако на 12 март се пали пожар за укриване на следи, не ми изглежда много логично, защото вероятно са направени поне няколко огледа на местопрестъплението. Чак на 12 март да правиш пожар ми се вижда прекалено закъсняло“, заяви Дечев.

„На този етап знам от пресконференциите, че няма данни за седми човек, който някъде да се укрива, всичко остава в рамките на шестимата, поне това е, което се знае от пресконференциите. Мотивът е труден за установяване, тъй като от една страна имаме твърдение за завещание направено приживе от Калушев на двамата младежи, за които има твърдение, че вероятно са били убити“, добави Дечев по темата за случая „Петрохан“.

Относно промените по върховете на МВР министърът на вътрешните работи заяви, че се правят по ясни критерии и отхвърли твърденията, че президентът Румен Радев има влияние върху кадровите решения.

„Критериите са почтеност и професионализъм. Почтеност и професионализъм са тези критерии“, подчерта той.

По думите му изборът на областни директори се прави след обсъждане с неговия екип и на база информация от различни структури в министерството.

Дечев категорично отрече държавният глава да се намесва в процеса: „Аз съм виждал само два пъти президента Радев и то преди много години на публични събития, никога насаме, нямам неговия телефонен номер, така че това е несериозно.“

По отношение на предстоящите избори министърът увери, че МВР ще работи за ограничаване на купуването на гласове. „Искам всички служители на МВР да гарантират свободни, честни, демократични и законосъобразни избори с минимум изборни нарушения“, заяви той.

Според него институциите вече разполагат с информация за рисковите секции и за хората, които традиционно участват в подобни схеми и хората там гласуват по много съмнителен начин.

„Тези хора не са сезонни работници. Те не работят един път на четири години… хората от този контингент се знаят“, посочи министърът и допълни, че превенцията е важна част от работата на полицията: „Превенцията е нещо много силно и няма нищо лошо да си поговориш с тези хора.“