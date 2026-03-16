Агенцията по безопасност на храните откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи

16 Март, 2026 16:39 444 6

  • бабх-
  • бактерии-
  • плесени-
  • сандвичи-
  • училища

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски обяви нови мерки за засилване на контрола върху качеството на храните и движението на животните в страната

Снимка: БАБХ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откри растеж на бактерии и плесени в сандвичи, предлагани в училища в страната. Това обяви зам.-изпълнителният директор на агенцията доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, която представи резултатите от проверка в над 400 училища, цитирана от Нова телевизия.
До момента са изследвани 130 закуски. При анализите в три от сандвичите е открит растеж на бактерии, а в четири са установени плесени.

Проверени са и млечни продукти, като има резултати от 78 проби. Установени са несъответствия в три вида сирене и един кашкавал. В четири проби от масло, сирене и кашкавал са открити немлечни мазнини. Изследвани са и четири проби от месни продукти. В една от тях е намерено завишено водно съдържание. При пробите от хляб не са намерени отклонения.
Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски обяви нови мерки за засилване на контрола върху качеството на храните и движението на животните в страната. С негова заповед се въвежда 100% контрол върху пилешкото месо заради съмнения за наличие на салмонелоза и потенциален риск за здравето на хората. Припомняме, че това се случва след разкрития канал за контрабандно месо и незаконна кланица край Ихтиман.

„От днес нататък на етикетите на размразените и замразените храни ще се отбелязва датата на замразяване и датата на размразяване. Т.е. клиентът вече ще знае на коя дата са замразени размразените продукти и колко пъти”, поясни Мавровски.

Припомняме, че в събота стана ясно, че при проверки на място в Ихтиман служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци и кости на няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната и вече е стигнала до българския пазар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези 240

    5 0 Отговор
    Трябва публично да ги Обесят и един месец да висят пред Парламента.Това е Геноцид. Боже пази България. Народе съвземи се!

    16:42 16.03.2026

  • 2 Тити

    4 0 Отговор
    У нас продаването на хранителни боклуци е ежедневие но на цената на златото.

    16:44 16.03.2026

  • 3 Там

    4 0 Отговор
    бъка от "качество и хигиена" !

    16:44 16.03.2026

  • 4 потребител

    4 1 Отговор
    При социализма имаше училищна столова с винаги прясно сготвена храна .Деца и възрастни бяха обгрижвани от държавата .Развалиха ни уредената държава , за да станат 100 човека свръх богати

    16:46 16.03.2026

  • 5 Абе

    2 0 Отговор
    За това ли а-ла на Дунавлаб е пред бл.Българка цял ден и пропуска меса от румънски животни

    16:49 16.03.2026

  • 6 Японските ученици в менюто задължително

    3 0 Отговор
    Имат българско кисело мляко , а в родината на киселото мляко то почти е забранено , а учениците биват хранени с плесенясали сандвичи

    16:58 16.03.2026

