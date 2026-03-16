Агенцията по безопасност на храните откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откри растеж на бактерии и плесени в сандвичи, предлагани в училища в страната. Това обяви зам.-изпълнителният директор на агенцията доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, която представи резултатите от проверка в над 400 училища, цитирана от Нова телевизия.

До момента са изследвани 130 закуски. При анализите в три от сандвичите е открит растеж на бактерии, а в четири са установени плесени.

Проверени са и млечни продукти, като има резултати от 78 проби. Установени са несъответствия в три вида сирене и един кашкавал. В четири проби от масло, сирене и кашкавал са открити немлечни мазнини. Изследвани са и четири проби от месни продукти. В една от тях е намерено завишено водно съдържание. При пробите от хляб не са намерени отклонения.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски обяви нови мерки за засилване на контрола върху качеството на храните и движението на животните в страната. С негова заповед се въвежда 100% контрол върху пилешкото месо заради съмнения за наличие на салмонелоза и потенциален риск за здравето на хората. Припомняме, че това се случва след разкрития канал за контрабандно месо и незаконна кланица край Ихтиман.

„От днес нататък на етикетите на размразените и замразените храни ще се отбелязва датата на замразяване и датата на размразяване. Т.е. клиентът вече ще знае на коя дата са замразени размразените продукти и колко пъти”, поясни Мавровски.

Припомняме, че в събота стана ясно, че при проверки на място в Ихтиман служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци и кости на няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната и вече е стигнала до българския пазар.