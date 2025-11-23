Проф. Георги Попов: Грипът ще настъпи по-рано, но заболяването няма да протича тежко

Грипът настъпва полека. В момента преобладават така наречените сигнални или индикаторни вируси, които предхождат грипния сезон. Това са риновирусите, които са причинител на обикновената настинка или простуда, респираторно-синцитиален вирус, метапневмовируси и други, след които по принцип закономерно идва грипният вирус или грипният сезон. Това обясни в „Събуди се” инфекционистът проф. Георги Попов.
Той прогнозира, че грипният сезон ще настъпи по-рано, но няма индикации заболяването да протича по-тежко. "За по-ранното настъпване на грипа свидетелстват данните от Южното полукълбо — в Южна Америка и в Австралия вирусът на грипа е засегнал хората около 3–4 седмици по-рано. И Европейският център по заболяванията дава индикации за по-ранно настъпване в Европа", посочи той.
Спред него грипният сезон ще настъпи около първите седмици на януари. А острият пик на инфекцията ще е през февруари.
По отношение на антигрипните ваксини професор Попов посочи, че трябват около 10–14 дни, за да се образуват антителата и след това ваксината да предпазва. "Така че и сега може човек да се ваксинира — особено рисковите групи: възрастните хора над 65 години, за които е отделена и безплатна ваксина; малки деца - често боледуващи; и бременни жени. Абсолютно и сега е времето, в което те могат да се ваксинират", категоричен е медикът.
Той коментира и ситуацията с СOVID. "Той е непрекъснато сред нас. Твърде силно е изразена промяната в клиничната му характеристика. Сега виждаме болни, които се оплакват само от режеща болка в гърлото, кихане и кашлица. Но я няма тази висока температура, или може да бъде около 37,5 градуса. И болните са абсолютно работоспособни и не се обръщат към личните си лекари или към специалисти, и оттам разпознаването става доста по-трудно. Те заразяват други хора, които от своя страна също доста леко преболедуват", обясни той.
По отношение на ваксинацията срещу коронавирус професор Попов подчерта, че "тя винаги стои на дневен ред, но трябва да е с бустер, който е пригоден към текущия вариант на вируса".
"Сега в Европа и в България вариантът на Omicron със страховито наименование "Франкенщайн" — е разпространен. Но трябва да се направи бустерна доза именно за този подвариант на вируса. Иначе ваксинацията винаги е на дневен ред. И затова има COVID. защото имунният статус на населението спада, ваксинационният статус също — и оттам идва нова минивълна. Една такава минивълна наблюдавахме през октомври, но сега през ноември позатихва", категоричен е инфекционистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ухан
10:14 23.11.2025
2 Сталин
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
Коментиран от #7
10:15 23.11.2025
3 Сталин
10:16 23.11.2025
4 Гост
Пускате вируси и продавате илачи, нали така?
На това му се вика фармацевтичен тероризъм.
10:23 23.11.2025
5 Фанимеритни
11:20 23.11.2025
6 Пустиняк
12:07 23.11.2025
7 Паисий е жив
До коментар #2 от "Сталин":Истинска история, ако щете ми вярвайте. Една жена се ваксинира срещу ковид, а ние всички знаем какво представляват тези ваксини, няма и 3 седмици по-късно - БАМ! Изгоряла й микровълновата фурна. Такива случай има не 1 или 2. Някой гума спука, друг му сложат скоба. Внимавайте, пазете се. Да не говорим, че Бил Гейтс вместо да си брои милионите ви гледа, а БАБХ ще ви взема на всички ваксинирани ракията.
13:10 23.11.2025