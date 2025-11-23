Новини
България »
Проф. Георги Попов: Грипът ще настъпи по-рано, но заболяването няма да протича тежко

Проф. Георги Попов: Грипът ще настъпи по-рано, но заболяването няма да протича тежко

23 Ноември, 2025 10:12 826 7

  • ваксина-
  • ковид-
  • грип

Сега в Европа и в България вариантът на Omicron със страховито наименование "Франкенщайн" — е разпространен

Проф. Георги Попов: Грипът ще настъпи по-рано, но заболяването няма да протича тежко - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грипът настъпва полека. В момента преобладават така наречените сигнални или индикаторни вируси, които предхождат грипния сезон. Това са риновирусите, които са причинител на обикновената настинка или простуда, респираторно-синцитиален вирус, метапневмовируси и други, след които по принцип закономерно идва грипният вирус или грипният сезон. Това обясни в „Събуди се” инфекционистът проф. Георги Попов.

Той прогнозира, че грипният сезон ще настъпи по-рано, но няма индикации заболяването да протича по-тежко. "За по-ранното настъпване на грипа свидетелстват данните от Южното полукълбо — в Южна Америка и в Австралия вирусът на грипа е засегнал хората около 3–4 седмици по-рано. И Европейският център по заболяванията дава индикации за по-ранно настъпване в Европа", посочи той.

Спред него грипният сезон ще настъпи около първите седмици на януари. А острият пик на инфекцията ще е през февруари.

По отношение на антигрипните ваксини професор Попов посочи, че трябват около 10–14 дни, за да се образуват антителата и след това ваксината да предпазва. "Така че и сега може човек да се ваксинира — особено рисковите групи: възрастните хора над 65 години, за които е отделена и безплатна ваксина; малки деца - често боледуващи; и бременни жени. Абсолютно и сега е времето, в което те могат да се ваксинират", категоричен е медикът.

Той коментира и ситуацията с СOVID. "Той е непрекъснато сред нас. Твърде силно е изразена промяната в клиничната му характеристика. Сега виждаме болни, които се оплакват само от режеща болка в гърлото, кихане и кашлица. Но я няма тази висока температура, или може да бъде около 37,5 градуса. И болните са абсолютно работоспособни и не се обръщат към личните си лекари или към специалисти, и оттам разпознаването става доста по-трудно. Те заразяват други хора, които от своя страна също доста леко преболедуват", обясни той.

По отношение на ваксинацията срещу коронавирус професор Попов подчерта, че "тя винаги стои на дневен ред, но трябва да е с бустер, който е пригоден към текущия вариант на вируса".

"Сега в Европа и в България вариантът на Omicron със страховито наименование "Франкенщайн" — е разпространен. Но трябва да се направи бустерна доза именно за този подвариант на вируса. Иначе ваксинацията винаги е на дневен ред. И затова има COVID. защото имунният статус на населението спада, ваксинационният статус също — и оттам идва нова минивълна. Една такава минивълна наблюдавахме през октомври, но сега през ноември позатихва", категоричен е инфекционистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухан

    5 1 Отговор
    Вие си се ваксинирайте, не боли много и после вече за нищо не мислиш...

    10:14 23.11.2025

  • 2 Сталин

    7 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    Коментиран от #7

    10:15 23.11.2025

  • 3 Сталин

    1 0 Отговор
    Грип

    10:16 23.11.2025

  • 4 Гост

    7 0 Отговор
    Всичко е по план, а?
    Пускате вируси и продавате илачи, нали така?
    На това му се вика фармацевтичен тероризъм.

    10:23 23.11.2025

  • 5 Фанимеритни

    2 0 Отговор
    Професори ходят по тия телевизии, а хората ги преглеждат ученици.

    11:20 23.11.2025

  • 6 Пустиняк

    1 0 Отговор
    Пак ли ше пробутвате ковидизмамата?

    12:07 23.11.2025

  • 7 Паисий е жив

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Истинска история, ако щете ми вярвайте. Една жена се ваксинира срещу ковид, а ние всички знаем какво представляват тези ваксини, няма и 3 седмици по-късно - БАМ! Изгоряла й микровълновата фурна. Такива случай има не 1 или 2. Някой гума спука, друг му сложат скоба. Внимавайте, пазете се. Да не говорим, че Бил Гейтс вместо да си брои милионите ви гледа, а БАБХ ще ви взема на всички ваксинирани ракията.

    13:10 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове