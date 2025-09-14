Новини
България »
Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата

Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата

14 Септември, 2025 11:24 1 084 31

  • силви кирилов-
  • задължителна ваксина-
  • варицела

Първата доза за варицела ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години, уточни министърът

Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ако здравната профилактична карта е издадена преди 1 септември 2025 г., родителите трябва да я представят. Не е необходимо тя да бъде анулирана“, обясни министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов в ефира на „Събуди се”.

След тази дата обаче медицинските специалисти в детските градини и училищата ще имат дигитален достъп до нужната здравна информация, съхранявана в централизирана система. Министърът подчерта, че те няма да виждат всички лични данни, а само медицинската информация, отнасяща се до тяхната отговорност.

„Всички специалисти са инструктирани как да работят със системата. Това ще намали административната тежест за родителите и училищните медици“, допълни той.

Министър Кирилов обяви, че ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г.

„Първата доза ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години“, уточни той.

Въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването, подчерта докторът.

Състоянието на пострадалия комисар Кожухаров

Министърът коментира и инцидента в Русе, при който беше тежко пребит старши комисар Кожухаров.

„Направена му е сложна операция на бъбрека, който в момента функционира. Състоянието му е добро и той продължава да се възстановява“, съобщи Кирилов.

Здравната такса остава без промяна засега

По повод възможно увеличение на таксата за преглед при личен лекар, д-р Кирилов бе категоричен: „На този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение.“

Той подчерта, че децата не бива да заплащат такса за преглед – това ще остане непроменено.

Повече лаборатории и по-бързи резултати

След множество случаи на фалшиви полеви тестове, министър Кирилов посочи, че се работи в посока увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати.

„Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.

Вот на недоверие? „Правителството ще оцелее“

На финала на разговора, след внесения вот на недоверие от опозицията, министър Кирилов коментира:„Убеден съм, че правителството ще оцелее.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Силви

    5 18 Отговор
    С тази ваксина ще им вкараме руския бацил!

    Коментиран от #16, #22

    11:27 14.09.2025

  • 2 За размисъл

    50 2 Отговор
    Ваксина ...
    Задължителна ...

    А информация за състав, производител, изпитване, последици, за кого не е препоръчителна ????????

    Или пак урсулиански фон дер л.айнянски истории ...

    Коментиран от #5

    11:31 14.09.2025

  • 3 Просто прелест

    37 2 Отговор
    Кой ще контролира качеството на ваксините?
    Кой ще носи отговорност за неблагоприятни последици?
    Не съм антиваксър.

    11:34 14.09.2025

  • 4 изтровихте децата

    35 4 Отговор
    Толкова отрови в един млад организъм как ли се отразяват? После- що имало даун???

    11:38 14.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "За размисъл":

    Вещиците от това живеят ,защо мислиш че е толкова нагла

    11:41 14.09.2025

  • 6 Скрий се!

    19 2 Отговор
    СКрий се бе, дърт чалгарино и санитар на сакатоот учиндолско нищожество, скрий се и не се показвай пред хораат! Защоти, българският народ вече "въведе" на бунището чалгарската ви сбирщина, теб лично, дъртако Силви, клептомана Балабана Джебчията, каруцарина с потресаващо циничния и мръсен език, дето му викат Хаджи Тошко Африкански и най-вече сакатият ви главатар с бръснатата кратуна - мафиота Славчу!

    11:44 14.09.2025

  • 7 да излезне

    10 1 Отговор
    славуца да каже и тошко африкански!

    11:46 14.09.2025

  • 8 Сталин

    20 1 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    11:48 14.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вятър отвъд океана

    28 2 Отговор
    Новият здравен министър в САЩ ще намалява броя на задължителните ваксини за деца заради връзката с нарастването на аутизма. Тук един взел-дал дядка ще се прави на господ. Не съм антиваксър, ама от Ковид насам прогледнах по темата и започвам да се плаша от сатанистите и техните слуги.

    Коментиран от #13

    11:50 14.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "вятър отвъд океана":

    В САЩ Робер Кенеди премахна всякакви задължения за ваксини и в момента се разследва Фаучи за ваксините

    11:58 14.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Силви":

    аз бацила на пpocтотията съм го приел по наследство от баща ми, който само майка ми знае кой е, и съм го предал на всички квои чаавета

    12:03 14.09.2025

  • 17 Опити с деца

    11 2 Отговор
    Доктор Силфи Менгеле.

    12:04 14.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 "Чудесата" на ваксата

    9 2 Отговор
    МС, аутизъм, "хиперактивост", пееер@стия, стерилност и други хубости

    12:08 14.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 драскачи преписвачи

    6 1 Отговор
    Какво е мнението на младите лекари да се заразяват децата толкова малки😂? Ефективността нa ваксинация против инфекциозни заболявания не е доказана положително.

    12:14 14.09.2025

  • 22 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Силви":

    и.д.и.о.т.

    12:14 14.09.2025

  • 23 Този е

    8 1 Отговор
    Итън арски пОм и яр и пенсионер

    12:14 14.09.2025

  • 24 Любопитен

    9 0 Отговор
    Когато деца умират след ваксина резултатът е мълчание и още ненужни ваксини за предимно безобидни заразни заболявания. Цирка със Сиана всички си го спомняме, а за смъртта на дете след ваксинация виновни никога няма, няма и 1 милион лева обезщетение на родителите също. Единствено тоягата помага срещу ваксинационната мафия...

    12:14 14.09.2025

  • 25 Иновации и растеж

    9 0 Отговор
    Направо да ги чипират още от първи клас, да могат да ги следят къде ходят и какво правят, ако няма смущения в жипиеса де..

    12:15 14.09.2025

  • 26 Да да

    4 0 Отговор
    И аз така мислех. Този НешастникМинистър да си живее старините, че може да не ги дочака!!!

    12:28 14.09.2025

  • 27 дрът бръмбар

    3 0 Отговор
    също Ще се въведе нова задължителни уроци по религия вместо ИИ
    за да имат тиквените хорица и църквата
    смирени и послушни миряни

    12:28 14.09.2025

  • 28 Марш ,

    2 0 Отговор
    да бъркаш по дупки , бе дърт и алчен хитрецо ! С децата не се занимавай , началникът ти едно не отгледа поне !

    12:31 14.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гинка

    4 0 Отговор
    Този дядка до кога ще работи бе?Всички в пенсионери да си гледат пенсиите.Не може така.Младите кога ще трупат опит?Същото важи и за военния министър.Положил клетва за вярност към БКП,да е министър днес.Не става така.

    12:33 14.09.2025

  • 31 Фъфлещ

    3 0 Отговор
    влах на 75 , той ли ще ми манипулира хората за ваксини ? Яяя , по - сериозно и стига е лежал още на гърба на данъкоплатците !

    12:35 14.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове