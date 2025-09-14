Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата

„Ако здравната профилактична карта е издадена преди 1 септември 2025 г., родителите трябва да я представят. Не е необходимо тя да бъде анулирана“, обясни министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов в ефира на „Събуди се”.
След тази дата обаче медицинските специалисти в детските градини и училищата ще имат дигитален достъп до нужната здравна информация, съхранявана в централизирана система. Министърът подчерта, че те няма да виждат всички лични данни, а само медицинската информация, отнасяща се до тяхната отговорност.
„Всички специалисти са инструктирани как да работят със системата. Това ще намали административната тежест за родителите и училищните медици“, допълни той.
Министър Кирилов обяви, че ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г.
„Първата доза ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години“, уточни той.
Въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването, подчерта докторът.
Състоянието на пострадалия комисар Кожухаров
Министърът коментира и инцидента в Русе, при който беше тежко пребит старши комисар Кожухаров.
„Направена му е сложна операция на бъбрека, който в момента функционира. Състоянието му е добро и той продължава да се възстановява“, съобщи Кирилов.
Здравната такса остава без промяна засега
По повод възможно увеличение на таксата за преглед при личен лекар, д-р Кирилов бе категоричен: „На този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение.“
Той подчерта, че децата не бива да заплащат такса за преглед – това ще остане непроменено.
Повече лаборатории и по-бързи резултати
След множество случаи на фалшиви полеви тестове, министър Кирилов посочи, че се работи в посока увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати.
„Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.
Вот на недоверие? „Правителството ще оцелее“
На финала на разговора, след внесения вот на недоверие от опозицията, министър Кирилов коментира:„Убеден съм, че правителството ще оцелее.
1 Силви
Коментиран от #16, #22
11:27 14.09.2025
2 За размисъл
Задължителна ...
А информация за състав, производител, изпитване, последици, за кого не е препоръчителна ????????
Или пак урсулиански фон дер л.айнянски истории ...
Коментиран от #5
11:31 14.09.2025
3 Просто прелест
Кой ще носи отговорност за неблагоприятни последици?
Не съм антиваксър.
11:34 14.09.2025
4 изтровихте децата
11:38 14.09.2025
5 Kaлпазанин
До коментар #2 от "За размисъл":Вещиците от това живеят ,защо мислиш че е толкова нагла
11:41 14.09.2025
6 Скрий се!
11:44 14.09.2025
7 да излезне
11:46 14.09.2025
8 Сталин
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
11:48 14.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 вятър отвъд океана
Коментиран от #13
11:50 14.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
До коментар #11 от "вятър отвъд океана":В САЩ Робер Кенеди премахна всякакви задължения за ваксини и в момента се разследва Фаучи за ваксините
11:58 14.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян георгиев
До коментар #1 от "Силви":аз бацила на пpocтотията съм го приел по наследство от баща ми, който само майка ми знае кой е, и съм го предал на всички квои чаавета
12:03 14.09.2025
17 Опити с деца
12:04 14.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 "Чудесата" на ваксата
12:08 14.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 драскачи преписвачи
12:14 14.09.2025
22 Българин
До коментар #1 от "Силви":и.д.и.о.т.
12:14 14.09.2025
23 Този е
12:14 14.09.2025
24 Любопитен
12:14 14.09.2025
25 Иновации и растеж
12:15 14.09.2025
26 Да да
12:28 14.09.2025
27 дрът бръмбар
за да имат тиквените хорица и църквата
смирени и послушни миряни
12:28 14.09.2025
28 Марш ,
12:31 14.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гинка
12:33 14.09.2025
31 Фъфлещ
12:35 14.09.2025