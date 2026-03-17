Левски припомни паметна победа

Преди половин век Левски изживява паметна вечер, която остава в историята на клуба. На 17 март 1976 г. „сините“ побеждават с 5:4 Барселона в 1/4-финален мач-реванш от турнира за Купата на УЕФА.

Ето какво написаха от клуба:

"Не всеки може да повали на колене един от архитектите на модерния футбол – Йохан Кройф.

Не всеки може да вкара 5 гола на „Барселона“ в мач от европейските клубни турнири. Всъщност, до съвсем скоро беше само „Левски“, преди и „Байерн“ да влезе в този елитен кръг.

На днешния ден се навършват точно 50 години от една от най-незабравимите европейски „сини“ вечери. Водени от големия Иван Вуцов и с цяла плеяда артисти на терена – Павел Панов, Кирил Миланов, Емил Спасов, Кирил Ивков, Стефан Аладжов, „сините“ правят немислимото и вкарват цели 5 гола на звездния каталунски тим. Това не стига за класиране напред, но бележи миг за поколенията".