Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
МВнР: Българските граждани незабавно да напуснат Ливан

МВнР: Българските граждани незабавно да напуснат Ливан

11 Март, 2026 17:25 565 9

  • мвнр-
  • българи-
  • ливан

Към момента 38 души са заявили интерес да бъдат евакуирани от Ливан, съобщи заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов

МВнР: Българските граждани незабавно да напуснат Ливан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан, съобщават на сайта си от Министерството на външните работи.

Българските граждани да напуснат незабавно страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут, призовават от ведомството.

От външното министерство препоръчват при необходимост от съдействие българските граждани в Ливан да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут на номер +961 5 453 658, както и на телефонните номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766. Сигнали могат да се подават и на имейл адреса на консулската служба към посолството: [email protected].

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, или на имейл: [email protected].

Към момента 38 души са заявили интерес да бъдат евакуирани от Ливан, съобщи заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на кризисния щаб на министерството във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

Във вторник заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов съобщи на брифинг, че 38 души са заявили интерес да бъдат евакуирани от Ливан. Евакуация обаче не е започнала, тъй като оценката е, че такава към момента не е необходима.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друганото Карли

    1 0 Отговор
    Аз отдавна съм го напуснал, другите да му мислят

    17:27 11.03.2026

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ми пращайте Фалконя да обере фурмите.

    Коментиран от #4, #5

    17:27 11.03.2026

  • 3 Факти

    2 2 Отговор
    МВнР: Българските граждани незабавно да напуснат Ливан и да идват да пазаруват с леврото !

    17:27 11.03.2026

  • 4 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    начело с Бабата !

    17:29 11.03.2026

  • 5 мнвр

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    прибираме само заможните българи по екзотични дестинации другите да го ухат

    17:38 11.03.2026

  • 6 кака гейнски

    2 0 Отговор
    Българските булки незабавно да напуснат Ливан без арабите
    тук ги имаме много около духалите софия

    Коментиран от #9

    17:44 11.03.2026

  • 7 Анонимен

    0 1 Отговор
    Т.е. не само че нещата няма да се успокоят, а ще въвлечем дори още държави в конфликта. С това темпо може и да стане трета световна.

    17:46 11.03.2026

  • 8 Горски

    2 1 Отговор
    През последното денонощие Иран нанесе най-масирания и тежък удар по евреите и базите на американците. Ракетният удар е продължил над 3 часа и са използвани дробове и свръхтежки ракети с бойни глави от по над 1 тон. Всички цели са поразени, евреите и американците вече нямат радари и ПВО. Американците вече няколко пъти молят Иран за милост и да спре ракетните удари. Иран не само отказва, но в последните 24 ч. постави на американците три условия, две от които са да платят репарации и да приемат, че Иран ще обогатява уран. Войната ще продължи и свърши тогава и както каже Иран. Американците приключиха завинаги - всички видяха, че нямат потенциал и възможности да водят военни действия за повече от няколко дни дори срещу Иран. Наркомана вече повече от 4 години се опитва да предизвика 3 световна война.Добре, че е психиатърът му Путин, да го търпи. Проклетият фашизиран предател всячески се старае да въвлече всички в локалния укроконфликт, иранския също обвързва с все по-безинтересната Украйна. Непременна война за ресурси трябва на кукловодите му от САЩ и ЕС. Преди няколко години министърът на отбраната на САЩ заяви, че Русия е единствената страна, която може да унищожи Щатите за половин час. Когато Владимир Путин беше попитан за коментар по този повод, руският президент отговори кратко и смразяващо: „По-бързо“. Този само за това си мечтае и все за това говори - трета световна война.

    18:01 11.03.2026

  • 9 иван

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "кака гейнски":

    абсолютно си прав но християнските квартали са ОК. така че няма нужда

    18:31 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове