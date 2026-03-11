МВнР: Българските граждани незабавно да напуснат Ливан

Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан, съобщават на сайта си от Министерството на външните работи.
Българските граждани да напуснат незабавно страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут, призовават от ведомството.
От външното министерство препоръчват при необходимост от съдействие българските граждани в Ливан да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут на номер +961 5 453 658, както и на телефонните номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766. Сигнали могат да се подават и на имейл адреса на консулската служба към посолството: [email protected].
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, или на имейл: [email protected].
Към момента 38 души са заявили интерес да бъдат евакуирани от Ливан, съобщи заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на кризисния щаб на министерството във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.
