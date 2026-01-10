Младежкото обединение на БСП настоява за конгрес, нови лидери и нов път за партията

Младежкото обединение на БСП настоява за свикване на конгрес, който да даде нова посока на партията и да я върне сред първите политически сили в парламента. Това заяви депутатът Габриел Вълков, член на Изпълнителното бюро и председател на младежката организация на БСП, преди днешното заседание на Националния съвет, цитиран от news.bg.

По думите му партията има нужда от "нов път, нови лидери и ново лице", както и от политическа платформа, която да отговори на обществените очаквания. Вълков подчерта, че Националният съвет заседава с ключовата задача да свика конгрес, който според него е необходим по три основни причини - приемане на платформа за предстоящите избори, анализ на участието на БСП в управлението и смяна на ръководството на партията.

Той заяви, че социалистите от цялата страна са обединени около идеята за конгрес и изрази увереност, че той може да върне БСП "в първите редици на парламента". Вълков не коментира дали би се кандидатирал за председател на партията, ако се стигне до избор на ново ръководство.