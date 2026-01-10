Новини
Младежкото обединение на БСП настоява за конгрес, нови лидери и нов път за партията

Младежкото обединение на БСП настоява за конгрес, нови лидери и нов път за партията

10 Януари, 2026 12:52

Габриел Вълков подчерта, че Националният съвет заседава с ключовата задача да свика конгрес, който според него е необходим по три основни причини - приемане на платформа за предстоящите избори, анализ на участието на БСП в управлението и смяна на ръководството на партията.

Младежкото обединение на БСП настоява за конгрес, нови лидери и нов път за партията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Младежкото обединение на БСП настоява за свикване на конгрес, който да даде нова посока на партията и да я върне сред първите политически сили в парламента. Това заяви депутатът Габриел Вълков, член на Изпълнителното бюро и председател на младежката организация на БСП, преди днешното заседание на Националния съвет, цитиран от news.bg.

По думите му партията има нужда от "нов път, нови лидери и ново лице", както и от политическа платформа, която да отговори на обществените очаквания. Вълков подчерта, че Националният съвет заседава с ключовата задача да свика конгрес, който според него е необходим по три основни причини - приемане на платформа за предстоящите избори, анализ на участието на БСП в управлението и смяна на ръководството на партията.

Той заяви, че социалистите от цялата страна са обединени около идеята за конгрес и изрази увереност, че той може да върне БСП "в първите редици на парламента". Вълков не коментира дали би се кандидатирал за председател на партията, ако се стигне до избор на ново ръководство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    9 0 Отговор
    Който се е хванал с Бойко Борисов е свършен

    12:53 10.01.2026

  • 2 Ей,кво нещо...

    8 0 Отговор
    Младежите на БСП са по на 45 години

    12:54 10.01.2026

  • 3 Гебаджиите вън от БСП.

    5 3 Отговор
    Да си ходят в ГЕРБ. Такива двойни играчи не са социалисти.

    12:56 10.01.2026

  • 4 Кирчу

    4 0 Отговор
    отивам, ако пуснете машината на времето и викаме наново капеесес бекапе капеесес бекапе слава слава слава

    12:57 10.01.2026

  • 5 Алоууууу

    5 0 Отговор
    тези глупости нама кой да ги гризне, уж сменяме ръководството, а после, пак същото. Подценявате много хората.

    12:57 10.01.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ РЪКОВОДСТОТО НА БСП
    ДА ИМАТ ФИРМИ С МАДЖО И ПАШАТА
    .....
    А НЯКОИ ОТ ТЯХ С ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - БИЗНЕС ТАТКОТО НА ШИШИ :)

    12:58 10.01.2026

  • 7 кой му дреме

    4 0 Отговор
    киселата от бесепе по команда на разбойно пробута уйруту
    бесепе ни фалира вече четвърти път

    13:00 10.01.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СРАМ МЕ Е КАТО ЧОВЕК КОЙТО ОБИЧА РУСИЯ ,
    ДА ВИДЯ С УЧУДВАНЕ ЧЕ ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ОТ СИК
    Е В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯТА НА НАМАГНИТЕНИЯ МАЛИНОВ
    "РУСОФИЛИ" :)

    13:02 10.01.2026

  • 9 Тези

    5 0 Отговор
    Чудят се защо им паднал електората.Ами да си преведат милионите на бедните,да си подарят ветрогенераторите и ВЕЦовете на хазната и да се откажат големите заплати от лакомията и далаверите.Лесно е.

    13:02 10.01.2026

  • 10 Кларик

    4 0 Отговор
    Младежкото БСП твърде късно се осъзнаха когато вече положението с БСП - ОЛ е неспасяемо. Безпрекословно до сега подкрепяхте във всичко дясната партия ГЕРБ , станахте евроатлантици набързо, набързо пак приехте еврото в България, набързо нови военни бази на НАТО в страната. Народа обеднява прогресивно, заплати и пенсии ниски, но пука ли ви? Корупцията, безразборното харчене на народни пари от общини на ГЕРБ и министерства не ви впечатли. На изборите ще си получите заслуженото.

    13:03 10.01.2026

  • 11 Младежи

    4 0 Отговор
    и дъртежи, бесепето ви приключи

    13:05 10.01.2026

  • 12 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Все едно, че говори Киро " Мошенгията" Добрев!

    13:08 10.01.2026

  • 13 смех

    4 0 Отговор
    кой ще гласува сам за палачите си

    13:10 10.01.2026

  • 14 Пенсионерското

    3 0 Отговор
    каквото реши !

    13:10 10.01.2026

  • 15 Пионерчетата

    1 0 Отговор
    за кой път са ?

    13:12 10.01.2026

