Младежкото обединение на БСП настоява за конгрес, нови лидери и нов път за партията

Младежкото обединение на БСП настоява за свикване на конгрес, който да даде нова посока на партията и да я върне сред първите политически сили в парламента. Това заяви депутатът Габриел Вълков, член на Изпълнителното бюро и председател на младежката организация на БСП, преди днешното заседание на Националния съвет, цитиран от news.bg.
По думите му партията има нужда от "нов път, нови лидери и ново лице", както и от политическа платформа, която да отговори на обществените очаквания. Вълков подчерта, че Националният съвет заседава с ключовата задача да свика конгрес, който според него е необходим по три основни причини - приемане на платформа за предстоящите избори, анализ на участието на БСП в управлението и смяна на ръководството на партията.
Той заяви, че социалистите от цялата страна са обединени около идеята за конгрес и изрази увереност, че той може да върне БСП "в първите редици на парламента". Вълков не коментира дали би се кандидатирал за председател на партията, ако се стигне до избор на ново ръководство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
12:53 10.01.2026
2 Ей,кво нещо...
12:54 10.01.2026
3 Гебаджиите вън от БСП.
12:56 10.01.2026
4 Кирчу
12:57 10.01.2026
5 Алоууууу
12:57 10.01.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИМАТ ФИРМИ С МАДЖО И ПАШАТА
.....
А НЯКОИ ОТ ТЯХ С ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - БИЗНЕС ТАТКОТО НА ШИШИ :)
12:58 10.01.2026
7 кой му дреме
бесепе ни фалира вече четвърти път
13:00 10.01.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ВИДЯ С УЧУДВАНЕ ЧЕ ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ОТ СИК
Е В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯТА НА НАМАГНИТЕНИЯ МАЛИНОВ
"РУСОФИЛИ" :)
13:02 10.01.2026
9 Тези
13:02 10.01.2026
10 Кларик
13:03 10.01.2026
11 Младежи
13:05 10.01.2026
12 Град Симитли
13:08 10.01.2026
13 смех
13:10 10.01.2026
14 Пенсионерското
13:10 10.01.2026
15 Пионерчетата
13:12 10.01.2026