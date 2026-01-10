Гуцанов: Свикване на конгрес на БСП е правилното решение. Това е колективната мисъл на партията

Разумно е да се свика конгрес на БСП, защото е колективната мисъл на партията. Това каза пред медиите Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка преди днешното заседание на пленума, предават от БТА.
"Екипен играч съм и съм го показвал не един път и смятам, че е редно нещата да се обсъждат в органите на партията. Според мен свикване на конгрес е правилното решение“, допълни Гуцанов, който е и социален министър в оставка.
На въпрос дали самият той би се кандидатирал за председател на партията, Борислав Гуцанов отговори, че не трябва да се слага „каруцата пред коня“.
„Нека първо да видим какво ще реши пленумът. Привърженик съм на колективните мерки и решения“, каза още той.
Преди началото на пленума заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов изрази мнение, че в момента със свикването на конгрес "има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП". Той посочи, че това е най-големият му страх на база 20-годишния партиен опит, който има.
БТА припомня, че заседанието на пленума бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от парламента.
