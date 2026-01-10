Новини
Гуцанов: Свикване на конгрес на БСП е правилното решение. Това е колективната мисъл на партията

10 Януари, 2026 13:30 756 28

"Екипен играч съм и съм го показвал не един път и смятам, че е редно нещата да се обсъждат в органите на партията", коментира социалният министър в оставка

Ани Ефремова

Разумно е да се свика конгрес на БСП, защото е колективната мисъл на партията. Това каза пред медиите Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка преди днешното заседание на пленума, предават от БТА.

"Екипен играч съм и съм го показвал не един път и смятам, че е редно нещата да се обсъждат в органите на партията. Според мен свикване на конгрес е правилното решение“, допълни Гуцанов, който е и социален министър в оставка.

На въпрос дали самият той би се кандидатирал за председател на партията, Борислав Гуцанов отговори, че не трябва да се слага „каруцата пред коня“.

„Нека първо да видим какво ще реши пленумът. Привърженик съм на колективните мерки и решения“, каза още той.

Преди началото на пленума заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов изрази мнение, че в момента със свикването на конгрес "има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП". Той посочи, че това е най-големият му страх на база 20-годишния партиен опит, който има.

БТА припомня, че заседанието на пленума бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от парламента.


  • 1 Точен е Гуцанов- БСП ПОБЕДА

    1 13 Отговор
    Приятели, преглеждам редовно интервюта, репортажи и анализи, свързани с нашето Движение за Права и Свободи.
    Много от тях твърдят, с необходимата доза ирония, че това ДПС не е онова ДПС.
    Съгласявам се само с едната част - ДА, това не е онова ДПС.
    Водени от Делян Пеевски, ние взехме най-доброто от миналото. Добавихме нова енергия и свежи идеи. Поставихме основите на истинско Ново начало, даваме нужния пример.
    Хиляди се присъединиха - и още идват!
    Върнахме се при хората и до хората - там, където трябва да бъдат Истинските Държавници.
    Някои тъмни кръгове продължават с опитите да ни принизят, но ще останат неприятно изненадани напролет.
    Най-хубавото тепърва предстои!

    Ние @всички сме ДПС!

    Коментиран от #12

    13:37 10.01.2026

  • 2 Да си поговорим

    15 0 Отговор
    Кой колко изкара от мандата?

    13:37 10.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Марш

    7 2 Отговор
    при непокорните нини

    13:38 10.01.2026

  • 5 УСА боклук

    10 0 Отговор
    Ня–ма вре–меее !
    Без формиране на идеи, сте в кичеча

    13:39 10.01.2026

  • 6 🎃🪓🐷🪓

    17 0 Отговор
    И преди и сега окрадоха пенсионните фондове 4.2 млрд-а.

    13:41 10.01.2026

  • 7 Р Г В

    9 0 Отговор
    Хей ти флотския офицер на няколко петъка служба дори Господ Бог да поканите на трибуната на конгреса ви не може да възкреси партията столетница. Любимата ти наставничка Др. К. Н. която те лансираше ви превърна от лява партия в партия от ЛЕВАЦИ

    13:43 10.01.2026

  • 8 Тома

    12 0 Отговор
    Още си спомням как гуци го водиха с пранги и цяла торба с пари в махалата рано сутринта

    13:46 10.01.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    КОЛЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ
    АМА В КРАЯ НА ДЕНЯ Е ВАЖНО КОЙ СПОНСОРИРА БСП
    ...
    А СПОНСОРИТЕ ВСИЧКИ СА ЧЛЕНОВЕ НА МАФИЯТА :)

    13:47 10.01.2026

  • 10 побърканяк

    11 0 Отговор
    Много ми е интересно червените баби как се обръщат към червените милионери като гуцанката с другарю или с господарю

    13:49 10.01.2026

  • 11 КАКВА ПАРТИЯ. БЕ. ГУЦУЛ

    7 0 Отговор
    ЛАЙНАРНИК ЗА ИЗРИВАНЕ

    13:50 10.01.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е Гуцанов- БСП ПОБЕДА":

    ТАБАК ТРАФИК , ЛАФКА, ТАБАК ТРЕЙД
    И НАКРАЯ НЯКОЙ КЛИЕНТ ОТ
    РУСКИТЕ МИТНИЧАРИ ЩЕ ГО ЛИКВИДИРАТ ШИШИ :)

    13:50 10.01.2026

  • 13 Бгг

    7 0 Отговор
    Още един Г а з- o б л из ец храбър.

    13:50 10.01.2026

  • 14 бай Бай

    4 0 Отговор
    Само партията??
    Комунягите позабравиха май май Партията!
    ДрОгари и дрОгарки....

    13:53 10.01.2026

  • 15 конгрес на БСП

    3 0 Отговор
    Но национален !

    14:05 10.01.2026

  • 16 Изпълнителното бюро

    2 0 Отговор
    Не е избрано на национален !

    14:06 10.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изкуствения интелект

    2 0 Отговор
    питахте ли?Колективния !

    14:13 10.01.2026

  • 20 Петрич

    4 1 Отговор
    Този е с Пеевски,и не ми трийте коментари

    14:13 10.01.2026

  • 21 Аааа,бе

    3 0 Отговор
    закривай...

    14:13 10.01.2026

  • 22 Пламен

    4 0 Отговор
    Разтуряйте седянката!

    14:14 10.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Дългата кремльовска ръка ще завърне отлъчилото се овче стадо...

    14:21 10.01.2026

  • 25 дядото

    4 1 Отговор
    партия бсп има само в болните ви мозъци.вия я свършихте за последните 1- 2 години.

    14:27 10.01.2026

  • 26 Пътник

    2 0 Отговор
    вървете да се качите на .!.

    14:31 10.01.2026

  • 27 Феникс

    2 0 Отговор
    Тези какво сега, ще погребват официано столетницата ли?

    14:37 10.01.2026

  • 28 Зафиров и Паргов

    1 0 Отговор
    не искат конгрес, за да не оттекат в клоаката, в която вече са оттекли заедно с цялото анти-комунистическо и анти-социалистическо БСП.

    14:41 10.01.2026

