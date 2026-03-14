Седем души, обвинени в изнудване чрез бързи кредити, остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста седем от общо осем души, обвинени за участие в организирана престъпна група, която изнудвала клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги.

Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.

Съдът остави в ареста Цветан Добрев, Лари Игнатов, Крум Игнатов, Кирил Цончев, Александър Младенов, Георги Живанкин и Марио Митов. По отношение на Илиян Николицов съдът не взе мярка за отклонение. Той е свободен, ако няма друга наложена му от съд мярка.

Съдията прочете част от показанията на някои от свидетелите. В тях се казва, че след като пострадалите взимали кредит от дружествата и започнали да закъсняват с вноските си, обвиняемите заплашвали както тях, така и семействата им. Някои от свидетелите са казали, че са били бити.

Съдът прие, че няма опасност за нито един от обвиняемите да се укрие, тъй като всички имат постоянни адреси. По отношение на опасността да извършат друго престъпление посочи, че на двама от тях настоящите обвинения са повдигнати, докато са в изпитателен срок.

Според прокуратурата има обоснованото предположение, че те са извършили престъпленията, за които са обвинени. Доказателствата са разпитите на множество свидетели, иззетите веществени материали. Освен това има опасност да извършат друго престъпление или да се укрият, ако им бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. От държавното обвинение допълниха, че обвиняемите са положили максимални усилия да се прикрие престъпната дейност с легална. Те са съдружници, управители и служители в дружества за бързи кредити.

Според защитника на обвиняемите адвокат Илиян Василев по отношение на никои от тях данните не обосновават вина. По тази логика е безпредметно да се обсъждат евентуалните действия, които те биха предприели, ако им бъде наложена по-лека мярка. Според адвоката прокуратурата не е показвала пред съда доказателства, които биха оборили тезата ѝ. "Държавното обвинение разполага с всички регистрации на дружествата и данъчните извлечение за приходите им. Ако се представят пред съда ще стане ясно, че се говори за регистрирана, легална дейност по предоставяне на кредити", допълни пред съдиите Василев. Той заяви, че не трябва да се взима никаква мярка за неотклонение.

Припомняме, че обвинямите са задържани при съвместна операция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП на 11 март. При нея са извършени 45 обиска и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са електронни устройства, пари в брой, вещи, сред които палки, боксове, белезници, ножове, бухалки и много документи, разпитани са свидетели.