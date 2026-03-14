Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Седем души, обвинени в изнудване чрез бързи кредити, остават в ареста

14 Март, 2026 21:56, обновена 14 Март, 2026 21:04

  • съд-
  • бързи кредити-
  • арест-
  • изнудване

Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване и протест

Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският градски съд остави в ареста седем от общо осем души, обвинени за участие в организирана престъпна група, която изнудвала клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги.

Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.

Съдът остави в ареста Цветан Добрев, Лари Игнатов, Крум Игнатов, Кирил Цончев, Александър Младенов, Георги Живанкин и Марио Митов. По отношение на Илиян Николицов съдът не взе мярка за отклонение. Той е свободен, ако няма друга наложена му от съд мярка.

Съдията прочете част от показанията на някои от свидетелите. В тях се казва, че след като пострадалите взимали кредит от дружествата и започнали да закъсняват с вноските си, обвиняемите заплашвали както тях, така и семействата им. Някои от свидетелите са казали, че са били бити.

Съдът прие, че няма опасност за нито един от обвиняемите да се укрие, тъй като всички имат постоянни адреси. По отношение на опасността да извършат друго престъпление посочи, че на двама от тях настоящите обвинения са повдигнати, докато са в изпитателен срок.

Според прокуратурата има обоснованото предположение, че те са извършили престъпленията, за които са обвинени. Доказателствата са разпитите на множество свидетели, иззетите веществени материали. Освен това има опасност да извършат друго престъпление или да се укрият, ако им бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. От държавното обвинение допълниха, че обвиняемите са положили максимални усилия да се прикрие престъпната дейност с легална. Те са съдружници, управители и служители в дружества за бързи кредити.

Според защитника на обвиняемите адвокат Илиян Василев по отношение на никои от тях данните не обосновават вина. По тази логика е безпредметно да се обсъждат евентуалните действия, които те биха предприели, ако им бъде наложена по-лека мярка. Според адвоката прокуратурата не е показвала пред съда доказателства, които биха оборили тезата ѝ. "Държавното обвинение разполага с всички регистрации на дружествата и данъчните извлечение за приходите им. Ако се представят пред съда ще стане ясно, че се говори за регистрирана, легална дейност по предоставяне на кредити", допълни пред съдиите Василев. Той заяви, че не трябва да се взима никаква мярка за неотклонение.

Припомняме, че обвинямите са задържани при съвместна операция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП на 11 март. При нея са извършени 45 обиска и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са електронни устройства, пари в брой, вещи, сред които палки, боксове, белезници, ножове, бухалки и много документи, разпитани са свидетели.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Основната им дейност е

    15 0 Отговор
    "регистрирана, легална дейност по предоставяне на кредити", а неосновната е престъпно събиране на дългове от закъсали заради нелоялните условия длъжници...

    Коментиран от #3

    21:08 14.03.2026

  • 2 о чудо

    19 0 Отговор
    посочени са с две имена както никога

    Коментиран от #5

    21:08 14.03.2026

  • 3 Ха Ха

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Основната им дейност е":

    Точно по схемата на Вис и СИК, сомо че от 7 чуляка!

    21:10 14.03.2026

  • 4 Со малко кютек

    17 0 Отговор
    Толкова ли няма, останали в България, истински мъже, та като дойдат тези разбойници, да им отворят малко чакрите и раздвижат енергиите, че нещо запушени ми се виждат. Влезла е тамас (тъмната) енергията в тях и не излиза.

    Коментиран от #23

    21:11 14.03.2026

  • 5 фалшиви са

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "о чудо":

    не се радвай

    21:11 14.03.2026

  • 6 двама

    10 0 Отговор
    от тези , не пребиха ли преди време журналиста Слави Ангелов?

    21:14 14.03.2026

  • 7 Яшар

    14 1 Отговор
    Периода 2005-2020 беше спокоен спрямо преди мутренските години ..но от 5 г въпреки че сме ЕС престъпниците отново върлуват .за това единствено ви а има МВР ,че не респектира контингенти сульои пульо започват да безчинстват

    21:14 14.03.2026

  • 8 Мамини златни!

    15 1 Отговор
    Аз затова имам табелка на вратата:
    "Този дом се охранява от ПИТБУЛ и БОГ.
    Пробвай да влезнеш и ще срещнеш всеки от тях - ПОСЛЕДОВАТЕЛНО...!

    Коментиран от #9

    21:14 14.03.2026

  • 9 Мац, пис-пис!

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мамини златни!":

    Или:
    "Забрави за питбула, котаракът си ел майкта!"

    Коментиран от #35

    21:17 14.03.2026

  • 10 Дзак

    5 0 Отговор
    Провокатора също е изнудвач!

    21:17 14.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ИЛИ СА ХОРАТА НА РАДОСЛАВ ИПОН 1 НА РАПОНА
    ....
    ИЛИ СА ХОРАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА МОК
    ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА
    .....
    ТЕ СА ПО " БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ":)

    21:18 14.03.2026

  • 12 Мафията краде властта ги пази избори куп

    12 0 Отговор
    Купува

    21:18 14.03.2026

  • 13 Ха Ха

    16 3 Отговор
    Пращайте ги за Петрохан, да бъдат пречистени!

    21:18 14.03.2026

  • 14 Балгари, мутрите и

    6 0 Отговор
    ГЕРБавия коч, и
    Д ва праста чело ненаомразата,
    да ви шляпкат от тук до краят на света.🤣🤣❤️🇧🇬

    21:22 14.03.2026

  • 15 Предупредени да са

    9 0 Отговор
    Или:
    "Стопанинът е абсолютен психопат,
    питбулът е хрътка от Ада,
    котаракът е разрушител на 3 галактики",
    обаче стопанката...
    Бог да ти е на помощ!"

    Коментиран от #20

    21:24 14.03.2026

  • 16 Ицо Багера

    13 0 Отговор
    Борисов, прибирай си членовете на партията, отново си ги изпуснал.

    21:25 14.03.2026

  • 17 Милен Ганев е, ри дакторче - то

    1 2 Отговор
    пе е рас.🤣❤️🇧🇬

    21:27 14.03.2026

  • 18 Мнение

    9 0 Отговор
    Тези бързи кредити трябва да бъдат забранени със Закон!
    Това е Лихварство! Беззаконие! Защо нямат Регистър?

    21:27 14.03.2026

  • 19 Мафиотска държава

    10 0 Отговор
    Това са рекетьори, мутро-мафиоти!

    Коментиран от #25

    21:29 14.03.2026

  • 20 Реалната картинка

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Предупредени да са":

    Честно казано, във всеки дом, във всяко семейство, нека пробват да дойдат, да изнудват за пари, когато семейният ковчежник (жената) е у дома и ако имат късмет да е и в ц......
    Да ги прости Бог!

    Коментиран от #22

    21:29 14.03.2026

  • 21 Българи!

    10 0 Отговор
    Всички тези изроди и изверги, всички до един са активисти на престъпните шайки на Тиквата и на Прасето! Не го забравяйте, българи! Години наред са издевателствали над невинни хора, защото задниците им стрикно са били пазени от милиционеите на Къдравата Сю - най-голямото падение и най-голямата гавра на МВР в историята на това министерство! Добре, че дойде служебният имнистър, та да ги вкара в ареста! Пък Боко Тиквата и Туловището прасето да вървят да ги "освобождават"!

    21:32 14.03.2026

  • 22 Смокини и черници!

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Реалната картинка":

    Ако дойдат, когато жената е в ц..., ти ще ги изнудваш за пари!

    21:34 14.03.2026

  • 23 Айше

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Со малко кютек":

    Чувала съм, че Рик Оуенс намествал чакри, ама скъпа стоката.
    Обаче електрошок ще ги вкара в правия път.

    21:38 14.03.2026

  • 24 Домоизчадия срещу пишман мутри

    4 0 Отговор
    Жената изпищи ли, само повиши ли глас и кучето и котките и цялото домочадие ще издивее. Не е добра идея някой, па макар и бандит, да влиза у такава къща.
    - Защо, бре чадо, защо ти трябваше? Да беше отишъл у гората, да спиш у мечата харлупа, по-мирно щеше да ти бъде!

    21:40 14.03.2026

  • 25 в България

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мафиотска държава":

    на такива люде са вика бизнесмени

    21:42 14.03.2026

  • 26 Цвете

    6 0 Отговор
    НЯКОЙ РАЗБРА ЛИ, КЪДЕ СА ТИЯ ПАЛЯЧОВЦИ СЕГА? ТЕ СА ДИРЕКТНО ЗА КАУША. КАКВИ ПРОВЕРКИ ,КАКВИ СА ТЕЗИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ ? БИТИ ЛИ СА ХОРАТА, КОИТО СА СЕ ЗАБАВИЛИ, БИТИ СА. ДРУГО, НАМЕРЕНИ ЛИ СА ДОКАЗАТЕЛСТВА В ДОМОВЕТЕ ИМ, НАМЕРЕНИ СА? И СЕГА, КАКВО ЧАКА ТАЯ ПРОКУРАТУРА ? 🙄🤔☹️🫦🇧🇬

    Коментиран от #29

    21:44 14.03.2026

  • 27 Смешсовци

    5 0 Отговор
    Изнудват комарджии,наркомани.Ако попаднат на нормален мъж ще ги попилее.

    21:44 14.03.2026

  • 28 Цвете

    21:46 14.03.2026

  • 29 чака

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    оферти

    21:47 14.03.2026

  • 30 ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФАКТИ.БГ

    2 0 Отговор
    ЗАЩО СЕ ЧУДУТЕ И МАИТЕ !!!
    ОСМИЯТ Е Р. РАДЕВ !!!!

    21:50 14.03.2026

  • 31 Фют

    2 0 Отговор
    А тъй, искам масово съдебни искове за психически тормоз, изнудване, телефонен терор и всички като тези да си платят с лихвата за дяволъка, докато ги фалираме всички фирми за бързи кредити.
    Като че ли кредитополучателя им е виновен, че са тъпи и не са взели правилни инвестиционни решения!

    21:50 14.03.2026

  • 32 Стомана

    2 1 Отговор
    Казано е: "Живей така, че всеки ден като се събуждаш, демоните да се блъскат в паниката!"

    Бъдете мъже и имайте чест и достойнство! Докато всеки удар не среща равен по сила противоудар, тези из.4а.дия ад.0.ви ще си правят каквото си искат. Преди бяха СИК и ВИС-2, сега всякакви Еди каква си Гард.

    Спомням си, през мутренските години, говореше се, как такива тюфлеци са отишли да изнудват собственик на закусвалня на територията на Комбината Кремиковци. Няколко работници тъкмо са си хапвали там, когато станали свидетели на случката и като хванали винкелите... останалото е история...

    21:53 14.03.2026

  • 33 ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ФАКТИ.БГ

    2 1 Отговор
    ЗАЩО СЕ ЧУДУТЕ И МАИТЕ !!!
    ОСМИЯТ Е Р. РАДЕВ !!! А ДЕВЕТИЯТ Е ЗЕЛЕНИЯТ ЧОРАП !!!

    21:53 14.03.2026

  • 34 демек пуснете ги

    3 0 Отговор
    Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.

    21:53 14.03.2026

  • 35 Заврян зет

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мац, пис-пис!":

    При мен няма как да припарят.
    Тъщата варди зад вратата...

    22:08 14.03.2026

