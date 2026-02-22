Новини
България »
АПИ: 405 машини обработват пътните настилки. Шофирайте внимателно!

АПИ: 405 машини обработват пътните настилки. Шофирайте внимателно!

22 Февруари, 2026 12:35 341 8

  • апи-
  • обработване-
  • пътища-
  • снегорини

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките

АПИ: 405 машини обработват пътните настилки. Шофирайте внимателно! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вички пътища от републиканската пътна мрежа са обработени и проходими при зимни условия. Слаб сняг продължава да вали в 13 области. Работата по почистване и поддържане на трасетата продължава. На терен са 405 машини, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Водоемите в страната са поставени под наблюдение, след като в много райони реки и язовири повишиха нивата си от падналите обилни валежи от сняг и дъжд.

Работи се по отводняване на части от квартал "Изток" в Димитровград, където придошлите води на река Меричлерска са нанесли щети на 20 къщи.

В сила остава обявеното частично бедствено положение в село Обручище, община Гълъбово, заради наводнени 4 къщи и два моста.

В община Ардино също е в сила частично бедствено положение където е разрушена настилка на мост в района на село Китница.

По разпореждане на социалния министър Хасан Адемов екипите на Агенцията за социално подпомагане ще посетят пострадалите в хасковска област и да се свържат с възрастни и уязвими хора от община Ардино, където има откъснати села.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 апи

    5 0 Отговор
    готови сме да приемем новите милиони бонуси

    12:37 22.02.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    36 години България се управлява от крадлива и,з,м ,ет

    Коментиран от #6

    12:38 22.02.2026

  • 3 БоюЦиганина

    5 0 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и няма кой да лови снежинките у въздуха, бе нефелници!

    12:40 22.02.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АПИ-ОЛЕГ, КОГА ЩЕ СИ ПОДАДЕШ ОСТАВКА ПОРАДИ НЕКАДЪРНОСТ?ПУУУУ

    12:50 22.02.2026

  • 5 Сарафа 🧌

    3 0 Отговор
    АПИ - Аненция Престъпници и Измамници

    12:52 22.02.2026

  • 6 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Че кой я създаде тая из мет. ДС я създаде. Преди 89-та колко често се чистеше Петрохан имаше в Монтанско 30 коли 20 от тях на милиция и военни.

    12:53 22.02.2026

  • 7 къде ги видяхте тези 405 машини

    1 0 Отговор
    Борис Бонев: Тази зима в Софийска община има само 4 снегорина. Разбрахте ли защо София не е почистена?
    Терзиев май месец ще се похвали, че е спестил 72 милиона евро от снегопочистването.

    12:53 22.02.2026

  • 8 Да не съм луд да шофирам?

    1 0 Отговор
    Седим си дома и си печем мръвки. Вчера пак така.

    12:54 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове