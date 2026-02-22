АПИ: 405 машини обработват пътните настилки. Шофирайте внимателно!

Вички пътища от републиканската пътна мрежа са обработени и проходими при зимни условия. Слаб сняг продължава да вали в 13 области. Работата по почистване и поддържане на трасетата продължава. На терен са 405 машини, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Водоемите в страната са поставени под наблюдение, след като в много райони реки и язовири повишиха нивата си от падналите обилни валежи от сняг и дъжд.

Работи се по отводняване на части от квартал "Изток" в Димитровград, където придошлите води на река Меричлерска са нанесли щети на 20 къщи.

В сила остава обявеното частично бедствено положение в село Обручище, община Гълъбово, заради наводнени 4 къщи и два моста.

В община Ардино също е в сила частично бедствено положение където е разрушена настилка на мост в района на село Китница.

По разпореждане на социалния министър Хасан Адемов екипите на Агенцията за социално подпомагане ще посетят пострадалите в хасковска област и да се свържат с възрастни и уязвими хора от община Ардино, където има откъснати села.