12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе

11 Януари, 2026 15:24 572 2

  • община русе-
  • 12 януари-
  • неучебен ден-
  • ниски температури

Тази мярка е взета заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, като се отнася за всички училища на територията на общината. Има рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Русе Пенчо Милков, цитиран от БНТ.

Тази мярка е взета заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, като се отнася за всички училища на територията на общината. Има рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата.

В понеделник също всички общински паркинги ще бъдат безплатни, за да се улесни работата на разчистващата техника.

Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на „Еко Русе Груп“, „Пътинженеринг“, „Берус“ и техника на ОП „Паркстрой“ са на терен. Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирките на градския транспорт и главните индустриални артерии.

Метеорологичните условия остават тежки. Очаква се силен вятър и допълнително понижение на температурите във вторник сутрин. Властите призовават гражданите да ограничат излизанията на децата навън и да бъдат изключително внимателни при придвижване в близост до сгради и дървета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Хмм

    3 1 Отговор
    навремето на 13 свършваше зимната ваканция и често имахме "дървена" ваканция, защото валеше сняг и беше студено, ето и сега

    15:55 11.01.2026

  • 2 Иван 1

    2 0 Отговор
    По мое време нямаше такова нещо говоря за 1969 до1979г. независимо от времето бяхме на училище,и зимите бяха със сняг и студ не като сега.

    16:24 11.01.2026

