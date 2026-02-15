Защо новото поколение лекари предпочитат България пред чужбина

Все по-често говорим за млади лекари, които търсят реализация в чужбина. Данните тази година обаче показват различна тенденция. 69% от абсолвентите на Медицинския университет – София избират да останат и да работят в България.

Доктор Трифон Попов е един от четиримата носители на наградата "Златен Хипократ" за отличен тази година. Зад отличието стоят шест години и половина безсънни нощи, стотици изпити и едно ясно решение – да лекува в България, пише Нова телевизия.

"Избрах да следвам медицина, тъй като още от ученическите ми години химията и биологията бяха от любимите ми дисциплини. Освен това, водейки се от желанието ми да помагам на хората - избрах да уча най - хуманната професия", споделя доктор Попов.

Владее чужди езици. Има възможности и извън страната. Но изборът му е друг. "Прецених, че нивото на образованието в страната е на достатъчно добро ниво, добри са и преподавателите", обяснява медикът.

България обаче не само задържа своите млади лекари. Тя привлича и такива, които избират страната ни за свой дом.

"Аз съм от Палестина. Казвам се Албар Дерефай. Много ми харесва държавата и съм привързан към нея", заявява той. Днес той вече е доброволец в кардиохирургия и трупа опит рамо до рамо с български специалисти. Плановете му са да продължи професионалния си път у нас. "Винаги съм искал да бъда лекар. Това ми беше мечта. След като завърших средно образование в Англия имах възможност да уча медицина и там. Но харесвам България. Затова дойдох да уча медицина тук. Искам да помагам на българите, както те помагат на нас", споделя Албар.

За хората, които стоят от другата страна на болничното легло, тези млади лекари вече са надежда. "Трябва да сме благодарни на такъв лекар, че остава в България. Цялото му семейство е в Лондон, а той предпочете да лекува българите в България. Страхотен е", твърди Янко Костов, пациент.

От университета отчитат устойчива тенденция в желанието на младите лекари да се реализират у нас.