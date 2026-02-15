Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Защо новото поколение лекари предпочитат България пред чужбина

15 Февруари, 2026 08:26 1 178 18

България привлича и доста специалисти от други държави

Снимка: Нова телевизия
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Все по-често говорим за млади лекари, които търсят реализация в чужбина. Данните тази година обаче показват различна тенденция. 69% от абсолвентите на Медицинския университет – София избират да останат и да работят в България.

Доктор Трифон Попов е един от четиримата носители на наградата "Златен Хипократ" за отличен тази година. Зад отличието стоят шест години и половина безсънни нощи, стотици изпити и едно ясно решение – да лекува в България, пише Нова телевизия.

"Избрах да следвам медицина, тъй като още от ученическите ми години химията и биологията бяха от любимите ми дисциплини. Освен това, водейки се от желанието ми да помагам на хората - избрах да уча най - хуманната професия", споделя доктор Попов.

Владее чужди езици. Има възможности и извън страната. Но изборът му е друг. "Прецених, че нивото на образованието в страната е на достатъчно добро ниво, добри са и преподавателите", обяснява медикът.

България обаче не само задържа своите млади лекари. Тя привлича и такива, които избират страната ни за свой дом.

"Аз съм от Палестина. Казвам се Албар Дерефай. Много ми харесва държавата и съм привързан към нея", заявява той. Днес той вече е доброволец в кардиохирургия и трупа опит рамо до рамо с български специалисти. Плановете му са да продължи професионалния си път у нас. "Винаги съм искал да бъда лекар. Това ми беше мечта. След като завърших средно образование в Англия имах възможност да уча медицина и там. Но харесвам България. Затова дойдох да уча медицина тук. Искам да помагам на българите, както те помагат на нас", споделя Албар.

За хората, които стоят от другата страна на болничното легло, тези млади лекари вече са надежда. "Трябва да сме благодарни на такъв лекар, че остава в България. Цялото му семейство е в Лондон, а той предпочете да лекува българите в България. Страхотен е", твърди Янко Костов, пациент.

От университета отчитат устойчива тенденция в желанието на младите лекари да се реализират у нас.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо

    12 1 Отговор
    Извън България ,искат качествени лекари ,а не некадърници.

    08:29 15.02.2026

  • 2 Млад доктор ромлянин

    7 0 Отговор
    Батееее, как да не остана?! Никаде другаде не дават 6 милиарда евро годишно от хазната само да си ги краднеме!

    08:34 15.02.2026

  • 3 Наивник на средна възраст

    10 0 Отговор
    То си е напълно логично с оглед цените на преглед,хелеле в София,заплатите на вече докторите....доплащане на операции под различни предлози...за какво да одат в чужбина......

    08:35 15.02.2026

  • 4 покруса

    8 1 Отговор
    Да има повече лекари,лекарки и медицински сестри в България,че останахме малко хора на тая територия!

    08:35 15.02.2026

  • 5 Дзак

    0 2 Отговор
    Добре е, че не са се насочили да пишат срамове!

    08:38 15.02.2026

  • 6 кой му дреме

    4 2 Отговор
    а Новото поколение будисти ? 🙏

    08:41 15.02.2026

  • 7 зъболекарско дране

    6 0 Отговор
    тук е една джунгла и важи закона на джунглата, сурвакаш робите до последен дъх и ги предаваш на погребалните дерачи

    08:47 15.02.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    В чужбина ги карат да издават касови бележки за частен преглед.

    08:51 15.02.2026

  • 9 Палачинка

    6 0 Отговор
    😄😄😄 повярвах повярвах

    08:52 15.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Деций

    9 3 Отговор
    Привлича България лекари,таратанци.В България има тежки проблеми,едно е заплащането което не е адекватно,няма как да накараш току що завършил медицина родом примерно от Павликени, който да предпочете мизерните 1500 евро в София,пред стартово 4000/5000 евро в Германия.Вземат нашите деца като топъл хляб.Не се ли изравнят условията,има ли някъде по добра възможност за развитие и заплащане то не може да се очаква нещо различно от изтичане на кадри.Някой ще каже ,че държавата ги обучава и те бягат,и това ме е вярно.От 2010 до 2016 образованието на моето дете в София струва на семейството 72000 лв,а тогава парите бяха други.Освен мизерните заплати ма младите лекари в България,са и условията на труд, условията за растеж и развитие .Тук старите задушават младите,а отношението им е отвратително.Само за сведение 2016 предложиха 1030 лв заплата на млад лекар в Александровска,и веднага започна в малък немски град на 3000 евро,а сега вече е на 8500!Та да знаете ако някой ви каже ,че условията са еднакви му кажете да си .... майката!

    Коментиран от #13, #14

    08:59 15.02.2026

  • 12 Елементарно

    6 0 Отговор
    Защото само у нас могат да си клатят краката по цял ден и да убиват безнаказано!

    09:18 15.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 123

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Деций":

    Стартовата заплата на млад лекар в Германия обикновено е около 3 500 евро бруто, от които чисто взима 2 500 евро, като приспаднеш 1 500 евро за квартира и 300-400 евро сметки и излиза, че ще е къде къде по добре в България.
    П.П. Имам доста познати наскоро завършили лекари и всички взимат над 2 500 евро чисто и става върпос за провимцията, единия даже стана джипи и си докарва над пет бона месечно.

    09:27 15.02.2026

  • 15 Иван

    4 0 Отговор
    30 процента не са малко. След придобиване на специалност ще заминат още толкова. Медицинските сестри още преди да завършат заминават. Положението е отчайващо на общия фон на болното ни население

    Коментиран от #16

    09:29 15.02.2026

  • 16 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Заминават тия дето не могат да смятат.

    09:38 15.02.2026

  • 17 димитри

    2 0 Отговор
    Защото в бг се работи по лесно и по безопасно.В Германия всеки лекар плаща високи застраховки защото може да бъде съден ,докато тук е .....неуязвим и НЕдосегаем..западната медицина разделя Анестезиология и Реанимация в две отделни Специалности и се държи изпит поотделно докато тук е слято.......И не на последно място....тук под масата и в плик вземат лекарите пари ,които там трудно вземат като "Високи"заплати!

    10:12 15.02.2026

  • 18 Естествено, че

    0 0 Отговор
    вече ще искат да остават тук. Хонорарите на частните прегледи се изравниха с тези на Запада, а мнозинството освен на държавна е и на частна практика.Хонорарите скочиха, след влизането в еврозоната до 250 лв.и ще продължат да скачат.Качеството на лечението обаче е под всяка критика. Богатите отдавна се лекуват в Швейцария и Германия. Средната класа също започва да се ориентира към лечение в чужбина , напр. Турция. Така че тук остава най- неплатежоспособната част от населението, която е лекувана не доизлекувано. В анкета на факти само 16 %,от запитаните отговориха, че да ги излекували . Информирайте се дали и в други страни е разрешено да работиш в държавна болница до обяд, а след обяд в същия кабинет да приемаш частни пациенти срещу космически хонорари.

    10:22 15.02.2026

