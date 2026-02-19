Габриел Вълков: Служебният кабинет ще има тежката задача да се пребори с машината, създадена от ГЕРБ и „Ново начало“

Симпатизантите на БСП са като цяло с негативно отношение към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. Смущава ги това, че излязоха стари фигури основно от демократичните десни: ПП, ДБ среди. Видяхме хора и от АПС. Може би хората очакваха някаква промяна, а се върнахме 10-15 години назад с някои от имената. Не искам да даваме оценка още сега, защото трябва да видим каква работа реално ще свършат. Това каза в "Лице в лице" по bTV Габриел Вълков - председател на младежкото обединение на БСП, цитиран от novini.bg.

"Нека на първо място да видим дали, например, този служебен кабинет ще успее да спре купуването на гласове. Ще имат тежката задача да се преборят с машината, която ГЕРБ и „Ново начало“ са създали в България. Да видим дали ще успеят да се справят с купуването на гласове и корпоративния вот. Видяхме, че стигнаха и до социални патронажи, услуги, помощи за ток, които се спират или отпускат от кметове в зависимост от това за кого гласуват гражданите. Това е феодален режим, който трябва да си отиде", категоричен бе той.

"Години наред имаме хора в секциите, наблюдатели и застъпници. Ще следим отблизо изборния процес, за да бъде максимално честен и прозрачен", гарантира политикът.

Вълков заяви, че той лично ще подкрепи ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. В същото време, обаче, това е лична негова позиция, а не на цялата парламентарна група. Според него, ще е интересно как ще гласуват министрите на БСП, които утре отново се завръщат в парламента като депутати. Това са Атанас Зафиров, Манол Генов, Иван Иванов и Борислав Гуцанов.

"Трябва да се превърне в принцип Изборният кодекс да не се пипа шест месеца преди избори. Ще подкрепя Илияна Йотова в нейните възгледи, защото са правилни и съвпадат с моите. Всеки български гражданин има право на глас. Нека българите зад граница са активни. Това е начин да ги върнем в България, ако ситуацията тук се промени", коментира той.