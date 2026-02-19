Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Габриел Вълков: Служебният кабинет ще има тежката задача да се пребори с машината, създадена от ГЕРБ и „Ново начало“

Габриел Вълков: Служебният кабинет ще има тежката задача да се пребори с машината, създадена от ГЕРБ и „Ново начало“

19 Февруари, 2026 18:14 1 191 24

  • габриел вълков-
  • служебен кабинет-
  • тежка машина-
  • задача-
  • борба-
  • герб-
  • дпс-ново начало

Симпатизантите на БСП са като цяло с негативно отношение към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. Смущава ги това, че излязоха стари фигури основно от демократичните десни: ПП, ДБ среди. Видяхме хора и от АПС. Може би хората очакваха някаква промяна, а се върнахме 10-15 години назад с някои от имената, коментира лидерът на младежкото БСП

Габриел Вълков: Служебният кабинет ще има тежката задача да се пребори с машината, създадена от ГЕРБ и „Ново начало“ - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Симпатизантите на БСП са като цяло с негативно отношение към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. Смущава ги това, че излязоха стари фигури основно от демократичните десни: ПП, ДБ среди. Видяхме хора и от АПС. Може би хората очакваха някаква промяна, а се върнахме 10-15 години назад с някои от имената. Не искам да даваме оценка още сега, защото трябва да видим каква работа реално ще свършат. Това каза в "Лице в лице" по bTV Габриел Вълков - председател на младежкото обединение на БСП, цитиран от novini.bg.
"Нека на първо място да видим дали, например, този служебен кабинет ще успее да спре купуването на гласове. Ще имат тежката задача да се преборят с машината, която ГЕРБ и „Ново начало“ са създали в България. Да видим дали ще успеят да се справят с купуването на гласове и корпоративния вот. Видяхме, че стигнаха и до социални патронажи, услуги, помощи за ток, които се спират или отпускат от кметове в зависимост от това за кого гласуват гражданите. Това е феодален режим, който трябва да си отиде", категоричен бе той.
"Години наред имаме хора в секциите, наблюдатели и застъпници. Ще следим отблизо изборния процес, за да бъде максимално честен и прозрачен", гарантира политикът.
Вълков заяви, че той лично ще подкрепи ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. В същото време, обаче, това е лична негова позиция, а не на цялата парламентарна група. Според него, ще е интересно как ще гласуват министрите на БСП, които утре отново се завръщат в парламента като депутати. Това са Атанас Зафиров, Манол Генов, Иван Иванов и Борислав Гуцанов.

"Трябва да се превърне в принцип Изборният кодекс да не се пипа шест месеца преди избори. Ще подкрепя Илияна Йотова в нейните възгледи, защото са правилни и съвпадат с моите. Всеки български гражданин има право на глас. Нека българите зад граница са активни. Това е начин да ги върнем в България, ако ситуацията тук се промени", коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 7 Отговор
    Никой няма да се бори с никаква "машна на ДПС"!
    На "Машината ДПС" може само да се служи!
    Който не служи, отпада от политиката и от живота!

    Коментиран от #16

    18:20 19.02.2026

  • 2 каза мамин габриелчо

    18 4 Отговор
    от детската градина назначен на амбразурата

    Коментиран от #7

    18:22 19.02.2026

  • 3 Зер ти

    20 1 Отговор
    си много читав ? За къде се гласиш , бе ?

    18:25 19.02.2026

  • 4 Сатана Z

    10 9 Отговор
    Гюровата сглобка трябва да проведе някакви избори за да се вкара Мунчо Радев в изпълнителната власт.
    Неслучайно неговите господари го пратиха на терен за да спасява ППДБрастия след Петрохан скара наказателна акция.

    18:27 19.02.2026

  • 5 Гошо

    7 8 Отговор
    С кадри на ПП, АПС и американското посолство ( мумията Надежда) не мисля ,че ще се промени нещо .

    18:27 19.02.2026

  • 6 Министрите

    6 9 Отговор
    на служебния кабинет са колелца от машината на статуквото,и ще защитават същото завинаги!

    18:29 19.02.2026

  • 7 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "каза мамин габриелчо":

    Габи хлапето се взема много на сериоьно....

    Коментиран от #10

    18:34 19.02.2026

  • 8 прокопи

    10 0 Отговор
    Из...дишате, Вълков! Издишате!

    18:37 19.02.2026

  • 9 Илиева

    10 0 Отговор
    Габи,Габи много си зле мойто момче.С нищо не си по-различен от колегите ти до скоро.Усети се,че ще пътуваш с тях и обърна палачинката.Много си млад но доста добре си усвоил тарикатлъците на доскорошните ти ментори.Направо отличник.Леко в страни и дай на Зарков да работи спокойно.Отдай се на бързите кредите и успех.

    18:40 19.02.2026

  • 10 дааа

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    поредното тъпо парче...

    18:40 19.02.2026

  • 11 Имаше една песен

    9 0 Отговор
    Комунистите родината обраха.
    Комсомолците след тях крадат.
    Пионери, пионери ...

    18:43 19.02.2026

  • 12 Червената шапчица

    10 1 Отговор
    Гейбриел се е объркал.

    18:44 19.02.2026

  • 13 оня с коня

    5 1 Отговор
    Довчера БСП беше във властта благодарение на ГЕРБ,сега обявява ГЕР за "Машина на властта"?Е такива хора от такава партия с Максимална непредвидимост КОЙ ще приеме за партньор и по-важното - Кой ще гласува?Ама демонстрирал Личното си мнение завалията,пък то не задължавало партията с каквото и да е ...КОГА Борисов ще подходи по тоя пораженчески Начин - да изразява позиция,пък тя да не значи нищо за партията?Е затва БСП са обречени да не влязат в НС- защото НЯМАТ ЛИДЕР с Твърда ръка!

    18:46 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 78291

    9 0 Отговор
    А ти къде беше ,да не би да те е нямало в управлението,ние не сме глупави както си мислете ,лумпен

    18:59 19.02.2026

  • 16 78291

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Скоро ще разбереш,кой какво що

    19:00 19.02.2026

  • 17 БСП ЩОТО

    6 1 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ КУПУВА ГЛАСОВЕ!

    И тоя се прави на умряла лисица.

    19:21 19.02.2026

  • 18 Ако Въобще !

    2 0 Отговор
    Ако Въобще !

    Го Напрви !

    Вместо само Да Го Пренасочи !

    В Свой Интерес !

    19:22 19.02.2026

  • 19 Нали беше

    4 0 Отговор
    само за изборите?Пак ли за борбите?

    19:31 19.02.2026

  • 20 Много

    3 2 Отговор
    хора са с негативно отношение и към "червените" полизурки, патерици ама това е положението. Кабинетът Гюров си е ok, а вие си тръгвате

    19:46 19.02.2026

  • 21 Тодор

    6 0 Отговор
    Този който нарече това некадърно комуне, политик, е голям глупак! Не е лошо първо да проверявате кого каните и тогава да му публикувате глупостите! Едни и същи тъпотии!

    20:04 19.02.2026

  • 22 Радомир

    7 0 Отговор
    Гейбриел,все гледаш да си до властимащите,Зарков за теб нема работа,Флинтстоуна аут с команда предатели,оставаш извън парламента и как ще мамиш хора с тъста измамник скрападжия?

    20:10 19.02.2026

  • 23 Никой

    7 0 Отговор
    БСП умре веке .

    20:18 19.02.2026

  • 24 А вие къде бяхте, бе, демагози комунисти

    4 1 Отговор
    Га ядохте кифтета не ривахте!

    20:25 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол