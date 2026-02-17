Новини
Здравните досиета на почти 500 000 потребители са достъпни през еЗдраве

17 Февруари, 2026 14:21 697 4

  • здравни досиета-
  • здравни данни-
  • лекари-
  • прегледи-
  • лечения

Продължава и инициативата на Информационно обслужване за активация на приложението на място в офисите на институции от държавния и частния сектор

Здравните досиета на почти 500 000 потребители са достъпни през еЗдраве - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Здравните досиета на почти 500 000 граждани са достъпни през мобилното приложение еЗдраве. Общият брой на активните потребители вече надхвърли 300 000, а останалите са свързани към тях профили. Системата е изградена така, че всеки титуляр има сигурен и удобен достъп както до собственото си електронното здравно досие, така и до вписаните в Националната здравноинформационна система (НЗИС) прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации и лабораторни резултати на децата си, припомнят от "Информационно обслужване".

„Постоянно увеличаващият се брой на потребителите на еЗдраве потвърждава нарастващото доверие на гражданите към електронните здравни услуги“, каза Борис Костадинов, директор Софтуерна интеграция в Информационно обслужване. По думите му, приложението се утвърждава като ключов дигитален инструмент за достъп до здравна информация и важен фактор за повишаване на ефективността и прозрачността на здравната система. „Продължаваме активно да развиваме приложението и да добавяме нови функционалности, които да подобряват потребителското изживяване и достъпа до електронно здравеопазване“, допълни Костадинов.

Продължава и инициативата на Информационно обслужване за активация на приложението на място в офисите на институции от държавния и частния сектор. За последните 3 месеца близо 7 000 потребители са получили достъп до здравното си досие чрез съдействие от мобилните екипи на компанията. Само за периода 9-13 февруари 2026 г. общо 945 човека са активирали еЗдраве след посещение на място във „Видеотон“ – Стара Загора, УМБАЛ „Лозенец“ и МЦ „Лозенец“ – София, „Бургасбус“ – Бургас, ТЕЦ „Бобов дол“, ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен, „Телетек Електроникс“ – София, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, Община Летница, Община Генерал Тошево, ДГ „Знаме на мира“ – Перник и др.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    5 0 Отговор
    Аз спрях да се здравно осигурявам преди 20г и този сеграционене регистър не ме късае.

    14:24 17.02.2026

  • 2 спирсъка на Шиндлер

    5 0 Отговор
    Значи да чакаме през следващата пандемия 300000 да дадат фира.

    14:27 17.02.2026

  • 3 Трол

    4 1 Отговор
    Напълно готови са за източване и изнудване на пациенти.

    14:30 17.02.2026

  • 4 Съсирека

    0 0 Отговор
    Ако могат, да си проверят какво точно им е набодено и от КОГО, по време на ковидизма.

    15:09 17.02.2026

