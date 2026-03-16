Мъж загина при пожар в каравана

Мъж е загинал при пожар в Дулово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е от 15 март. Пожарът възникнал в каравана, разположена в необитаем имот, която напълно изгоряла.

При гасенето на огъня противопожарният екип на РСПБЗН е открил тялото на загиналия.

Извършен е оглед от дежурна оперативна група.

Продължава работата по изясняване на причините за произшествието и установяване самоличността на загиналия.

Започнато е разследване.