Мъж загина при пожар в каравана

Мъж е загинал при пожар в Дулово, съобщиха от полицията.
Инцидентът е от 15 март. Пожарът възникнал в каравана, разположена в необитаем имот, която напълно изгоряла.
При гасенето на огъня противопожарният екип на РСПБЗН е открил тялото на загиналия.
Извършен е оглед от дежурна оперативна група.
Продължава работата по изясняване на причините за произшествието и установяване самоличността на загиналия.
Започнато е разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 умен и красиФ
Коментиран от #2
10:39 16.03.2026
2 Сарафа
До коментар #1 от "умен и красиФ":Само ако е намерен от някакъв овчар, тръгнал да си наглежда празните летни кошари
10:59 16.03.2026
3 каравана в имот
11:01 16.03.2026