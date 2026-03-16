Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Мъж загина при пожар в каравана

16 Март, 2026 10:33 827 3

  • загинал-
  • пожар-
  • каравана

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е загинал при пожар в Дулово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е от 15 март. Пожарът възникнал в каравана, разположена в необитаем имот, която напълно изгоряла.

При гасенето на огъня противопожарният екип на РСПБЗН е открил тялото на загиналия.

Извършен е оглед от дежурна оперативна група.

Продължава работата по изясняване на причините за произшествието и установяване самоличността на загиналия.

Започнато е разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 умен и красиФ

    5 1 Отговор
    видял е нещо, което не трябва! Дървената мафия го е поръчала! Това е удар по добрите сили заради идващите избори.

    Коментиран от #2

    10:39 16.03.2026

  • 2 Сарафа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "умен и красиФ":

    Само ако е намерен от някакъв овчар, тръгнал да си наглежда празните летни кошари

    10:59 16.03.2026

  • 3 каравана в имот

    0 0 Отговор
    явно се е подпалил . караваните ги правят от леснозапалими материали . нямат камина . комин нямат . нямат пожарогасител . огъня е тръгнал от печка сигурно . а може от запалена цигара . една цигара е като нажежен въглен . прогаря и изгаря всичко .

    11:01 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове