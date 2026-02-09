Новини
Опитаха да убият възрастен мъж в подлез във Варна, намушкан е с нож

9 Февруари, 2026 10:55 1 976 24

Вече има насоки за извършителя, в района има камери

80-годишен мъж е с опасност за живота, след като снощи е бил намушкан с нож в подлез в Морската градина във Варна, между спирките "Акациите" и "Делфинариума".

Става дума за опит за убийство, а не за грабеж, съобщиха източници от разследването.

Вече има насоки за извършителя, в района има камери. Tой е на видима възраст 40-50 години, с татуировки.

Причината за нападението се изяснява. Очаква се по-късно информация от полицията


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Батко ви

    27 2 Отговор
    Иначе българина обича да приказва колко страшно било в Париж или Лондон...

    10:59 09.02.2026

  • 2 Дедо

    15 2 Отговор
    Демек внука му ,който иска да вземе апартамента на дядо си .

    11:01 09.02.2026

  • 3 Ставаме

    18 2 Отговор
    като Запада. Всеки има право на себеизразяване.

    Коментиран от #7

    11:02 09.02.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    32 0 Отговор
    Затъжих се за Дани Митов! Не съм го виждал отдавна, да се появи да каже нещо , с колко процента е спаднала престъпността! Или е в Доминикана за отдих след оставката?

    Коментиран от #10, #20

    11:02 09.02.2026

  • 5 иzpoжденски

    6 14 Отговор
    извършител

    11:04 09.02.2026

  • 6 Мутронариум

    6 0 Отговор
    Щом не е заради пенсията, значи някой го е поръчал. В тая криза, аматьорските изпълнения са на народни цени 20-30к евро.

    Коментиран от #11

    11:04 09.02.2026

  • 7 ко стта

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ставаме":

    в мусконията?адин скинхед малко муш муш

    11:04 09.02.2026

  • 8 Каква снимка

    7 0 Отговор
    С лявата ръка на всичкото от горе.

    11:09 09.02.2026

  • 9 Дзак

    6 0 Отговор
    Има Някой заинтересован!

    Коментиран от #17

    11:11 09.02.2026

  • 10 Още се чуди

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Каква лъжа да измисли.
    Стана нещо като шефа на полицията в Русе- опитаха се да го изкарат жертва( невинен).

    11:13 09.02.2026

  • 11 Ко казва шева на 2 райони?

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мутронариум":

    ПОЧНАХА ДА НИ ИЗБИВАТ. УБИЕЦА ЯВНО Е МИГРАНТИТЕ ОТ АФГАНИСТАН , ИДИЛ, АЛ КАЙДА И Т.Н. НАШАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ СЪЩО КАКТО В ПЕТРОХАН. ИЗБИВАТ ДЕЦА И СТАРЦИ. ДАЙТЕ ОЩЕ ПАРИ НА КОНСТАТАТОРИТЕ ОТ МВР. ДА СТЕ ВИЖДАЛИ ПАТРУЛИРАЩ ПОЛИЦАЙ? АЗ НЕ. ПРЕДИ ГОДИНА ПРЕЗ ДЕНЯ ОКОЛО ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА ПАК НАМУШКАХА МЪЖ БЕЗ ПРИЧИНА. ТАКА ЗА СПОРТА.

    11:25 09.02.2026

  • 12 Двуок ЦИКЛОП

    11 2 Отговор
    След като почнаха да ги самоубиват по хижи и планини , защо не и по подлези в градовете !?
    Все пак живеем в свободна и демократична държава. Може навсякъде и по всички начини - куршум , нож .....

    11:26 09.02.2026

  • 13 РУДИ ГЕЛА

    8 3 Отговор
    Такава ни е държавата може да е било някое нагло ромче..за пенсията .А Иначе Ицо хазарта Джаба Башар Асад Лъчо мозъка Двуличие и други..това е парламента днес не очаквайте драги помощ...,утре Азис може и Софи Маринова да влезе аааааа...

    Коментиран от #22

    11:26 09.02.2026

  • 14 Не го

    7 3 Отговор
    мислете шефа на полицията в Русе - как се беше нафиркал в дискотеката в събота

    11:29 09.02.2026

  • 15 Филм

    4 10 Отговор
    Тия татуираните са нацистчета, спортисчета и венове на Израждане.

    Коментиран от #24

    11:29 09.02.2026

  • 16 воденМАДАГАВУР

    7 1 Отговор
    Ама не може така ! Тъкмо цялата ни полиция се изсипа на и около Околчица и хоп - друг атентат. Как да поемат толкова произшествия ? Да не поискат пак още увеличение на заплатите. Поне 33 % , ако не и 35 !!!!

    11:30 09.02.2026

  • 17 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Да търсят Подбудителя!

    Коментиран от #19

    11:32 09.02.2026

  • 18 Слоностозъбест Абракадабър

    11 0 Отговор
    Хора , сега разбирате ли защо видните юнаци Бойко и Делян ходят с гардове , пазачи , тавази и охранители ? При тази ширеща се върла престъпност , трябва да пазим и Опазим НАЦИоналното си богатство / в тяхно лице / все пак !

    11:32 09.02.2026

  • 19 сайко килър

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Не могат да търсят ПОДбудител , защо той още спи ! Като се събуди - тогава !

    11:34 09.02.2026

  • 20 Абракадабър

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Няма да е в Доминикана сега ! Сигур е отишъл да поплува в ....еГЕЙско море !

    11:36 09.02.2026

  • 21 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    5 1 Отговор
    Някой знае ли де е нашот вътрешен министор ? Дани Митов се казвал. Що мълчи и дума не казва ?
    Хората се изпотрепаха , гърмяха , изпоблъскаха , а той нейде си стои и мълчи ! Да не би да чака ББ и ДП да му дадат указанията си ?

    11:49 09.02.2026

  • 22 Мигрант талибан

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "РУДИ ГЕЛА":

    Пенсиите ги дават днес а тоя талибан го е намушкал вчера. Явно не е грабеж или не знае кога дават пенсиите. Талибан лилав или мигрант.

    12:02 09.02.2026

  • 23 дедо

    3 0 Отговор
    Че вчера не бяха раздали пенсиите.От днес ги дават.Голяма грешка е за всеки да използва подлез през тъмната част.А възрастните изобщо да не го правят.Наркоманите нямат мозък.Преди година в него район май син уби майка си призори.В сърцето.

    12:24 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

