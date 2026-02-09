Опитаха да убият възрастен мъж в подлез във Варна, намушкан е с нож

80-годишен мъж е с опасност за живота, след като снощи е бил намушкан с нож в подлез в Морската градина във Варна, между спирките "Акациите" и "Делфинариума".
Става дума за опит за убийство, а не за грабеж, съобщиха източници от разследването.
Вече има насоки за извършителя, в района има камери. Tой е на видима възраст 40-50 години, с татуировки.
Причината за нападението се изяснява. Очаква се по-късно информация от полицията
1 Батко ви
10:59 09.02.2026
2 Дедо
11:01 09.02.2026
3 Ставаме
Коментиран от #7
11:02 09.02.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #10, #20
11:02 09.02.2026
5 иzpoжденски
11:04 09.02.2026
6 Мутронариум
Коментиран от #11
11:04 09.02.2026
7 ко стта
До коментар #3 от "Ставаме":в мусконията?адин скинхед малко муш муш
11:04 09.02.2026
8 Каква снимка
11:09 09.02.2026
9 Дзак
Коментиран от #17
11:11 09.02.2026
10 Още се чуди
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Каква лъжа да измисли.
Стана нещо като шефа на полицията в Русе- опитаха се да го изкарат жертва( невинен).
11:13 09.02.2026
11 Ко казва шева на 2 райони?
До коментар #6 от "Мутронариум":ПОЧНАХА ДА НИ ИЗБИВАТ. УБИЕЦА ЯВНО Е МИГРАНТИТЕ ОТ АФГАНИСТАН , ИДИЛ, АЛ КАЙДА И Т.Н. НАШАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ СЪЩО КАКТО В ПЕТРОХАН. ИЗБИВАТ ДЕЦА И СТАРЦИ. ДАЙТЕ ОЩЕ ПАРИ НА КОНСТАТАТОРИТЕ ОТ МВР. ДА СТЕ ВИЖДАЛИ ПАТРУЛИРАЩ ПОЛИЦАЙ? АЗ НЕ. ПРЕДИ ГОДИНА ПРЕЗ ДЕНЯ ОКОЛО ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА ПАК НАМУШКАХА МЪЖ БЕЗ ПРИЧИНА. ТАКА ЗА СПОРТА.
11:25 09.02.2026
12 Двуок ЦИКЛОП
Все пак живеем в свободна и демократична държава. Може навсякъде и по всички начини - куршум , нож .....
11:26 09.02.2026
13 РУДИ ГЕЛА
Коментиран от #22
11:26 09.02.2026
14 Не го
11:29 09.02.2026
15 Филм
Коментиран от #24
11:29 09.02.2026
16 воденМАДАГАВУР
11:30 09.02.2026
17 Факт
До коментар #9 от "Дзак":Да търсят Подбудителя!
Коментиран от #19
11:32 09.02.2026
18 Слоностозъбест Абракадабър
11:32 09.02.2026
19 сайко килър
До коментар #17 от "Факт":Не могат да търсят ПОДбудител , защо той още спи ! Като се събуди - тогава !
11:34 09.02.2026
20 Абракадабър
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Няма да е в Доминикана сега ! Сигур е отишъл да поплува в ....еГЕЙско море !
11:36 09.02.2026
21 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
Хората се изпотрепаха , гърмяха , изпоблъскаха , а той нейде си стои и мълчи ! Да не би да чака ББ и ДП да му дадат указанията си ?
11:49 09.02.2026
22 Мигрант талибан
До коментар #13 от "РУДИ ГЕЛА":Пенсиите ги дават днес а тоя талибан го е намушкал вчера. Явно не е грабеж или не знае кога дават пенсиите. Талибан лилав или мигрант.
12:02 09.02.2026
23 дедо
12:24 09.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.