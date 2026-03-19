Опасна железопътна артерия във Враца

19 Март, 2026 08:36 770 8

Системно разрушават ограда, която пази пешеходците от ЖП линиите

Опасна железопътна артерия във Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Железопътната артерия разделя Враца на две. Поради необезопасяването ѝ доскоро неведнъж се е стигало до смъртни случаи поради нерегламентирани пресичания. 16-годишен ученик беше блъснат от влак в края на миналата година. Сега от НКЖИ поставиха огради, но резултат няма, съобщава бТВ.

ЖП линията, която минава през сърцето на града свързва София с Враца и със Северозапада. След смъртта на 16-годишния ученик общината и НКЖИ започнаха съвместни действия да направя нещо, за да накарат хората да не минават през жп линията. Има два прелеза в съседство.

На места обаче оградата е повредена и хората успяват да минават през опасната зона.

"След случая с детето, започна изграждането на тази ограда, която е 1600 м. с идеята за превенция. Но виждате, че нищо не може да спре хората. Сложени са камери, табели, че е високо напрежението", коментира Иво Петров, представител на НКЖИ.

"Смятам, че съвестта на хората трябва да е на първо място и отговорността им. Друго не виждам какво може да направим. В програмата на НКЖИ е заложено проект за два подлеза, но хората предпочитат отгоре да минават", коментира Петров.

На четири места, по два-три пъти вече е срязвана оградата за 2-3 месеца.

"Жител на района ми каза, че трябва да се сложи електропастир за едър, рогат добитък, което също ме съмнява, че ще спре хората да преминават", коментира кметът на града Калин Каменов. "Вярвам, че това, което може да спре хората да преминават, са глобите. За разрушаване на държавна собственост те не са малки. Разликата е три минути от регламентирано преминаване на прелеза", допълва кметът на Враца.

Жител предлага да се направи пасарелка между двата пешеходни прелеза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Въй

    Отговор
    ЖелезоИЗпътната артерия разделя Враца(детогарганекаца) на две.

    08:40 19.03.2026

  2 Шперца

    Отговор
    Как да спреш говедо. Хората напират.. отговорността си е тяхна

    08:40 19.03.2026

  3 ддд

    Отговор
    Сложете 2 екипа, които да пазят. Като глобите 10 човека по 100-200 евра и другите само ще се откажат

    08:42 19.03.2026

  4 Миризлив пор

    Отговор
    Релсите се виждат от далеко, влака хич не е малък а и се движи с не повече от 30-40 км/ч и има много време за реакция. Защо да са виновни НКЖИ за глупостта на нашенеца и за това, че не е научил детето си да пресича?

    08:52 19.03.2026

  5 Ива

    Отговор
    Сложете бетонни шумоизолиращи панели и камри. Който го хванат да руши плаща и лежи в Бистрец. Тъпо и глупаво е да спестиш 5 или 10 минути за един живот.

    09:23 19.03.2026

  6 влака има спирачка

    Отговор
    машиниста като види човек и спира . опасна е защото ходели да се самоубиват . навсякъде влак и трамвай са камикадзета . един машинист избива 60 души за 50 години стаж . да турят релсите не пред училището е по лесно . извън градът . сигурно нямат пари . сега всяко евро се дарява на киев .

    09:31 19.03.2026

  7 машшалах кмете

    Отговор
    Вместо решение - глоби

    09:58 19.03.2026

  8 Гост

    Отговор
    Сложете табели "Премини"! Ганчо като я види нема а мръдне, оти кви са тия да му казват кво да прави!!!

    10:22 19.03.2026

