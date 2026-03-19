Опасна железопътна артерия във Враца

Железопътната артерия разделя Враца на две. Поради необезопасяването ѝ доскоро неведнъж се е стигало до смъртни случаи поради нерегламентирани пресичания. 16-годишен ученик беше блъснат от влак в края на миналата година. Сега от НКЖИ поставиха огради, но резултат няма, съобщава бТВ.

ЖП линията, която минава през сърцето на града свързва София с Враца и със Северозапада. След смъртта на 16-годишния ученик общината и НКЖИ започнаха съвместни действия да направя нещо, за да накарат хората да не минават през жп линията. Има два прелеза в съседство.

На места обаче оградата е повредена и хората успяват да минават през опасната зона.

"След случая с детето, започна изграждането на тази ограда, която е 1600 м. с идеята за превенция. Но виждате, че нищо не може да спре хората. Сложени са камери, табели, че е високо напрежението", коментира Иво Петров, представител на НКЖИ.

"Смятам, че съвестта на хората трябва да е на първо място и отговорността им. Друго не виждам какво може да направим. В програмата на НКЖИ е заложено проект за два подлеза, но хората предпочитат отгоре да минават", коментира Петров.

На четири места, по два-три пъти вече е срязвана оградата за 2-3 месеца.

"Жител на района ми каза, че трябва да се сложи електропастир за едър, рогат добитък, което също ме съмнява, че ще спре хората да преминават", коментира кметът на града Калин Каменов. "Вярвам, че това, което може да спре хората да преминават, са глобите. За разрушаване на държавна собственост те не са малки. Разликата е три минути от регламентирано преминаване на прелеза", допълва кметът на Враца.

Жител предлага да се направи пасарелка между двата пешеходни прелеза.