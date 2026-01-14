Стартира първата данъчна кампания след влизането ни в еврозоната

Националната агенция за приходите ще представи сроковете за деклариране и плащане на данъка за довнасяне, дължим за доходите ни през миналата година.

Това е първата данъчна кампания, която се провежда след присъединяването ни към еврозоната, но декларирането и плащането на данъци за довнасяне е за доходите от миналата година.

Още през лятото стана ясно, че декларациите ще са в лева, защото доходите миналата година са получени в тази валута, но данъкът ще бъде превалутиран в евро.