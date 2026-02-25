Новини
Пламен Димитров: Най-накрая регулаторите и НАП трябва да покажат, че има държава

25 Февруари, 2026 21:14 1 007 20

Президентът на КНСБ предупреди, че накрая ще се върнем към внесения и негласуван бюджет, а загубените шест месеца за хората някой ще трябва да ги обясни. Този бюджет е възможно най-добрият за България, съгласуван между синдикатите и бизнеса, категоричен е той.

Пламен Димитров: Най-накрая регулаторите и НАП трябва да покажат, че има държава - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Удължителният закон е усмирителна риза за разходите. За някои това е добре, но според експертите, така се държи държавата на стендбай. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Лице в лице“ по bTV във връзка с удължителния бюджет, цитиран от novini.bg.
Очевидно е, че за едни, за които плаща правителството - има, за други - не. Има служители, които са на минимална работна заплата след приемането на еврото. Подобна е ситуацията в "Български пощи" и градския транспорт на София, даде пример той.

По думите му за да се избегне това са нужни 27-28 млн. евро.

Димитров предупреди, че накрая ще се върнем към внесения и негласуван бюджет, а загубените шест месеца за хората някой ще трябва да ги обясни. Този бюджет е възможно най-добрият за България, съгласуван между синдикатите и бизнеса, категоричен е той.
Президентът на КНСБ коментира и картелните споразумения, които КЗК освети. „Карадимов обяви, че има две компании, които държат 77% от пазара на млечните продукти у нас. Затова няма защо да се чудим, че няма конкуренция и цените стоят високи. КЗК може накаже тази концентрация и да накара фирмата да прехвърли деля си, за да няма монопол. Второто е да накаже собственика на двете фирми, който е общ за тях, да се наложи санкция, която да е в полза на пазара. Това трябва да има дисциплиниращ ефект за всички останали, както и при услугите“, смята той.

Димитров заяви, че спекула има. „Най-накрая регулаторите и НАП трябва да покажат, че има държава. Когато виждаме, че оризът в България стига до магазините с 60% по-висока средна цена, някой трябва да се намеси. При белия боб е също - поскъпване с 60%. Най-много поскъпнаха извънсезонните зеленчуци“, каза още той.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    2 1 Отговор
    Ще докажат,че държава няма...За пореден път,ама те затова и им плащат.

    21:17 25.02.2026

  • 2 Помак

    2 1 Отговор
    Бат Пламене ,поне знаеш за кво се дереш .дали ша стане или не гюндюлюкати от 300-500 лева ..вари ...ама се пак си директор бате

    21:18 25.02.2026

  • 3 100 години

    4 1 Отговор
    какво доказаха нямат наяване тия баклуци

    21:18 25.02.2026

  • 4 Даа

    10 1 Отговор
    Не само НАП и регулаторни органи да покажат, че има държава най- сетне.... Цялата държавна машина, трябва да се оттърси от порочния модел на ГЕРБ/ДПС, ограбил и разсипал Родината!

    21:18 25.02.2026

  • 5 факт

    15 1 Отговор
    А тоз боко го направи милионер още преди 15 год. ,за да залъгва робите със жълти стотинки !!

    21:19 25.02.2026

  • 6 12345

    5 1 Отговор
    Синдикатите показват ,че ги има и съществуват само когато друг освен ГЕРБ И НОВО НАЧАЛО управлява. Когато боко и шиши са на власт никви ги няма, няма стачки няма протести, гробна тишина.

    21:29 25.02.2026

  • 7 Клати.урец,

    8 1 Отговор
    а синдикати има ли в България? Помiyar.

    21:29 25.02.2026

  • 8 Възхитен

    1 3 Отговор
    Прав е Пламен!

    21:34 25.02.2026

  • 9 Вишист с образувание

    0 0 Отговор
    Яжте ми образуванието......

    21:43 25.02.2026

  • 10 Пламене,

    1 0 Отговор
    Защо никъде няма данни за твоята и на Манолов заплати?!? За лидерите на отрасловите синдикати също!
    Баба Янка Такева на 78 години още ли ще получава заплата и пенсия?!?

    21:48 25.02.2026

  • 11 НЕКА

    1 0 Отговор
    ВСЕКИ РАЗБЕРЕ ,
    KОЙ Е РАДЕВ В ТУЙ МОРЕ !!!

    21:50 25.02.2026

  • 12 безпартиен

    1 0 Отговор
    Тоз за какви заплати се разписва месечно пък и с премии годишно? Профсъюзите могат да съществуват само там където заплатите се изплащат от държавния и общинския бюджети!

    21:53 25.02.2026

  • 13 Никой

    0 0 Отговор
    Как се бори спекула - че стана интересно - какво правят.

    Този нали не го касае - кой с колко пари е на месец

    Нали си получава заплатката.

    21:55 25.02.2026

  • 14 хаха

    2 0 Отговор
    Това след заседание на борда на директорите на Албена ли го е казал този???
    А?А?А?

    Хем "работодател", хем "защитник на работниците" ...Играе и в двата отбора тоест и няма как да загуби.
    ХАХАХА

    21:59 25.02.2026

  • 15 МНОГО ЧЕСТО ЗАПОЧНА

    1 0 Отговор
    Да се показваш приказваш нещо не ми се връзва. А при ония две близнета мълча кът. ..

    22:03 25.02.2026

  • 16 Хо хо

    0 0 Отговор
    КНСБ не бяха ли първите които протестираха срещу бюджета и едни от виновниците за сваляне на Правителството Желязков.

    22:06 25.02.2026

  • 17 Тома

    0 0 Отговор
    Някой забрави май че мафията е държавата и няма кой да помогне на хората в нищо

    22:12 25.02.2026

  • 18 Прав е …

    1 0 Отговор
    Дали са на мястото си , тоя мафиот дава личен пример и се бъзика с тях 😂👋👍

    22:15 25.02.2026

  • 19 Бъл

    0 0 Отговор
    Този старец не му ли стигнаха къде ще ги харчи,в отвъдното ли.

    22:36 25.02.2026

  • 20 златолист

    0 0 Отговор
    Ах, какво позрение. Що не давахме акъл, когато Бако и Шиши бяха на власт.

    22:40 25.02.2026

