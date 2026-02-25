Новини
25 февруари 1916 г. Руският ескадрен миноносец „Лейтенант Пушчин” се натъква на български минни заграждения и потъва

25 Февруари, 2026

Мястото на гибелта на 450-тонния руски ескадрен миноносец е край нос Иланджик, в южната част на Варненския зали

25 февруари 1916 г. Руският ескадрен миноносец „Лейтенант Пушчин” се натъква на български минни заграждения и потъва - 1
Снимка: Военноморски музей-Варна
Венцислав Михайлов

Преди 110 години, по време на Първата световна война, Българският флот постига безспорна морска победа, когато на 25 февруари 1916 г. руският ескадрен миноносец „Лейтенант Пушчин” се натъква на български минни заграждения и потъва.

Това припомнят от Военноморския музей-Варна.

„Лейтенант Пушчин“ участва в разузнавателна мисия на руски отряд миноносци, чиято задача е да осъществи наблюдение и да подготви навлизането на по-голяма ескадра, която да обстрелва Варна. Българските минни заграждения обаче провалят този план. Мястото на гибелта на 450-тонния руски ескадрен миноносец е край нос Иланджик, в южната част на Варненския залив, където е поставено минното поле, част от миннозаградната дейност на българските миноносци и на преустроения като минен заградител мобилизиран търговски кораб „Борис”.

При взрива руският кораб е разкъсан на две части. Загиват около 80 души от екипажа. Оцелелите с две спасителни лодки се предават на българските морски власти. Флагът на едната лодка е предаден на българските военни и днес се съхранява в Национален военноисторически музей в София. Оцелелите руски моряци получават адекватна и хуманна грижа. По-късно са конвоирани до Горна Оряховица и настанени във военнопленнически лагер.

Ескадреният миноносец „Живой”, който съпровожда потопения кораб, погрешно докладва на командването на ескадрата, поела курс към Варна, че са открити и нападнати от германска подводница. По-късно „Живой” е атакуван от базирани край Варна германски водосамолети. Така окончателно се осуетява бомбардировката на най-големия български черноморски град.

Останките от „Лейтенант Пушчин” са открити през 2010 г. при подводни проучвания, а днес любопитни експонати от неговото оборудване, извадени от морското дъно, включително и едно от бордовите му оръдия, са изложени в постоянната експозиция на Военноморския музей.


Варна / България
  • 1 Точно

    29 15 Отговор
    Русия -- извечният враг на България!

    Коментиран от #5, #8

    13:20 25.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 19 Отговор
    24. 02. 2026.г.
    🤠🤠🤠
    Най-големият американски самолетоносач „Джералд Форд“ АКОстира на остров Крит.... заради проблем с АКОто на екипажа🤔🤔🤔

    Коментиран от #4

    13:23 25.02.2026

  • 3 Освобождение 1878

    12 23 Отговор
    Развържи куче че да те захапе. Пословичната българска благодарност в действие.

    Коментиран от #6, #7

    13:26 25.02.2026

  • 4 Сталин

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има слухове че екипажа са запушили тоалетните нарочно за да не ги пращат да мрат за ционизма и исраhell

    Коментиран от #13

    13:27 25.02.2026

  • 5 Съгласен

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Точно":

    Нямаше да ни е враг ако я нямаше България на картата след 1878 г.

    13:34 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По-точно

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Точно":

    Врагове ще има,когато си на...ГРЕШНАТА страна...
    Така става и през Втората световна война...
    Та ка ,уви и днес се...потретя...

    13:44 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТИТАНА ТИТАНИК

    10 2 Отговор
    ДЕСЕН ЪПЕР КЪТ И ФИУУУ ! :)

    13:52 25.02.2026

  • 11 Викам

    19 5 Отговор
    си откога руснаците имат кораби в Черно море, нали украинците им занулиха флота. А то ставало дума за 1916та 🤣

    Коментиран от #12

    13:55 25.02.2026

  • 12 Викай

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "Викам":

    щото май Украйна отива към зануляване.

    Коментиран от #15

    13:57 25.02.2026

  • 13 гуталанчо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    5 март иде

    13:58 25.02.2026

  • 14 потке

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    в столипиново се краставици изправяш

    13:59 25.02.2026

  • 15 маати

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Викай":

    как вика на груповката 🤡

    14:00 25.02.2026

  • 16 Монголо- Татарските роби москаля

    15 7 Отговор
    Винаги са било врагове на ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!
    Тва човекоподобна ИЗ--- МЕТ не може да приемем факта,че са били ДОБ ТЪК и НИЩО жества за Великият Български РОД!!
    ТЕП ай тая гнас

    14:06 25.02.2026

  • 17 Ама може ли така

    14 7 Отговор
    Пак са идвали да "освобождават" а ние да им поставяме мини.

    14:13 25.02.2026

  • 18 Някой

    1 2 Отговор
    Пак на грешната страна. И накрая с над 11 хиляди квадратни километра загубена територия и плащане на милиарди златни франка обезщетения. Не случайно Фердинанд бяга от България с 2 влака с открадната. Ако не е виновен, защо бяга?

    15:38 25.02.2026

  • 19 гяурскамощ

    1 0 Отговор
    Потопили сме и една гимия преди 800г.

    16:10 25.02.2026

