РЗИ за грипната епидемия във Варна: Очакваме мерките да не сработят и да се наложи затягане

Грип А е преобладаващият щам във Варна и в страната, като заболеваемостта тази година е нараснала рязко. Това съобщи в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS д-р Анка Баева от отдел „Противоепидемичен контрол“ към Регионалната здравна инспекция.

По думите ѝ пикът на грипната вълна в морската столица е настъпил значително по-рано от обичайното. Най-засегнати тази година са хората във възрастовата група от 15 до 65 години, които представляват над 99% от регистрираните случаи. За разлика от миналия сезон, когато доминираше грип Б, сега най-разпространен е грип А.

Заболяването протича с типичните симптоми – внезапно повишаване на телесната температура до 39 градуса, силна отпадналост и мускулни болки. В някои случаи се наблюдават и хрема или лека кашлица. „Симптомите не се променят с годините“, уточни специалистът.

Според доктора грипът се предава по въздушно-капков път и се разпространява особено бързо на места със струпване на хора – училища, работни колективи и обществени пространства.

Въпреки високата заболеваемост, към момента няма сериозен натиск върху болниците в града. В Инфекциозната клиника ежедневно се хоспитализират по 4-5 души и приблизително толкова преминават и на амбулаторно лечение. По-голямата част от заболелите се лекуват в домашни условия под наблюдението на личните си лекари. От края на декември досега обаче са регистрирани около 102 случая на пациенти с усложнения, основно бронхити и пневмонии, които изискват болнично лечение.

Във Варна са въведени противоепидемични мерки до 20 януари. Учениците преминаха към онлайн обучение, в лечебните заведения е въведено задължително носене на маски, груповите мероприятия са отменени, а имунизациите и реимунизациите - временно преустановени.

Д-р Баева не изключи възможността мерките да бъдат удължени или затегнати, ако не дадат очаквания ефект. „Имаме готовност и очаквания мерките да не сработят напълно и да се наложи тяхното затягане“, каза тя.

От РЗИ отчитат и недоволство от страна на родители, най-вече заради онлайн обучението и липсата на техника в някои домакинства. „Разбираме притесненията, но решенията се вземат на база общата заболеваемост, а не на отделни случаи“, подчерта д-р Баева.

Очаква се подобни противоепидемични мерки да бъдат въведени и в съседни области. По данни на здравните власти Бургас и Силистра вече са на прага на грипна епидемия.