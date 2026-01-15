Новини
Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева

15 Януари, 2026 13:56 877 6

  • перник-
  • болница-
  • вкс

От лечебното заведение обжалват решението пред ВKS

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ (МБАЛ) в Перник е осъдена на втора инстанция да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент. Това съобщи директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски, съобщи БТА.

Случаят е от 2017 г. и се отнася до млад пациент, който е бил с инфаркт. Според съда е имало пропуск в лечението му. Пациентът е бил подготвен от медицинска сестра за последващо лечение, но е попаднал в период между две лекарски смени. Близките му сами са решили да го транспортират до „Пирогов“, където по-късно той е починал.

Първоначалният иск е бил за 400 хил. лева, но с лихвите и адвокатските разноски сумата вече надхвърля 800 хиляди. „Обжалваме решението пред Върховния касационен съд, който е последната инстанция“, уточни д-р Дренски.

Ръководството на болницата води преговори с близките на пациента за разсрочено плащане и обсъжда възможност за банков кредит, тъй като сумата е твърде голяма, за да бъде платена наведнъж. „Това ни натоварва допълнително, но ще се справим“, допълни директорът на МБАЛ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мис ирка

    2 0 Отговор
    БКС ?

    Коментиран от #5

    13:58 15.01.2026

  • 2 Крайно време е

    15 0 Отговор
    да се научат да носят отговорност, а не само да точат здравната каса по клинични пътеки, пътиша и магистрали...

    14:00 15.01.2026

  • 3 кво искаш да кажеш писарке

    1 0 Отговор
    но е попаднал в период между две лекарски смени

    14:25 15.01.2026

  • 4 Бойко боклука

    0 0 Отговор
    Тази болница е пълен позор, трябва да бъде незабавно закрита, и всички лекари да бъдат в затвора.

    14:25 15.01.2026

  • 5 Справедливо е!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "мис ирка":

    Заедно с починалият пациент да погребват и лекувалият го лекар, нали?

    14:28 15.01.2026

  • 6 Бат Минко

    0 0 Отговор
    Това са некадърницииубийци.Там убиха дядо и леля.Трябва да се затвори болницата и да се направи паметник на убитите там невинни хорица.Хора не допускайте ваши близки да попаднат там.Живи няма да излязат.

    14:28 15.01.2026

