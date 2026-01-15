Новини
България »
Асен Василев: Ще намалим драстично броя министерства, ако имаме 121 депутати

15 Януари, 2026 15:10

По думите му инфлацията има връзка с драстично увеличените цени на електроенергията за бита

Асен Василев: Ще намалим драстично броя министерства, ако имаме 121 депутати - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В удължителния закон е записано, че заплатите в обществения сектор трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември инфлация. Данните са за 5% инфлация, измерена по местния, българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която аз оставих като финансов министър 2024 г. Това заяви пред журналисти председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Това значи, че всички доходи трябва да бъдат индексирани с тези 5%. Когато се приеме бюджетът за 2026 г., ние ще държим да има драстично намаление на броя министерства, ако имаме 121 депутати“, обяви той.

По думите му инфлацията има връзка с драстично увеличените цени на електроенергията за бита: „Миналата година се вдигнаха с повече, отколкото за 2022, 2023 и 2024 г., взети заедно. Дължи се на увеличението на цената на водата, на увеличението на произведени основно у нас стоки и услуги, а не такива, които идват отвън.“

Относно решението на президента Румен Радев да даде третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“ на Ахмед Доган, Василев подчерта: „Мисля, че това е много силен и ясен сигнал на президента срещу Пеевски и „Ново Начало“.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я, обратния

    28 13 Отговор
    неприятникк се появи..

    15:11 15.01.2026

  • 2 Пенкелер

    27 2 Отговор
    Трябва депутатите да се намалят драстично и 20 са предостатъчни!

    15:11 15.01.2026

  • 3 си дзън

    24 6 Отговор
    Ще, ама да не е като предния път: не уволнихте никой и паднахте.

    Коментиран от #8, #49

    15:12 15.01.2026

  • 4 хаха

    23 7 Отговор
    "ако имаме 121 депутати"

    Наблягат на това...за да започнат после "ама ние се нуждаехме от 121 дупетата...мъ вий сте виновни че не ни ги дадохте. И са смье принудени да се СГЛОБИМ пак."

    ХАХАХА

    15:13 15.01.2026

  • 5 Реалист

    10 20 Отговор
    121+ е напълно реалистичен резултат .

    15:13 15.01.2026

  • 6 Ококорча пак лъже и маже

    16 8 Отговор
    Точно подменкаджиите от парапета въведоха паразитите като "министерство на електронното управление", за да може некъпан хакер Божо да стане министър.

    15:13 15.01.2026

  • 7 Промяна

    17 9 Отговор
    ТОЯ НЕ СПРЯ ДА ЛЪЖЕ НАГЪЛ ПО НАГЪЛ ЦИНИК ГОСПОДИНЕ ВИЕ СМЯТАТЕ БЪЛГАРИТЕ ЗА МАЛОУМНИЦИ ЗА НЯКАКВИ ВАШИ НА КАИШКА ЛИ ГОСПОДИНЕЕЕЕЕЕЕ ЛЪЖЕШ ТА СЕ НОСИШ СПРИ ВЕЧЕ АЛАБАЛАНИЦАТА СВЪРШИИИИИЕЕ Я ПАК ОРГАНИЗИРАЙ ПРОТЕС ОНЕЗИ НА ОТ ТЕРЗИЕВА АДМИНИСТРАЦИЯ ДА ИЗЛЯЗАТ ХАХАХАХА

    Коментиран от #32

    15:15 15.01.2026

  • 8 Бъркаш

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Не е вярно това. В МФ имаше 15% съкращение, в МВР бяха останали 1230 пенсионери (сега отново са над 5 000) ...

    15:15 15.01.2026

  • 10 Реалност

    8 11 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    15:16 15.01.2026

  • 12 Анонимен

    13 1 Отговор
    10 %праг за влизане на коалиции гласуване за личности носене на персонална отговорност и никакви до живот депутати

    15:17 15.01.2026

  • 13 Мнение

    10 7 Отговор
    За какви 121 депутати мечтаете бе антибългари???
    Нали управлявахте заедно с Боко и Шиши под формата на сглобка и променихте конституцията от скута на шишко???

    Кой нормален очаквате да гласува за вас, след всичко което извършихте срещу народа си???!!!

    ППДБ, ГЕРБ И ДПС ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА И КЪМ ЦСЗ!!!

    Коментиран от #34

    15:17 15.01.2026

  • 14 Нафърфорий

    5 4 Отговор
    Информационното обслужване да не манипулират за машините, че е можело да се манипулират. Ако имаше такава възможност щяха да го покажат нагледно. Все пак там са най големите експерти по изборните фалшификации от години наред. А и като много държат на броенето с хартия да им се изземат всички компютри на това държавно дружество и да си вършат работата само с хартия, молив и сметало.

    Коментиран от #27

    15:19 15.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    ПП, И БЕЗ ВАС ЩЕ ИМА УТРЕ!

    15:20 15.01.2026

  • 17 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    6 8 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #23, #40

    15:21 15.01.2026

  • 18 Ура,,Ура

    4 6 Отговор
    Стига с тези мечти! Оправете двете прасета и това ще е достатъчно.

    15:22 15.01.2026

  • 19 Промяна

    8 5 Отговор
    А АЗ ДЪРЖА ВАС ШАР.АТАНИЯТА САБОТАЖНИЦИТЕ НАЙ СЕТНЕ ДА ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗРУХАТА КОЯТО ПРИЧИНИХТЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    15:22 15.01.2026

  • 20 Пенчо

    11 1 Отговор
    По-вероятно е ПП-ДБ да имат 21 депутата. Всичко останало е мечти и илюзии.

    15:24 15.01.2026

  • 21 дядо йоцо

    8 2 Отговор
    асане лисицата като не стигала гроздето казвала -кисело е чи и твоята работа рибата още у морето ти слагаш тигана

    15:25 15.01.2026

  • 22 Трол

    5 1 Отговор
    Иван Славков, лека му пръст, искаше да остави само едно министерство, на което той да е министър.

    15:25 15.01.2026

  • 23 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    ТОЗИ АБОНИРАНИЯТ ТУК ПЛАЩА СИ И ЛЪЖЕ ПЛАЩА СИ И КЛЕВЕТИ ПРАЩА СИ И ОБИЖДА ПЛАЩА СИ И ЗАРИВА ТУК С ГНУСОТИИТЕ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ТОВА Е ШАРЛАТАНСКА НЕДОСЕГАЕМОСТ ЕТО ТОЗИ 17 НОН СТОП ТЕЗИ ГАДОСТИ РАЗПРОСТРАНЯВА ТУК И НЕЕ САМО ТОЙ И НЕ Е САМО ТУК

    15:28 15.01.2026

  • 24 .......

    8 2 Отговор
    Махай се бе розова мека китка

    15:28 15.01.2026

  • 25 оня с коня

    5 2 Отговор
    ПП-то зе да се мисли за ГЕРБ

    15:29 15.01.2026

  • 26 СМЯХ

    4 1 Отговор
    Инфлацията е 5%, ама от НСИ искат увеличение от 20%, че да могат заплатите им да компенсират инфлацията.

    15:30 15.01.2026

  • 27 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нафърфорий":

    МАШИНИТЕ МАДУРОВКИТЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ЧАСТНА ФИРМА КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ ТОВА Е ГОДИНИ НАРЕД И Е ПРОВЕРИМО ТОЛКОВА ЛЪЖЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ХАКЕРИТЕ НА ШАР.АТАНИТЕ СА МИЛИОНЕРИ ОТ МАШИНИТЕ ПРОВЕРИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ

    15:31 15.01.2026

  • 28 И тоя е

    5 0 Отговор
    Бъркал в контакта като малък и още го държи

    15:31 15.01.2026

  • 29 Тодор

    6 0 Отговор
    В медиите излезе информация че Азис има нов мъж, тоя на снимката ли е?

    15:31 15.01.2026

  • 30 Анонимен

    7 0 Отговор
    А твоята заплата се актуализира на всеки 3 месеца за лъжи а на абдалите нулаааааааа хахахахахаха

    15:32 15.01.2026

  • 32 Мериленд

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Ти смяташ българите за малоумници. Колко години избираме боко

    Коментиран от #38

    15:34 15.01.2026

  • 33 Анджо

    10 1 Отговор
    Вярва ли още някой на тоя мошеник. Българина много добре знае какво увеличиха тия мошеници и на практика излиза ,че все едно няма увеличение. Точно те направиха тая инфлация и за ради тях се задържа толкова висока. Да не говорим за миграцията която предизвикаха и че за четири година една контрабанда не хванаха. Как се опитват с трици да ловят маймуни.

    15:34 15.01.2026

  • 34 И какво

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    точно да извършели срещу народа си? Имаме повишени доходи и пенсии, ниска инфлация, голям брутен вътрешен продукт, дълг 23 процента от БВП, и тези показатели са при Асен Василев. Пред фактите и боговете мълчат. Всички други опорки са на алчната мафия.

    Коментиран от #41

    15:37 15.01.2026

  • 35 Евродебил

    8 0 Отговор
    Помним та кокорчо,помним та.За такива като вас хората викат:"със стари урви нов бардак".

    15:37 15.01.2026

  • 36 Истината

    0 6 Отговор
    Единствено Асен може да закопае ГЕРБ-СДС. Откакто съществува ПП-ДБ избирателите на ГЕРБ са с 50% по-малко.

    15:37 15.01.2026

  • 37 Тома

    4 0 Отговор
    Тия закани ги слушахме и преди да гепите властта предишните пъти.
    А после размерът на държавната администрация нарасна сериозно, въпреки обещанията.
    Същото беше и с магистралите - обещавахте да ги построите без пари, само със спестеното от кражбите на ГЕРБ.
    После нищо не построихте и откраднахте всички бюджетни пари за магистрали до стотинка.
    Същото беше и със съдебната реформа. Поехте ангажимент да я осъществите в дълбочина.
    После инсталирахте Сарафов и успяхте да се на..ерете с всички законодателни промени, връх на които беше закриването на спецправосъдието и пипането на Конституцията. Забравихте да промените и изборното законодателство, а сега виете до небесата, че не е променено...
    ПП ДС.
    Запазена марка за гафене!

    15:38 15.01.2026

  • 38 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мериленд":

    А колко години шар.атаните саботират държавата ни колко години държавата няма правителство колко години тук всичко е лъжи лъжи лъжи колко години отвсякъде изкачат няколко и започват АЗ АЗ АЗ останалите са прасета това е най малкото п.ростащинаИ НЕ АЗ А ШАРЛАТАНИТЕ ВИ СМЯТАТ ЗА МАЛОУМНИЦИ КАКВАТО ЛЪЖА ВИ ПОДХВЪРЛЯТ И ГОТОВО

    15:39 15.01.2026

  • 39 А НЯКАКВА ИНДЕКСАЦИЯ

    3 0 Отговор
    ЗА ПЕНСИИТЕ????

    15:40 15.01.2026

  • 40 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    ППДБ, ГЕРБ и ДПС сте на кантар по обем на кражбите, независимо от периода на управление.

    15:41 15.01.2026

  • 41 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "И какво":

    ЧОВЕК ЛИ СИ ЦИНИК ЛИ СИ ЩО ЛИ СИ ЩО ЗА ЛЪЖЕЦ СИ НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО НЯМА ЗАКОНИ НЯМА РАЗВИТИЕСАБОТАЖИ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ ГНУСОТИИ ЕДНИ УПОРИТО ЛЪЖАТ ОТВСЯКЪДЕ ИЗЛИЗАТ И МЕ ЛЪЖАТ БЕЗПАРДОННО ИСКАЛИ ВЛАСТ Е НЯМА НЯМА НЯМА ЗА ПРОЦЕНТАДЖИИТЕЗА АЛАБАЛИСТИТЕ

    15:42 15.01.2026

  • 42 хахаха

    4 0 Отговор
    И този сънува невъзможни неща :) 121 ти да видиш :)

    15:42 15.01.2026

  • 43 Ще намалим драстично броя

    0 0 Отговор
    Асен Василев: Ще намалим драстично броя МИНИстри, ако имаме 121 депутати

    Коментиран от #44

    15:45 15.01.2026

  • 44 Трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ще намалим драстично броя":

    Да се намали броя на депутатите поне на 140

    15:48 15.01.2026

  • 45 Никой

    1 0 Отговор
    Те ведомствата не си вдигат дори телефоните. Нали си взимат заплатките.

    Обикаляш като кученце - по някакви места.

    Електронно уж - досега не е съвсем гладко.

    Нещо си там - имитират дейност.

    15:52 15.01.2026

  • 46 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Кой ви вярва Ма Ася,Толупа и Прасето са най големите престъпници,но вие сте на второ място !

    15:56 15.01.2026

  • 47 Варна

    4 0 Отговор
    Ася,ама вие 40 ако имате трябва да се радвате,тази пак е сънувала розови понита.

    15:57 15.01.2026

  • 48 Горски

    1 0 Отговор
    Ако Пеевски е толкова могъщ и има толкова голямо влияние в прокуратурата, защо не е арестувал още Прокопиев? Асенке, в нежната ти главичка е манджа с грозде. Колкото и да се подмазваш на Радев, той няма да те обгрижва. Ако му заповядат да участва в следващите ( или другите след тях) избори ПП-ДБ ще сте на границата. Гелът и Фараонът са аут. Може и другите дребни рибета. Големите евро атлантици и демократи от ППДБ се радват че Агент Сава - най-мрачното творение на ДС агент в България е получил мандат да опитва да прави правителство. И това изказване на Асанчо как да го тълкуваме сега? Видя на къде задуха вятъра и той да не остане по-назад от вятъра.

    16:00 15.01.2026

  • 49 питам си

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Асенка защо не каже, когато бЕха на власт, КОЙ разпореди това Безобразие Наско да стане минстър на кОлтурата???

    16:04 15.01.2026

  • 50 Класирането ще бъде

    0 0 Отговор
    ГЕРБ
    ДПС
    ВЪЗРАЖДАНЕ
    ППДБ

    Кокорчо ще се дзвери умно!

    16:13 15.01.2026

