Асен Василев: Ще намалим драстично броя министерства, ако имаме 121 депутати

В удължителния закон е записано, че заплатите в обществения сектор трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември инфлация. Данните са за 5% инфлация, измерена по местния, българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която аз оставих като финансов министър 2024 г. Това заяви пред журналисти председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.
Това значи, че всички доходи трябва да бъдат индексирани с тези 5%. Когато се приеме бюджетът за 2026 г., ние ще държим да има драстично намаление на броя министерства, ако имаме 121 депутати“, обяви той.
По думите му инфлацията има връзка с драстично увеличените цени на електроенергията за бита: „Миналата година се вдигнаха с повече, отколкото за 2022, 2023 и 2024 г., взети заедно. Дължи се на увеличението на цената на водата, на увеличението на произведени основно у нас стоки и услуги, а не такива, които идват отвън.“
Относно решението на президента Румен Радев да даде третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“ на Ахмед Доган, Василев подчерта: „Мисля, че това е много силен и ясен сигнал на президента срещу Пеевски и „Ново Начало“.“
1 Я, обратния
15:11 15.01.2026
2 Пенкелер
15:11 15.01.2026
3 си дзън
Коментиран от #8, #49
15:12 15.01.2026
4 хаха
Наблягат на това...за да започнат после "ама ние се нуждаехме от 121 дупетата...мъ вий сте виновни че не ни ги дадохте. И са смье принудени да се СГЛОБИМ пак."
ХАХАХА
15:13 15.01.2026
5 Реалист
15:13 15.01.2026
6 Ококорча пак лъже и маже
15:13 15.01.2026
7 Промяна
Коментиран от #32
15:15 15.01.2026
8 Бъркаш
До коментар #3 от "си дзън":Не е вярно това. В МФ имаше 15% съкращение, в МВР бяха останали 1230 пенсионери (сега отново са над 5 000) ...
15:15 15.01.2026
10 Реалност
Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
15:16 15.01.2026
12 Анонимен
15:17 15.01.2026
13 Мнение
Нали управлявахте заедно с Боко и Шиши под формата на сглобка и променихте конституцията от скута на шишко???
Кой нормален очаквате да гласува за вас, след всичко което извършихте срещу народа си???!!!
ППДБ, ГЕРБ И ДПС ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА И КЪМ ЦСЗ!!!
Коментиран от #34
15:17 15.01.2026
14 Нафърфорий
Коментиран от #27
15:19 15.01.2026
15 Боруна Лом
15:20 15.01.2026
17 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
Коментиран от #23, #40
15:21 15.01.2026
18 Ура,,Ура
15:22 15.01.2026
19 Промяна
15:22 15.01.2026
20 Пенчо
15:24 15.01.2026
21 дядо йоцо
15:25 15.01.2026
22 Трол
15:25 15.01.2026
23 Промяна
До коментар #17 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":ТОЗИ АБОНИРАНИЯТ ТУК ПЛАЩА СИ И ЛЪЖЕ ПЛАЩА СИ И КЛЕВЕТИ ПРАЩА СИ И ОБИЖДА ПЛАЩА СИ И ЗАРИВА ТУК С ГНУСОТИИТЕ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ТОВА Е ШАРЛАТАНСКА НЕДОСЕГАЕМОСТ ЕТО ТОЗИ 17 НОН СТОП ТЕЗИ ГАДОСТИ РАЗПРОСТРАНЯВА ТУК И НЕЕ САМО ТОЙ И НЕ Е САМО ТУК
15:28 15.01.2026
24 .......
15:28 15.01.2026
25 оня с коня
15:29 15.01.2026
26 СМЯХ
15:30 15.01.2026
27 Промяна
До коментар #14 от "Нафърфорий":МАШИНИТЕ МАДУРОВКИТЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ЧАСТНА ФИРМА КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ ТОВА Е ГОДИНИ НАРЕД И Е ПРОВЕРИМО ТОЛКОВА ЛЪЖЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ХАКЕРИТЕ НА ШАР.АТАНИТЕ СА МИЛИОНЕРИ ОТ МАШИНИТЕ ПРОВЕРИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ
15:31 15.01.2026
28 И тоя е
15:31 15.01.2026
29 Тодор
15:31 15.01.2026
30 Анонимен
15:32 15.01.2026
32 Мериленд
До коментар #7 от "Промяна":Ти смяташ българите за малоумници. Колко години избираме боко
Коментиран от #38
15:34 15.01.2026
33 Анджо
15:34 15.01.2026
34 И какво
До коментар #13 от "Мнение":точно да извършели срещу народа си? Имаме повишени доходи и пенсии, ниска инфлация, голям брутен вътрешен продукт, дълг 23 процента от БВП, и тези показатели са при Асен Василев. Пред фактите и боговете мълчат. Всички други опорки са на алчната мафия.
Коментиран от #41
15:37 15.01.2026
35 Евродебил
15:37 15.01.2026
36 Истината
15:37 15.01.2026
37 Тома
А после размерът на държавната администрация нарасна сериозно, въпреки обещанията.
Същото беше и с магистралите - обещавахте да ги построите без пари, само със спестеното от кражбите на ГЕРБ.
После нищо не построихте и откраднахте всички бюджетни пари за магистрали до стотинка.
Същото беше и със съдебната реформа. Поехте ангажимент да я осъществите в дълбочина.
После инсталирахте Сарафов и успяхте да се на..ерете с всички законодателни промени, връх на които беше закриването на спецправосъдието и пипането на Конституцията. Забравихте да промените и изборното законодателство, а сега виете до небесата, че не е променено...
ПП ДС.
Запазена марка за гафене!
15:38 15.01.2026
38 Промяна
До коментар #32 от "Мериленд":А колко години шар.атаните саботират държавата ни колко години държавата няма правителство колко години тук всичко е лъжи лъжи лъжи колко години отвсякъде изкачат няколко и започват АЗ АЗ АЗ останалите са прасета това е най малкото п.ростащинаИ НЕ АЗ А ШАРЛАТАНИТЕ ВИ СМЯТАТ ЗА МАЛОУМНИЦИ КАКВАТО ЛЪЖА ВИ ПОДХВЪРЛЯТ И ГОТОВО
15:39 15.01.2026
39 А НЯКАКВА ИНДЕКСАЦИЯ
15:40 15.01.2026
40 Истината
До коментар #17 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":ППДБ, ГЕРБ и ДПС сте на кантар по обем на кражбите, независимо от периода на управление.
15:41 15.01.2026
41 Промяна
До коментар #34 от "И какво":ЧОВЕК ЛИ СИ ЦИНИК ЛИ СИ ЩО ЛИ СИ ЩО ЗА ЛЪЖЕЦ СИ НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО НЯМА ЗАКОНИ НЯМА РАЗВИТИЕСАБОТАЖИ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ ГНУСОТИИ ЕДНИ УПОРИТО ЛЪЖАТ ОТВСЯКЪДЕ ИЗЛИЗАТ И МЕ ЛЪЖАТ БЕЗПАРДОННО ИСКАЛИ ВЛАСТ Е НЯМА НЯМА НЯМА ЗА ПРОЦЕНТАДЖИИТЕЗА АЛАБАЛИСТИТЕ
15:42 15.01.2026
42 хахаха
15:42 15.01.2026
43 Ще намалим драстично броя
Коментиран от #44
15:45 15.01.2026
44 Трябва
До коментар #43 от "Ще намалим драстично броя":Да се намали броя на депутатите поне на 140
15:48 15.01.2026
45 Никой
Обикаляш като кученце - по някакви места.
Електронно уж - досега не е съвсем гладко.
Нещо си там - имитират дейност.
15:52 15.01.2026
46 ШЕФА
15:56 15.01.2026
47 Варна
15:57 15.01.2026
48 Горски
16:00 15.01.2026
49 питам си
До коментар #3 от "си дзън":Асенка защо не каже, когато бЕха на власт, КОЙ разпореди това Безобразие Наско да стане минстър на кОлтурата???
16:04 15.01.2026
50 Класирането ще бъде
ДПС
ВЪЗРАЖДАНЕ
ППДБ
Кокорчо ще се дзвери умно!
16:13 15.01.2026