Асен Василев: ВСС като е извън мандат и не спазва закона-да минат на минимални работни заплати

8 Март, 2026 12:50 450 7

Законът за удължаване на бюджета ще бъде приет. Поне, ако някой има останал грам акъл в главата. Не мисля, че ГЕРБ искат в средата на изборната кампания държавата да спре ключови плащания и тези 5% увеличение на заплатите към всички служители, а и разбирам, че са разплатени, коментира още лидерът на ПП

Асен Василев: ВСС като е извън мандат и не спазва закона-да минат на минимални работни заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това, което трябва да започне да се случва в следващия парламент, е абсолютно разграждане, но това е мека дума, взривяване на този модел. ВСС като е извън мандат и не спазва закона- да минат на минимални работни заплати, заяви в интервю пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Цялата система, която работи по този начин, да е на минимална заплата. Опитах се да наложа всяко осъдително решение срещу България да излиза от бюджета на съдебната власт. И човекът виновен за това да има регресивен иск към него. Отказах да пускам към МС за решение обезщетение, ако няма становище на Министерство на правосъдието или, че има регресивен иск. Съдия, прокурор, нанесъл щетата да плати от джоба си или становище на Министерство на правосъдието, че няма как да има регресивен иск", обясни Асен Василев в Неделя 150.

Според него "тези хора, които си мислят, че са безнаказани, трябва да започнат да плащат за безобразията, които вършат в тази система – индивидуално да плащат":

"Трябва да се намалят министерствата от 20 на 12."

Асен Василев призна, че приетият законопроект за парите за втора пенсия, т. нар. мултифондове, като цяло е добър за българските граждани, защото се създава възможност пенсионните фондове по различен начин да управляват парите на гражданите - предлагат се 3 вида фондове.

"За мен лично има и две притеснителни неща, че за по-рисковите инвестиции се отваря възможността за инфраструктурни инвестиции. Като цяло тези пенсионни фондове ги има по света, но за България мисля, че е рано, тъй като не сме си почистили правосъдната система и надзора – КФН", коментира лидерът на ПП.

Той обясни, и за рисковете:

"Ако се инвестира през борсата в ценните книжа на Франция и Германия рискът от корупция е малък. Ако инвестирате в строителството на мост на Балканите, рискът е по-висок, отколкото в ДЦК на Германия."

Асен Василев е убеден, че ще бъде приет Законът за удължаване на бюджета:

"Поне, ако някой има останал грам акъл в главата. Не мисля, че ГЕРБ искат в средата на изборната кампания държавата да спре ключови плащания и тези 5% увеличение на заплатите към всички служители, а и разбирам, че са разплатени."

Той заяви, че лимитът на БНР е вдигнат, "а дали не е стигнал до вас, е въпрос на организация в БНР".

"Не мисля, че някой има полза да се вкарва стрес в българската икономика и това да създава социален стрес. Точно затова искахме законът да бъде приет преди 31 декември м. г., за да имат сигурност за бизнеса и хората", коментира Василев за приемането на второто удължаване на бюджета.

Той обясни, че става въпрос за 4 абзаца – 3 или 4 параграфа, датата от 31 март да се премести. Второто е, че изтича срока да вземем средства по механизма SAFE и "трябва да се даде право на служебния кабинет да подпише споразумението с ЕК":

"А другите неща са технически поправки, няма нищо спорно в текста и трябва да мине преди да се разпусне НС."

Василев коментира и цените в резултат на военния конфликт в Иран.

"В момента увеличението на петрола е от 60 до над 90 долара за барел – около 50%. Това също води до инфлация, ако се задържи това положение до 5 месеца ще даде отражение на цените на всички стоки с транспортна компонента или зависят от цените на енергията. Хубавото е, че имаме само една от трите енергии – петрола. Газът стои стабилен като цена и електроенергията също", обясни бившият финансов министър и лидер на ПП.

Според него служебният премиер Андрей Гюров е избрал членовете на кабинета от целия политически спектър, а правителството има една основна задача - да проведе честни избори.

"Важно е с действията си да заявиш каква политика водиш, на думи е много лесно", заяви той и посочи като пример, че единствено ПП-ДБ са били на протеста срещу Сарафов и са готови да поемат ответните удари.

На въпроса защо не избрахте нов ВСС в сглобката Василев отговори:

"Бойко и Пеевски имат над 80 депутати, трябват 160 за нов ВСС. Това означава, че ако изберем трябва да дадем квота на Бойко или на Пеевски. Вие искате ли ВСС с Бойко или с Пеевски? Ако изберем ВСС с тях означава да презаредим Съдебната система със същите безобразия и зависимости."


България
Оценка 1.7 от 29 гласа.
  • 1 Ще кльопат

    5 6 Отговор
    докато дишат!

    13:00 08.03.2026

  • 2 Абе,

    24 9 Отговор
    нагъл мазен крадлив пещeраcт, за който не спазва законите като вас, си има пандиз!

    13:01 08.03.2026

  • 3 Спеее...ца

    16 5 Отговор
    Муцка.
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !!!

    13:03 08.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майора

    10 0 Отговор
    Срам и позор да даваш акъл след поразиите , които нсправи като министърна финансите! Още н си казал къде отидоха за 9 дни 9 млд лв, още не си върнал 7 млд долара от дерогацията на “Лукойл”, 6,5 млн лв от ФЕС и “Струмс” и 500 млн за работно облекло!

    13:09 08.03.2026

  • 7 Итоя

    8 0 Отговор
    ВСИЧКИ ТРЕБВА ДА СТЕ НА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА !!!!
    Б О К Л У. Ц И. !!!!!

    13:10 08.03.2026

