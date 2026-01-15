Петър Волгин към Урсула фон дер Лайен: Кога най-после ще излезете от идеологическото си заслепение?!

„Преди да почнем да мислим как да увеличим заетостта в Евросъюза, нека да кажем на какво се дължи настоящата катастрофална икономическа ситуация. Тя е пряк резултат от неразумните решения, които ръководството на Европейския съюз взимаше през последните години - Зелената сделка, допускане на безконтролна нелегална имиграция, свръхбюрократизация, отказ от евтините руски енергийни ресурси. С тези политики Евросъюзът се самоунищожава.“

Така българският евродепутат Петър Волгин започна изказването си в Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент. Волгин, който е представител на „Европа на суверенните нации“ и „Възраждане“, изреди базовите причини, поради които ЕС влошава икономическите си показатели през последните години.

„Сега ръководството на ЕС е взело курс към милитаризация – продължи Волгин. – И ни обясняват колко хубаво щяло да стане, защото щели да се отворят много нови работни места във военната индустрия. Само че тези средства, които се наливат във военната промишленост, не водят до производството на нищо смислено. Когато сееш смърт, ще пожънеш смърт и създадените от военната индустрия работни места стават напълно безсмислени.“

Петър Волгин обясни още, че парите на европейските данъкоплатци не бива да се пращат в Украйна, където да потъват в джобовете на местните корупционери: „Тези пари трябва да се използват за инвестиции в европейската инфраструктура, както и за подкрепа на малки и средни предприятия. Огромна е нуждата от инвестиции в образованието и науката. Трябва да се подкрепят програми за преквалификация и повишаване на уменията, особено в дигиталната сфера.“

Дългогодишният радиоводещ от БНР подчерта, че ЕС трябва да направи така, че да бъдат увеличени инвестициите в по-бедните райони на ЕС, какъвто е Северозападният регион в България, а не вместо това да произвежда средства за разрушения и смърт.

Накрая Петър Волгин, който е емблематичен с критичността си към този състав на Европейската комисия, зададе следния въпрос към Урсула фон дер Лайен и нейните колеги: „Кога най-сетне ще излезете от идеологическото си заслепление и ще започнете да провеждате поне някои от политиките, които току-що изброих?“