Новини
България »
Петър Волгин към Урсула фон дер Лайен: Кога най-после ще излезете от идеологическото си заслепение?!

Петър Волгин към Урсула фон дер Лайен: Кога най-после ще излезете от идеологическото си заслепение?!

15 Януари, 2026 16:16 1 501 52

  • петър волгин-
  • европейски парламент-
  • политика

Сега ръководството на ЕС е взело курс към милитаризация

Петър Волгин към Урсула фон дер Лайен: Кога най-после ще излезете от идеологическото си заслепение?! - 1
Снимка: ЕП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Преди да почнем да мислим как да увеличим заетостта в Евросъюза, нека да кажем на какво се дължи настоящата катастрофална икономическа ситуация. Тя е пряк резултат от неразумните решения, които ръководството на Европейския съюз взимаше през последните години - Зелената сделка, допускане на безконтролна нелегална имиграция, свръхбюрократизация, отказ от евтините руски енергийни ресурси. С тези политики Евросъюзът се самоунищожава.“

Така българският евродепутат Петър Волгин започна изказването си в Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент. Волгин, който е представител на „Европа на суверенните нации“ и „Възраждане“, изреди базовите причини, поради които ЕС влошава икономическите си показатели през последните години.

„Сега ръководството на ЕС е взело курс към милитаризация – продължи Волгин. – И ни обясняват колко хубаво щяло да стане, защото щели да се отворят много нови работни места във военната индустрия. Само че тези средства, които се наливат във военната промишленост, не водят до производството на нищо смислено. Когато сееш смърт, ще пожънеш смърт и създадените от военната индустрия работни места стават напълно безсмислени.“

Петър Волгин обясни още, че парите на европейските данъкоплатци не бива да се пращат в Украйна, където да потъват в джобовете на местните корупционери: „Тези пари трябва да се използват за инвестиции в европейската инфраструктура, както и за подкрепа на малки и средни предприятия. Огромна е нуждата от инвестиции в образованието и науката. Трябва да се подкрепят програми за преквалификация и повишаване на уменията, особено в дигиталната сфера.“

Дългогодишният радиоводещ от БНР подчерта, че ЕС трябва да направи така, че да бъдат увеличени инвестициите в по-бедните райони на ЕС, какъвто е Северозападният регион в България, а не вместо това да произвежда средства за разрушения и смърт.

Накрая Петър Волгин, който е емблематичен с критичността си към този състав на Европейската комисия, зададе следния въпрос към Урсула фон дер Лайен и нейните колеги: „Кога най-сетне ще излезете от идеологическото си заслепление и ще започнете да провеждате поне някои от политиките, които току-що изброих?“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОПРЧО НАКОКОРЧЕН ПОРИ РУСОРОБА

    9 37 Отговор
    Кокорчо натопорчен пори мъ от изгрев ,а пък след обяда урсула мъ натяга. Мъката ми тежка чак е нечовешка и аз като медведа шъ са самоубия. Освен ако кокора не мъ напори яко чак да ми хареса. После и при феса и той да мъ курдиса МЪКА РУСОРОБСКА ВСЕКИ МЪ МАНДЪРСЪ.

    16:19 15.01.2026

  • 2 Изрожденска Волга

    25 46 Отговор
    Тоя клати ма дур ковец на брюкселска храника в евраци докога ще се прави на деен през празните си лакърдии?

    16:19 15.01.2026

  • 3 дон Вито

    51 15 Отговор
    Баш крадеца урсул има множество почитатели по-нищожни крадчета.
    Съсипаха Европа ей, вечен позор!

    16:20 15.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    62 16 Отговор
    Заради тези луди жени ЕС изпадна в пълна изолация и е ограден отвсякъде с врагове.Тежко ни

    16:20 15.01.2026

  • 5 АБЕ ВОЛГИН

    24 48 Отговор
    20 000 ЕВРО ЗАПЛАТА НЕ ТИ ЛИ СТИГА АМИ ПЛАЧЕШ ЗА ОЩЕ...

    16:20 15.01.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 38 Отговор
    когато ни напусне и последният копей , може и да чакаме някакъв просперитет

    Коментиран от #18, #48

    16:20 15.01.2026

  • 7 Българин

    20 41 Отговор
    да ходи в Сибир копейката

    16:20 15.01.2026

  • 8 Биробижан е узки

    6 12 Отговор
    Фройд е бил прав

    16:20 15.01.2026

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    38 13 Отговор
    НАЙ-ВЕРОЯТНО И НА УРСУЛАТА ТОАЛЕТНАТА И ЧИНИЯ Е ЗЛАТНА.

    16:21 15.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Омазана ватенка

    17 33 Отговор
    Абе Волгата нали щеше да умирга за лева?

    16:21 15.01.2026

  • 12 Майора

    22 39 Отговор
    Ало Волгин , я спри да повтаряш мислите на Копейкин , като не ви харесва откажете се от ЕС , върнете парите и отивайте при идола и диктатора Путин и Русия и живейте със 100евро средна заплата , а не както сега с 15 000 евро! Срамота от човек който си сменил името на Волгин , а защо не Чайкин!

    Коментиран от #21

    16:22 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    12 31 Отговор
    Нищо вярно няма в казаното.

    16:22 15.01.2026

  • 15 9292

    38 12 Отговор
    Никой няма да се впечатли! Те на Кая казаха, че няма грам мозък ама тя хич не се трогна! За Сурсула изчезнаха доказателства за много милиарди злоупотреба и какво! Тия там не са нормални хора!

    16:22 15.01.2026

  • 16 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    11 17 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    16:23 15.01.2026

  • 17 Авджия

    14 2 Отговор
    Дайте ми чифтето!!!

    16:24 15.01.2026

  • 18 9292

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нема да го доживееш! Вземай въжето и на някой строеж видни ми строителю!

    16:25 15.01.2026

  • 19 Петър

    13 21 Отговор
    Подлогин.

    16:25 15.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 9292

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    Има ли някакво гориво?

    16:26 15.01.2026

  • 22 Браво на Волгин

    32 11 Отговор
    Чест му прави за искрените думи и проблемите!

    16:26 15.01.2026

  • 23 Бялата Златка

    12 21 Отговор
    Такива като този и копейката ми изядоха хлебеца.

    16:27 15.01.2026

  • 24 Фют

    24 4 Отговор
    Да, някой трябва да им каже, че не са идеални и идеологиите им не са о.к. Проблема не е в кривите краставици хаха.

    16:29 15.01.2026

  • 25 Волгин се прави на умник

    8 25 Отговор
    Ама така и не обяснява на Урсула Фон дер Лайен как ще се откаже от заплата си в евро и ще премине на Руски рубли, докато напоително обяснява колко "гнил" е Европейския съюз! Аман от такива ТЪРТЕИ дето един гвоздей през живота си не са забили, ама иначе са много "начетени" и знаят всичко за икономиката и политиката на ЕС, от когото получават ТЛЪСТА ЗАПЛАТА, само за да го плюят!

    Коментиран от #27, #35

    16:33 15.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    5 13 Отговор
    Аз избрах Еврото !

    16:36 15.01.2026

  • 29 12345

    5 17 Отговор
    В ЕС ни приеха по невнимание. Мислеха, че червените идиоти са понамалели. Явно, грешка. Дано времето натамъни нещата?!

    16:37 15.01.2026

  • 30 койдазнай

    8 8 Отговор
    България се отказа от "евтините руски енергийни ресурси". Резултатът е, че цените на гориват и енергията е колкото е била преди 15 години. През декември 2025 цената на прородния газ е била 63,01 лв/ за МВт час, а през декември 2010 е била 64,48 лв за МВт час. Това е спад само от 2,5 процента за 15 години.

    Коментиран от #34

    16:37 15.01.2026

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    6 20 Отговор
    Това не е просто война. Това е история за голяма завист.
    Това е в основата на вековното желание на руснаците да завладеят, потиснат и ако това не успее, да унищожат украинците.
    Това е завист към миналото на Рус-Украйна.
    Това е завист на робите към свободните - потомци на княз Святослав и запорожките казаци.
    Това е завист на глухите и слепите към тези, които чуват и виждат.
    Завистта на варварите, които първи видяха творенията на създателите.
    Завистта на потомствените бедни към потомствените богати - не само материално, но и културно, исторически, духовно.
    Немската Екатерина е измислила историята за руснаците. И оттогава те систематично се опитват да изопачат и омаловажат величието на другите народи, изключително много на българския и украински народ.
    Украйна ще спечели.
    Тя просто няма друг избор.
    И дълг на всеки достоен човек във всяка страна по света е да помага на Украйна и украинците.
    Дори само защото завистта на Москва не е насочена само към Украйна. Тя е срещу всеки, който е свободен.

    Коментиран от #47

    16:38 15.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Браво

    15 6 Отговор

    До коментар #25 от "Волгин се прави на умник":

    на Петър Волгин един българин да не се подмазва на тия бюрократи и пак се намериха хора да плюят по него не знам джендъри ли са заблудени ли или просто марионетки на Урсула

    16:46 15.01.2026

  • 36 Така е

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    16:47 15.01.2026

  • 37 досега чуваме истина само

    9 3 Отговор
    от волген костадинов и радев

    17:04 15.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Инж1

    6 12 Отговор
    Срам ме е от Волгин!!!! Тотално неадекватен е!!! Излага Бг пред целия ЕС!!! Трябва да внимаваме за кого гласуваме....

    Коментиран от #41

    17:10 15.01.2026

  • 40 МДАМ

    0 4 Отговор
    Паленцето към Носорога: докога ще налагате волята си🤣🤣🤣👍

    17:12 15.01.2026

  • 41 Срам си ти

    12 4 Отговор

    До коментар #39 от "Инж1":

    На Волгин голямо браво за искрените думи.

    17:15 15.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Какво им обясняваш Волгин. Те не могат да вдянат. Не си губи времето с тях и нашите кауни

    Коментиран от #44

    17:28 15.01.2026

  • 44 Абе те добре вдяват

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хасковски каунь":

    Ама мислят всички за глупави и затова ги заливат с лъжи срещу Русия, за да източват Европа към военните лобита, които им тъпчат сметките с милиони.

    17:36 15.01.2026

  • 45 НАЦИОНАЛИСТ

    3 1 Отговор
    €вро-Луп€нит€ $а $ИЛНО ЗА$Л€П€НИ....!
    ГОСПОД Е РУСНАК, В.В. ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА И ЩЕ НАКАЖАТ В$ИЧКИ циони$ти(нато-фаши$ти) €вро-дж€н д€ ра$ ти, Г€РБ-П€ Д. Р. $ТИ....!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!
    ДА ЖИВЕЕ БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!

    Коментиран от #51

    17:41 15.01.2026

  • 46 Колко дивизии

    1 1 Отговор
    има Урсула ?

    17:41 15.01.2026

  • 47 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Кога Украйна обяви война на Русия, че говориш за война бе безказармено ЛгтБ

    17:44 15.01.2026

  • 48 огнянминчев

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В Унгария колко "копеи" има и как това се отразява на просперитета им ?

    ...понеже там този наратив е на ниво политическа и изпълнителна власт, а не от устата на опозицията, както е в слуая с Волгин и България.

    17:46 15.01.2026

  • 49 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Еми върви в Масква бе, Речкин! Там не страдат от идеологическо заслепение. Хем ти харесва заплатата на Урсула, хем не ти харесва самата Урсула - това е диагноза, шизофрения.

    Коментиран от #50

    17:46 15.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Патриот

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    Пий си хапчетата и си лягай!

    17:49 15.01.2026

  • 52 Червеният црвл

    2 0 Отговор
    Пешо си купи апартамент в Брюксел. Ходи на почивки в Италия, Франция, Швейцария с парите на европейските данъкоплатци без срам и сурат. Защо това не го прави в района на Волга, а.

    17:51 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове