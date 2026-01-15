Петър Волгин към Урсула фон дер Лайен: Кога най-после ще излезете от идеологическото си заслепение?!

„Преди да почнем да мислим как да увеличим заетостта в Евросъюза, нека да кажем на какво се дължи настоящата катастрофална икономическа ситуация. Тя е пряк резултат от неразумните решения, които ръководството на Европейския съюз взимаше през последните години - Зелената сделка, допускане на безконтролна нелегална имиграция, свръхбюрократизация, отказ от евтините руски енергийни ресурси. С тези политики Евросъюзът се самоунищожава.“
Така българският евродепутат Петър Волгин започна изказването си в Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент. Волгин, който е представител на „Европа на суверенните нации“ и „Възраждане“, изреди базовите причини, поради които ЕС влошава икономическите си показатели през последните години.
„Сега ръководството на ЕС е взело курс към милитаризация – продължи Волгин. – И ни обясняват колко хубаво щяло да стане, защото щели да се отворят много нови работни места във военната индустрия. Само че тези средства, които се наливат във военната промишленост, не водят до производството на нищо смислено. Когато сееш смърт, ще пожънеш смърт и създадените от военната индустрия работни места стават напълно безсмислени.“
Петър Волгин обясни още, че парите на европейските данъкоплатци не бива да се пращат в Украйна, където да потъват в джобовете на местните корупционери: „Тези пари трябва да се използват за инвестиции в европейската инфраструктура, както и за подкрепа на малки и средни предприятия. Огромна е нуждата от инвестиции в образованието и науката. Трябва да се подкрепят програми за преквалификация и повишаване на уменията, особено в дигиталната сфера.“
Дългогодишният радиоводещ от БНР подчерта, че ЕС трябва да направи така, че да бъдат увеличени инвестициите в по-бедните райони на ЕС, какъвто е Северозападният регион в България, а не вместо това да произвежда средства за разрушения и смърт.
Накрая Петър Волгин, който е емблематичен с критичността си към този състав на Европейската комисия, зададе следния въпрос към Урсула фон дер Лайен и нейните колеги: „Кога най-сетне ще излезете от идеологическото си заслепление и ще започнете да провеждате поне някои от политиките, които току-що изброих?“
Съсипаха Европа ей, вечен позор!
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нема да го доживееш! Вземай въжето и на някой строеж видни ми строителю!
До коментар #12 от "Майора":Има ли някакво гориво?
Това е в основата на вековното желание на руснаците да завладеят, потиснат и ако това не успее, да унищожат украинците.
Това е завист към миналото на Рус-Украйна.
Това е завист на робите към свободните - потомци на княз Святослав и запорожките казаци.
Това е завист на глухите и слепите към тези, които чуват и виждат.
Завистта на варварите, които първи видяха творенията на създателите.
Завистта на потомствените бедни към потомствените богати - не само материално, но и културно, исторически, духовно.
Немската Екатерина е измислила историята за руснаците. И оттогава те систематично се опитват да изопачат и омаловажат величието на другите народи, изключително много на българския и украински народ.
Украйна ще спечели.
Тя просто няма друг избор.
И дълг на всеки достоен човек във всяка страна по света е да помага на Украйна и украинците.
Дори само защото завистта на Москва не е насочена само към Украйна. Тя е срещу всеки, който е свободен.
35 Браво
До коментар #25 от "Волгин се прави на умник":на Петър Волгин един българин да не се подмазва на тия бюрократи и пак се намериха хора да плюят по него не знам джендъри ли са заблудени ли или просто марионетки на Урсула
36 Така е
До коментар #33 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
До коментар #39 от "Инж1":На Волгин голямо браво за искрените думи.
До коментар #43 от "Хасковски каунь":Ама мислят всички за глупави и затова ги заливат с лъжи срещу Русия, за да източват Европа към военните лобита, които им тъпчат сметките с милиони.
ГОСПОД Е РУСНАК, В.В. ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА И ЩЕ НАКАЖАТ В$ИЧКИ циони$ти(нато-фаши$ти) €вро-дж€н д€ ра$ ти, Г€РБ-П€ Д. Р. $ТИ....!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!
ДА ЖИВЕЕ БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":Кога Украйна обяви война на Русия, че говориш за война бе безказармено ЛгтБ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В Унгария колко "копеи" има и как това се отразява на просперитета им ?
...понеже там този наратив е на ниво политическа и изпълнителна власт, а не от устата на опозицията, както е в слуая с Волгин и България.
До коментар #45 от "НАЦИОНАЛИСТ":Пий си хапчетата и си лягай!
