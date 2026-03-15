ВМРО подкрепя „Прогресивна България“, лидерите на "войводите" няма да са в листите

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че партията подкрепя формацията на Румен Радев „Прогресивна България“, но лидерите ѝ няма да присъстват в листите за предстоящите парламентарни избори.
„Много ясно го казах още преди две седмици – ние подкрепяме формацията на президента Радев, но не сме водили нито преговори, нито разговори, нито пазарлъци, както е характерно в България да се прави, за участие в листи“, каза Каракачанов в интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV.
Лидерът на ВМРО подчерта, че нито той, нито други членове на ръководството на партията ще присъстват в листите на „Прогресивна България“.
„Когато подкрепяш друга партия и нямаш обща регистрация, не е редно лидерите на подкрепящата партия да бъдат в чужди листи. Това е въпрос на принцип“, уточни Каракачанов.
По думите му е възможно отделни представители на ВМРО да бъдат поканени на местно ниво.
„Там, където по места преценят, че хората, с които разполагаме, могат да им бъдат полезни, могат да ги поканят – било в листи, било в предизборни щабове, било като застъпници или наблюдатели“, допълни лидерът на ВМРО.
Каракачанов обяви, че към момента се обсъжда участие на такива кандидати само в два-три избирателни района.
Бившият министър на отбраната категорично отрече да са водени политически договорки за постове след вота на 19 април.
По думите му подкрепата за формацията на Радев е мотивирана от недоволството на ВМРО от политическото управление през последните години.
„Ситуацията в страната е такава, че голяма част от хората търсят някаква промяна. Възниква въпросът – кого трябваше да подкрепим, ГЕРБ и ДПС или ПП и ДБ. Всички тези бяха част от сглобките, които ни управляваха последните пет години“, каза Каракачанов.
В интервюто той отправи и критики към външната политика на страната в момента.
„България се очерта като най-беззъбата държава – не в Европейския съюз, а в света. Държава, която не си защитава интересите“, заяви Каракачанов.
Той критикува и решението за разполагане на самолети-цистерни на летище София.
„Ако бях министър на отбраната, нямаше да разреша въобще да кацат в България, защото България няма работа в този конфликт“, каза бившият военен министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #8, #9
09:53 15.03.2026
8 Мухахаха
До коментар #6 от "боклук":Я се скрий
09:56 15.03.2026
9 Любопитен
До коментар #6 от "боклук":Колко е непоклатим? Щото се разнася навсякъде че го клатят.
09:58 15.03.2026
11 Дали
До коментар #10 от "Окооо":Кремъл винаги играе с два коня. Единият е бойко, другият да не е Радев?
Коментиран от #15
10:04 15.03.2026
13 Даа
До коментар #10 от "Окооо":Наистина един куп тролове на ГЕРБ/ДПС са впрегнати да оплюват Радев, защото той НАИСТИНА им обърка тотално сметките!!! Вижда се реално краят на статуквото! Намериха си майстора, колкото и да ревът и грачат !
Коментиран от #26
10:04 15.03.2026
15 Ахааа
До коментар #11 от "Дали":Какъв Кремъл, какви пет лева? Радев е американски възпитаник със страхотна характеристика, дадена му от американски университет!
10:06 15.03.2026
16 Окооо
До коментар #14 от "хмммм":За най - младият комунист Борисов ли говориш? Еее, той вече си скрил книжката и се пише за пръв демокрад!
10:08 15.03.2026
17 Войводо !
Къде Ти Е ?
Чифтето ?
Най- Напред !
Трйбва Да Гръмнеш !
Тоя !
10:11 15.03.2026
22 Затлъстял мозък
"Да припомним:
Румбата беше за Истанбулската конвенция заедно с вицето си,
но като видя хорската реакция се покри.
Румбата беше са Ковид ваксите, затварянето и Зелените сертификати,
но като видя хорската реакция се покри.
Румбата беше за еврото, но като видя хорската реакция се престори,
че иска референдум месец преди приемането му!!!
Да припомним, че Румбата Радев се похвали с ГЕННАТА БАНКА на българите,
че е дал здравните данни на българите на американска фирма!
Да не забравяме, че не пропуска да посети глобалния форум в ООН,
който е в дъното на всичко, което ни се случва в момента.
Да не забравяме, че попита КС дали може да бъде разследван!!!
Като е толкова убаф, защо се притеснява от разследване?
Не мога да разбера българите, лъжат ги до откат, доказваш им,
че ги лъжат и все ходят изненадани, че са ги излъгали!
Румбата е соросоид в чист вид, може да не му харесва,
но вече е със сиджимка на врата и ще слуша!
................
ВМРО подкрепя соросоид двуличниик,
артист майстор на лъжата ли?!
Срам ни е от вас ВМРО, срам.
10:33 15.03.2026
25 СТИГА ПИСА ГЛУПОСТИ БЕ, КАКВА ЕВРАЗИЯ?
До коментар #20 от "13 - е Ха-ха-ха!":Радев е еднопластов соросоид и му личи отдалече.
Каква Евразия те е загонила,
или си негов аген да заблуждаваш престъпно
публиката, че Радев е голям русофил?
Долу лъжата!
Радев вън от България, да иде лъже другаде.
10:49 15.03.2026
26 Казуар
До коментар #13 от "Даа":Ако изчезне статуквото на Бойко, ще дойде орбаново статукво на Радев и още по голяма конфронтация.
10:50 15.03.2026
