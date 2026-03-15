ВМРО подкрепя „Прогресивна България“, лидерите на "войводите" няма да са в листите

15 Март, 2026 10:43

Красимир Каракачанов отправи критики към външната политика на страната

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че партията подкрепя формацията на Румен Радев „Прогресивна България“, но лидерите ѝ няма да присъстват в листите за предстоящите парламентарни избори.

„Много ясно го казах още преди две седмици – ние подкрепяме формацията на президента Радев, но не сме водили нито преговори, нито разговори, нито пазарлъци, както е характерно в България да се прави, за участие в листи“, каза Каракачанов в интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV.

Лидерът на ВМРО подчерта, че нито той, нито други членове на ръководството на партията ще присъстват в листите на „Прогресивна България“.

„Когато подкрепяш друга партия и нямаш обща регистрация, не е редно лидерите на подкрепящата партия да бъдат в чужди листи. Това е въпрос на принцип“, уточни Каракачанов.

По думите му е възможно отделни представители на ВМРО да бъдат поканени на местно ниво.

„Там, където по места преценят, че хората, с които разполагаме, могат да им бъдат полезни, могат да ги поканят – било в листи, било в предизборни щабове, било като застъпници или наблюдатели“, допълни лидерът на ВМРО.

Каракачанов обяви, че към момента се обсъжда участие на такива кандидати само в два-три избирателни района.

Бившият министър на отбраната категорично отрече да са водени политически договорки за постове след вота на 19 април.

По думите му подкрепата за формацията на Радев е мотивирана от недоволството на ВМРО от политическото управление през последните години.

„Ситуацията в страната е такава, че голяма част от хората търсят някаква промяна. Възниква въпросът – кого трябваше да подкрепим, ГЕРБ и ДПС или ПП и ДБ. Всички тези бяха част от сглобките, които ни управляваха последните пет години“, каза Каракачанов.

В интервюто той отправи и критики към външната политика на страната в момента.

„България се очерта като най-беззъбата държава – не в Европейския съюз, а в света. Държава, която не си защитава интересите“, заяви Каракачанов.

Той критикува и решението за разполагане на самолети-цистерни на летище София.

„Ако бях министър на отбраната, нямаше да разреша въобще да кацат в България, защото България няма работа в този конфликт“, каза бившият военен министър.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор
    "Бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ." Роналд Рейгън.

    09:50 15.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 9 Отговор
    Вече има алтернатива.Партията на обикновените хора от протеста -Движение на непартийните кандидати.Четете в интернет на платформата,, Аз управлявам държавата.

    09:50 15.03.2026

  • 3 Просто човек

    10 2 Отговор
    Толкова жалки хора…

    09:51 15.03.2026

  • 4 Гъбар

    11 6 Отговор
    С имена като Красимир Каракачанов и Иво Христов далече няма да стигнат.

    09:52 15.03.2026

  • 5 БКП

    9 2 Отговор
    и ДС се крепят ! И агент Иван , специалист по тескеретата , и той се яви , са не би да не го забележат ! Абе , фалш и падение !

    09:52 15.03.2026

  • 6 боклук

    4 14 Отговор
    Доверие заслужава само Асен Василев! Непоклатим!

    Коментиран от #8, #9

    09:53 15.03.2026

  • 7 Да ва е........

    7 3 Отговор
    У воеводите

    09:55 15.03.2026

  • 8 Мухахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "боклук":

    Я се скрий

    09:56 15.03.2026

  • 9 Любопитен

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "боклук":

    Колко е непоклатим? Щото се разнася навсякъде че го клатят.

    09:58 15.03.2026

  • 10 Окооо

    5 6 Отговор
    Всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта!!! Или начело със санкционираният за мегакорупция Пеевски ( заедно с Борисов), както досега или начело с генерал Радев, който да се опита да извади Родината от блатото! Това е самата истина и безспорен факт, въпреки, че тук много платени тролове ще плюят и храчат срещу Радев. Ще се задавят от пяна и злоба троловете на ГЕРБ/ДПС.

    Коментиран от #11, #13

    10:01 15.03.2026

  • 11 Дали

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Окооо":

    Кремъл винаги играе с два коня. Единият е бойко, другият да не е Радев?

    Коментиран от #15

    10:04 15.03.2026

  • 12 Връщай

    5 1 Отговор
    Парите бе!

    10:04 15.03.2026

  • 13 Даа

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Окооо":

    Наистина един куп тролове на ГЕРБ/ДПС са впрегнати да оплюват Радев, защото той НАИСТИНА им обърка тотално сметките!!! Вижда се реално краят на статуквото! Намериха си майстора, колкото и да ревът и грачат !

    Коментиран от #26

    10:04 15.03.2026

  • 14 хмммм

    4 3 Отговор
    И защо подкрепяте един комунист?

    Коментиран от #16

    10:04 15.03.2026

  • 15 Ахааа

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дали":

    Какъв Кремъл, какви пет лева? Радев е американски възпитаник със страхотна характеристика, дадена му от американски университет!

    10:06 15.03.2026

  • 16 Окооо

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "хмммм":

    За най - младият комунист Борисов ли говориш? Еее, той вече си скрил книжката и се пише за пръв демокрад!

    10:08 15.03.2026

  • 17 Войводо !

    5 1 Отговор
    Войводо !

    Къде Ти Е ?

    Чифтето ?

    Най- Напред !

    Трйбва Да Гръмнеш !

    Тоя !

    10:11 15.03.2026

  • 18 Да си умреш от майтап!

    3 3 Отговор
    ДС- агент Иван Каракачанов нямало да присъства в листите на "Нероден Петко" на фатмака от село Славяново! Че как ще присъстваш бе, ДС - арино нагъл, мърсен и коварен, дето открадна славното някога ВМРО, открадна и всичките имоти на организацията и зае мястото на достойния и велик Ванче Михайюлов! Огромен позор и огромен срам! Но, какво друго да очакваш от ДС! Та агент Иван Каракачанов нямало да е в листите! Ами, както е известно, в тези листи са само ДС - агенти и се оказало, че всички места вече са заети, та за агент Иван Каркачанов нямало място! Това е причината, българи, а не "скромността" на този наглец и престъпник, който натрупа милиони като военен имнистър на СИКаджийската мутра от подземния! Впрочем, Боко изпълни детската мечта на наглеца и го направи "военен министър"!

    10:22 15.03.2026

  • 19 Йес

    2 2 Отговор
    Тоя т ърбух как го пълни като не е на хранилката!? Верно,има много имоти, хотели,ама и шкембето му е огромно.

    10:28 15.03.2026

  • 20 13 - е Ха-ха-ха!

    1 2 Отговор
    Какви сметки е объркал фатмакът от село Славяново, какви пет лева бе, брато?! Е, да, може да е уплашил някои червени и в червата комунисти и подлоги на кремълския злодей, но комунистите на са България, нали?! Да треперят остатъчните нищожества от "Позитано", които садистът и убиец на котки Зарков се мъчи да съживи, както и баш националните предатели и кремълски лакеи Копейките на лудия Копейкин! Истинските българи и демократи никога няма да тръгнат след комуниста-фатмак, никога, защото знаят, че неговият път е към Евразия! Ами, да си върви там с Копейките и с убиеца на котки Зарков! Прав му път! Путин го чака с отворени обятия!

    Коментиран от #25

    10:29 15.03.2026

  • 21 Господи!

    3 1 Отговор
    Каква противна мутра! Като на всеки ДС- агент! Иде ти да повърнеш като я погледнеш дори и за секунда! Отврат!

    10:31 15.03.2026

  • 22 Затлъстял мозък

    4 1 Отговор
    Споделен коментар от мрежата!
    "Да припомним:

    Румбата беше за Истанбулската конвенция заедно с вицето си,
    но като видя хорската реакция се покри.

    Румбата беше са Ковид ваксите, затварянето и Зелените сертификати,
    но като видя хорската реакция се покри.

    Румбата беше за еврото, но като видя хорската реакция се престори,
    че иска референдум месец преди приемането му!!!

    Да припомним, че Румбата Радев се похвали с ГЕННАТА БАНКА на българите,
    че е дал здравните данни на българите на американска фирма!

    Да не забравяме, че не пропуска да посети глобалния форум в ООН,
    който е в дъното на всичко, което ни се случва в момента.

    Да не забравяме, че попита КС дали може да бъде разследван!!!
    Като е толкова убаф, защо се притеснява от разследване?

    Не мога да разбера българите, лъжат ги до откат, доказваш им,
    че ги лъжат и все ходят изненадани, че са ги излъгали!

    Румбата е соросоид в чист вид, може да не му харесва,
    но вече е със сиджимка на врата и ще слуша!
    ................
    ВМРО подкрепя соросоид двуличниик,
    артист майстор на лъжата ли?!
    Срам ни е от вас ВМРО, срам.

    10:33 15.03.2026

  • 23 ЛУСТРАЦИЯ!

    2 1 Отговор
    А Г€НТ Иван ПОДКР€ПЯ ТРОЙНОЙ А Г€НТ ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф!
    МОЛОД€Ц $У КИН $ЪН!
    Ч€РВ€НИ БО КЛУ ЦИ! Ч€РВ€НИ БО КЛУ ЦИ!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ КАР МА ЗЪ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    10:40 15.03.2026

  • 24 Стига вече сглобки !

    4 1 Отговор
    Всякакви политически "трупове" и то от всички провалили се партии се нагаждат към Радевата партия. Отвратителна смесица правят, за да излъжат отново народа.

    10:41 15.03.2026

  • 25 СТИГА ПИСА ГЛУПОСТИ БЕ, КАКВА ЕВРАЗИЯ?

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "13 - е Ха-ха-ха!":

    Радев е еднопластов соросоид и му личи отдалече.
    Каква Евразия те е загонила,
    или си негов аген да заблуждаваш престъпно
    публиката, че Радев е голям русофил?
    Долу лъжата!
    Радев вън от България, да иде лъже другаде.

    10:49 15.03.2026

  • 26 Казуар

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Даа":

    Ако изчезне статуквото на Бойко, ще дойде орбаново статукво на Радев и още по голяма конфронтация.

    10:50 15.03.2026

  • 27 Хахаха

    0 0 Отговор
    Идиоти

    10:53 15.03.2026

