ВМРО подкрепя „Прогресивна България“, лидерите на "войводите" няма да са в листите

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че партията подкрепя формацията на Румен Радев „Прогресивна България“, но лидерите ѝ няма да присъстват в листите за предстоящите парламентарни избори.

„Много ясно го казах още преди две седмици – ние подкрепяме формацията на президента Радев, но не сме водили нито преговори, нито разговори, нито пазарлъци, както е характерно в България да се прави, за участие в листи“, каза Каракачанов в интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV.

Лидерът на ВМРО подчерта, че нито той, нито други членове на ръководството на партията ще присъстват в листите на „Прогресивна България“.

„Когато подкрепяш друга партия и нямаш обща регистрация, не е редно лидерите на подкрепящата партия да бъдат в чужди листи. Това е въпрос на принцип“, уточни Каракачанов.

По думите му е възможно отделни представители на ВМРО да бъдат поканени на местно ниво.

„Там, където по места преценят, че хората, с които разполагаме, могат да им бъдат полезни, могат да ги поканят – било в листи, било в предизборни щабове, било като застъпници или наблюдатели“, допълни лидерът на ВМРО.

Каракачанов обяви, че към момента се обсъжда участие на такива кандидати само в два-три избирателни района.

Бившият министър на отбраната категорично отрече да са водени политически договорки за постове след вота на 19 април.

По думите му подкрепата за формацията на Радев е мотивирана от недоволството на ВМРО от политическото управление през последните години.

„Ситуацията в страната е такава, че голяма част от хората търсят някаква промяна. Възниква въпросът – кого трябваше да подкрепим, ГЕРБ и ДПС или ПП и ДБ. Всички тези бяха част от сглобките, които ни управляваха последните пет години“, каза Каракачанов.

В интервюто той отправи и критики към външната политика на страната в момента.

„България се очерта като най-беззъбата държава – не в Европейския съюз, а в света. Държава, която не си защитава интересите“, заяви Каракачанов.

Той критикува и решението за разполагане на самолети-цистерни на летище София.

„Ако бях министър на отбраната, нямаше да разреша въобще да кацат в България, защото България няма работа в този конфликт“, каза бившият военен министър.