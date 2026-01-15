Новини
Пеевски: На АПС и Радев - "Горчиво"

Пеевски: На АПС и Радев - "Горчиво"

15 Януари, 2026 15:29 1 113 49

  • делян пеевски-
  • апс-
  • румен радев-
  • мандат

Не знам защо отново се отлага моментът да се види кои са соросоидите в този парламент и да се види кои са честните хора, които искат да знаят истината за Сорос и неговите вредни влияния в България

Пеевски: На АПС и Радев - "Горчиво" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За лидера на ДПС - Ново Начало - Делян Пеевски, важната тема на деня е комисията "Сорос". Това обяви той пред журналисти в парламента.

"Не знам защо отново се отлага моментът да се види кои са соросоидите в този парламент и да се види кои са честните хора, които искат да знаят истината за Сорос и неговите вредни влияния в България. Докато не изчистим темата с Джордж и Алекс Сорос, Иво Прокопиев и всички производни, България винаги ще буксува, няма да върви напред, а институциите ще са неработещи. Заради зловредните влияния на това семейство, което на практика през определени партии притежава България", заяви Пеевски.

И подчерта, че ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос. "Ще направим всичко възможно те да бъдат разградени и България да бъде наистина демократична държава, а не държава, която е собственост на едно семейство", отбеляза депутатът.

Решението на президента Радев да връчи третия мандат за създаване на правителство на АПС, Пеевски коментира с думата: "Горчиво".

По думите му антикорупционната комисия трябва да бъде изцяло и тотално закрита. "Тя е бухалка. Видяхте срещите: кой и къде се вижда пред нея. Този тумор трябва да бъде изрязан", категоричен бе лидерът на ДПС.

"Ние сме казали да има сканиращи машини, американски, както се провеждат избори в Америка. Ако това се случи, да се види кои фирми ги произвеждат, за да може да наемем, или купим. Държавата, а не частни фирми като "Сиела". Видяхте ала-балата, те сами си я признаха. Трябва да има техника, ако може да се случи да бъде записано, ако не, да е по сегашния начин гласуването - с машините като принтери и с хартия. Нищо не трябва да се променя. Ако се въвежда нещо, то трябва да е с нещо по-добро - скенерите. Няма да позволим изборите да бъдат откраднати, подчерта още Пеевски.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 123456

    31 1 Отговор
    Явно е далтунист , за да не усява да види червения картон от всички държави и от бългаския народ

    15:31 15.01.2026

  • 3 за какви сосориди говориш бре

    30 2 Отговор
    шопар долен най вредния си ти след това герб пп дб и итн и бсп всичките сте за затвора

    Коментиран от #47

    15:32 15.01.2026

  • 4 икономист

    20 1 Отговор
    Много подцени Радев ,Доган , че и Бойко

    15:32 15.01.2026

  • 5 Защо

    30 1 Отговор
    си толкова грозен и булката ти ББ е същата, горчиво!

    15:33 15.01.2026

  • 6 мюсулманин

    25 1 Отговор
    Отказали са му всякакви срещи в Турция ,какво ДПС представлява ?

    15:35 15.01.2026

  • 7 шишо дому3

    17 1 Отговор
    нещо май се е възпалил

    15:35 15.01.2026

  • 8 дедо

    16 1 Отговор
    Аз наистина се обърках! Всеки политически лидер казва, че те не са виновни, че другите са корумпирани, че се манипулират изборни резултата, и т.н. А кой е виновен ? Май- народа ? А толкова е просто....да имат право да гласуват само Грамотните хора които могат да четат и пишат, които говорят правилен Български език, които си плащат данъците, това па е най лесното да се направи! Лично мнение.

    15:36 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    22 0 Отговор
    ТИ ЗА ЧЕСТЕН ЛИ СЕ ИМАШ? СЛЕД КАТО СЕ " БОРИШ " ЗА НАРОДА, ЗАЩО НЕ ГИ ПОСЕТИ НА МИТИНГА? ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ИМАШ ОХРАНА. НЕ Е ЯСНО, КОЙ КОГО ЩЕ ИЗХВЪРЛИ ЗАД БОРДА СКОРО.

    15:36 15.01.2026

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 0 Отговор
    КАКВО ДРУГО ДА КАЖЕ ТОЗИ ПРИМАТ...
    В РЕЧНИКА МУ САМО 5 ДУМИ...., НО НАГЛОСТТА И ПРОСТОТИЯТА МУ НЯМАТ ГРАНИЦИ.

    Коментиран от #12

    15:36 15.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ще те допълня

    12 0 Отговор
    Понякога се питам на кого простотията е по голяма: на Тиквата Борисов или аверчето му Пеевски?!

    15:40 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Резидентът

    6 6 Отговор
    Да дадеш мандат за правителство на България на Доган
    Оле, майко..
    Няма никакво оправдание!
    Защо не го даде на Възраждане?!

    Коментиран от #22, #23

    15:42 15.01.2026

  • 17 Ужасс

    12 1 Отговор
    С тази двойна гуша...беее, няма по-отвратително същество от тоя на тази планета

    15:43 15.01.2026

  • 18 ТИ СИ ПЪТНИК ЗА

    4 1 Отговор
    БЕЗДНАТА дълбока там има и едни с по два рога и ще им е весело с тебе тууулпа зафчу у СЛАФЧУ и ония около около вас. Много се беше обиди дръкаше и обсебваше. Сега е ред и ТЕБЕ да те обсебят в ЗАНДАНО.

    15:45 15.01.2026

  • 19 Резидентът

    3 2 Отговор
    Радев удари Тръмп ,който е за пронационалните партии
    Такава е Възраждане.
    Радев срещу Тръмп
    Някой не е разбрал , кой стои зад Радев?

    15:46 15.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тумба

    1 1 Отговор
    лумба шикалка , няма сватба никаква .

    15:46 15.01.2026

  • 22 да бе

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Резидентът":

    Ако го даде на Възраждане, все едно го е дал на Борисов и Пеевски. Радев много добре знае чии интереси защитават Възраждане докато се правят, че са против тях.

    15:47 15.01.2026

  • 23 Много

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Резидентът":

    си проззз. Тези ще направят правителство на малцинството с единствената цел отлагане на изборите. Времето ще бъде използване за връщането на структурите към Доган. Край с дебелия и началото. Много силен ход на президента.

    15:47 15.01.2026

  • 24 Да де

    2 5 Отговор
    Радев се самоуби политически
    Така е, когато шефа ти е дълбока държава
    Алчността се плаща

    15:48 15.01.2026

  • 25 Горски

    4 0 Отговор
    Голяма мимикрия пред Тръмп, че не е подкрепял евроатлантизма. Преди избори, които се готви да открадне. На Тръмп , хората му не пасат трева. Те вероятно имат информация за офшорките.. Отчаян опит с това намятане на магарешка кожа. .. Голям цирк беше в Парламента днес с Йордан Цонев, чак от зелената енергия се отрече. Как му се иска Тръмп да го припознае, но според мен това няма да помогне. Възраждане ще управлява България! То не трябва и частната Информационно обслужване АД да брои изборите, но КОЙ ти гледа такива дребни неща. "Изборите няма да позволим да бъдат откраднати" да се чете "Изборите няма да позволим да НИ бъдат откраднати". Нагъл по-нагъл, най-нагъл. Шопара когато стане Президент, тогава може и той да преценява на кого да го даде, за сега може само да празнослови.

    15:49 15.01.2026

  • 26 Хе!

    4 0 Отговор
    Предстои най бруталното изкупуване на гласове под непознати форми! Тук вече организацията е в ход! Ще набутат ИТН отново в парламента! За БСП не е сигурно! Те не притежават чак такава подмолна мощ!

    Коментиран от #32

    15:51 15.01.2026

  • 27 Николай Бареков бивш евродепутат

    3 3 Отговор
    🚨🅱️⚡️Извънредно! Румен Радев нокаутира Пеевски в зурлата и даде третия мандат на АПС на Ахмед Доган!

    РуменРадев Мандат АПС Избори Пеевски АхмедДоган

    С много тънък и гросмайсторски ход президентът Румен Радев нокаутира Делян Пеевски политически и направи силен реверанс към автентичните депесари, на които Шишкото е първи душманин. С хода си, да даде третия мандат за съставяне на кабинет на групата на Доган в парламента, Румен Радев подсказа кои са автентичното ДПС на предстоящите избори.
    Ходът на Румен Радев е много неочакван за масовката и е плод на неговото нестандартно стратегическо мислене.
    Наблюдателните отбелязват, че влизането на президента в политиката изглежда неизбежно и той ще го обяви скоро сред реализирането на неуспешната процедура с третия мандат. АПС отдавна обяви подкрепа за идеите на държавния глава и е за незабавни предсрочни избори.
    П.С. Ще имаме доброволци наблюдатели във всяка секция на изборите началото на пролетта. Няма да позволим никъде повече да бъде купен и един глас за свинята Гранде корупционер. Лично аз като бивш зам.председател на АЕРК в ЕП със стотици мои съмишленици доброволци ще участвам. И няма да е изненада дори да бъде и убит някой купувач на гласове за свинската мафиотска грабителска клика.

    Коментиран от #30, #36

    15:51 15.01.2026

  • 28 Радко

    2 0 Отговор
    Тръмп знае кой се радваше и присъстваше на сатанинското откриване на олимпийските игри
    Радев е политически труп и с това, което му наредиха да направи
    Нека те видят бългрите

    15:52 15.01.2026

  • 29 Николаос 66

    1 2 Отговор
    Вземи изкъпи твоя говорител Виктор Димчев и се гласи да изядеш дървото на изборите заедно с твоя приятел от Банкя

    15:52 15.01.2026

  • 30 Ей, Барек

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Как е Доган..
    Ще го крепиш или Радев?
    То не ,че има разлика
    Това го можеш

    15:53 15.01.2026

  • 31 Независим

    6 3 Отговор
    Егати държавата след като това прасе от снимката е фактор.

    15:54 15.01.2026

  • 32 В грешка си!

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хе!":

    След нови избори,никога повече -
    ,,Има Такива Негодници",няма да стъпят в парламента...!

    Коментиран от #42

    15:54 15.01.2026

  • 33 7-те лидери на партии с най висок рейтин

    1 1 Отговор
    Делян Пеевски е сред тях

    15:54 15.01.2026

  • 34 Гост

    4 2 Отговор
    Не знам кои са сорасоидите, ама тежките крадци, които ни текат към мазето на дъното, са ни пределно ясни. Разбра ли, прасене

    15:55 15.01.2026

  • 35 мислете му

    2 0 Отговор
    Коалицията продължава и след изборите.

    15:55 15.01.2026

  • 36 Хе!

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Че, кой не знае кое е автентичното ДПС!? Все едно утре Том Биков да се обяви за Герб, съда да го потвърди, а Бойко Борисов да се преименува на БЕРБ!

    15:56 15.01.2026

  • 37 Чисто и просто...!

    8 2 Отговор
    Радев си прави гаргара,с ПееФски,който бе много груб и нагъл с Президента на РБ...!

    15:56 15.01.2026

  • 38 Кратко, точно и ясно!

    0 3 Отговор
    Без многословни увъртания в стил Мунчо.
    Право в целта!
    ДПС СА ВТОРА СИЛА НА ТЕЗИ ИЗБОРИ!

    15:57 15.01.2026

  • 39 Независим

    5 0 Отговор
    Голямо удоволствие е да гледаш как прасето иска да изяде зеления чорап а той го цели в дебелият му врат.

    15:58 15.01.2026

  • 40 Перо

    3 2 Отговор
    Пеевски ми е противен, но в случая е прав! Мунчо проявава селски хитрини за бавене на изборите! Увърташе и се въртеше като обран еврейн, мълчеше и мънкаше или отричаше, когато го питаха, дали ще прави партия, а сега селските хитрини излязоха на яве! Прав е Пеевски и за Соросите! Как само избора на Радев ще се бави 7 дни? Излиза, че в САЩ и Русия са тъпаци, че имат машини за гласуване с директен отчет, а Ганя е много умен да даде на частна фирма с друг бизнес милиони за принтъри! Отделно, никой не контролира изчислителния център как работи!

    15:59 15.01.2026

  • 41 Радостин Василев е на 4-то място по

    1 3 Отговор
    Доверие от всички политици.
    В проучването на bTV Радостин Василев е поставен на 4-то място, но при внимателен поглед по процентите се вижда, че той е с най-ниско недоверие от всички.

    1️⃣ Радостин Василев — 65%
    2️⃣ Костадин Костадинов — 66%
    3️⃣ Божидар Божанов — 66%
    4️⃣ Ивайло Мирчев — 67%
    5️⃣ Ивелин Михайлов — 67%
    6️⃣ Асен Василев — 69%
    7️⃣ Атанас Зафиров — 69%
    8️⃣ Бойко Борисов — 73%
    9️⃣ Слави Трифонов — 75%
    🔟 Делян Пеевски — 84%

    Това означава най-широк потенциал за подкрепа.

    15:59 15.01.2026

  • 42 Хе!

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "В грешка си!":

    При нормални избори - да! Но вие не подозирате какви престъпни и аморални способности притежава тази мафия! ИТН не са сами! Те са проект на много по крупни мафиотски субекти! Ще накупят гласове, ама яко, ще им подадат малко електорат, за преодобаване на бариерата, в комисиите имат внедрени супер мошеници от селско - феодален тип и накрая, отчитането на резултатите при толкова заспал народ се манипулира от зората на демокрацията! Който е послушен и става за патерица, му се отрежда малка, но съществена парламентарна група! Ако имаше други патерици, те още щяха да се преструват на борци срещу мафията и да говорят високопарно как ще чегъртат Герб и да стоят в дълбок мафиотски резерв!

    16:02 15.01.2026

  • 43 Дедо

    1 1 Отговор
    Абе на тоя Дубайски Шопар какви само някакви Сороси му се въртят в тлъстата глава. И как пък само той миличкия има проблем с тия Сороси.

    16:03 15.01.2026

  • 44 Няма да стане

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ееххх, тази":

    Така ли иска летецът Боташ

    16:05 15.01.2026

  • 45 Гедер

    2 1 Отговор
    Този е тотално неграмотен. Едно изречение не може сглоби правилно . Само Сороси, пудели ,Чичо Румен, За хората и моите братя роми,.......това са му думите в речника на тоя .

    16:05 15.01.2026

  • 46 12345

    3 1 Отговор
    Нещо много изнервен този Пеевски. Радев много тънко го базика.

    16:06 15.01.2026

  • 47 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "за какви сосориди говориш бре":

    Ами летецът какъв е - докара хаос и разруха. Това е руският потник - слуга на агресора

    16:07 15.01.2026

  • 48 Цецко

    2 0 Отговор
    Единия ден Банкянския Толуп, на следващия ден Дубайския Нерез. Нямаме почивка от тия двамата .

    16:10 15.01.2026

  • 49 9292

    0 0 Отговор
    Макя, мина Ви с 300 тоя Радев!

    16:12 15.01.2026

