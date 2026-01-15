Пеевски: На АПС и Радев - "Горчиво"

За лидера на ДПС - Ново Начало - Делян Пеевски, важната тема на деня е комисията "Сорос". Това обяви той пред журналисти в парламента.
"Не знам защо отново се отлага моментът да се види кои са соросоидите в този парламент и да се види кои са честните хора, които искат да знаят истината за Сорос и неговите вредни влияния в България. Докато не изчистим темата с Джордж и Алекс Сорос, Иво Прокопиев и всички производни, България винаги ще буксува, няма да върви напред, а институциите ще са неработещи. Заради зловредните влияния на това семейство, което на практика през определени партии притежава България", заяви Пеевски.
И подчерта, че ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос. "Ще направим всичко възможно те да бъдат разградени и България да бъде наистина демократична държава, а не държава, която е собственост на едно семейство", отбеляза депутатът.
Решението на президента Радев да връчи третия мандат за създаване на правителство на АПС, Пеевски коментира с думата: "Горчиво".
По думите му антикорупционната комисия трябва да бъде изцяло и тотално закрита. "Тя е бухалка. Видяхте срещите: кой и къде се вижда пред нея. Този тумор трябва да бъде изрязан", категоричен бе лидерът на ДПС.
"Ние сме казали да има сканиращи машини, американски, както се провеждат избори в Америка. Ако това се случи, да се види кои фирми ги произвеждат, за да може да наемем, или купим. Държавата, а не частни фирми като "Сиела". Видяхте ала-балата, те сами си я признаха. Трябва да има техника, ако може да се случи да бъде записано, ако не, да е по сегашния начин гласуването - с машините като принтери и с хартия. Нищо не трябва да се променя. Ако се въвежда нещо, то трябва да е с нещо по-добро - скенерите. Няма да позволим изборите да бъдат откраднати, подчерта още Пеевски.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 123456
15:31 15.01.2026
3 за какви сосориди говориш бре
Коментиран от #47
15:32 15.01.2026
4 икономист
15:32 15.01.2026
5 Защо
15:33 15.01.2026
6 мюсулманин
15:35 15.01.2026
7 шишо дому3
15:35 15.01.2026
8 дедо
15:36 15.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цвете
15:36 15.01.2026
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
В РЕЧНИКА МУ САМО 5 ДУМИ...., НО НАГЛОСТТА И ПРОСТОТИЯТА МУ НЯМАТ ГРАНИЦИ.
Коментиран от #12
15:36 15.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ще те допълня
15:40 15.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Резидентът
Оле, майко..
Няма никакво оправдание!
Защо не го даде на Възраждане?!
Коментиран от #22, #23
15:42 15.01.2026
17 Ужасс
15:43 15.01.2026
18 ТИ СИ ПЪТНИК ЗА
15:45 15.01.2026
19 Резидентът
Такава е Възраждане.
Радев срещу Тръмп
Някой не е разбрал , кой стои зад Радев?
15:46 15.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тумба
15:46 15.01.2026
22 да бе
До коментар #16 от "Резидентът":Ако го даде на Възраждане, все едно го е дал на Борисов и Пеевски. Радев много добре знае чии интереси защитават Възраждане докато се правят, че са против тях.
15:47 15.01.2026
23 Много
До коментар #16 от "Резидентът":си проззз. Тези ще направят правителство на малцинството с единствената цел отлагане на изборите. Времето ще бъде използване за връщането на структурите към Доган. Край с дебелия и началото. Много силен ход на президента.
15:47 15.01.2026
24 Да де
Така е, когато шефа ти е дълбока държава
Алчността се плаща
15:48 15.01.2026
25 Горски
15:49 15.01.2026
26 Хе!
Коментиран от #32
15:51 15.01.2026
27 Николай Бареков бивш евродепутат
РуменРадев Мандат АПС Избори Пеевски АхмедДоган
С много тънък и гросмайсторски ход президентът Румен Радев нокаутира Делян Пеевски политически и направи силен реверанс към автентичните депесари, на които Шишкото е първи душманин. С хода си, да даде третия мандат за съставяне на кабинет на групата на Доган в парламента, Румен Радев подсказа кои са автентичното ДПС на предстоящите избори.
Ходът на Румен Радев е много неочакван за масовката и е плод на неговото нестандартно стратегическо мислене.
Наблюдателните отбелязват, че влизането на президента в политиката изглежда неизбежно и той ще го обяви скоро сред реализирането на неуспешната процедура с третия мандат. АПС отдавна обяви подкрепа за идеите на държавния глава и е за незабавни предсрочни избори.
П.С. Ще имаме доброволци наблюдатели във всяка секция на изборите началото на пролетта. Няма да позволим никъде повече да бъде купен и един глас за свинята Гранде корупционер. Лично аз като бивш зам.председател на АЕРК в ЕП със стотици мои съмишленици доброволци ще участвам. И няма да е изненада дори да бъде и убит някой купувач на гласове за свинската мафиотска грабителска клика.
Коментиран от #30, #36
15:51 15.01.2026
28 Радко
Радев е политически труп и с това, което му наредиха да направи
Нека те видят бългрите
15:52 15.01.2026
29 Николаос 66
15:52 15.01.2026
30 Ей, Барек
До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Как е Доган..
Ще го крепиш или Радев?
То не ,че има разлика
Това го можеш
15:53 15.01.2026
31 Независим
15:54 15.01.2026
32 В грешка си!
До коментар #26 от "Хе!":След нови избори,никога повече -
,,Има Такива Негодници",няма да стъпят в парламента...!
Коментиран от #42
15:54 15.01.2026
33 7-те лидери на партии с най висок рейтин
15:54 15.01.2026
34 Гост
15:55 15.01.2026
35 мислете му
15:55 15.01.2026
36 Хе!
До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Че, кой не знае кое е автентичното ДПС!? Все едно утре Том Биков да се обяви за Герб, съда да го потвърди, а Бойко Борисов да се преименува на БЕРБ!
15:56 15.01.2026
37 Чисто и просто...!
15:56 15.01.2026
38 Кратко, точно и ясно!
Право в целта!
ДПС СА ВТОРА СИЛА НА ТЕЗИ ИЗБОРИ!
15:57 15.01.2026
39 Независим
15:58 15.01.2026
40 Перо
15:59 15.01.2026
41 Радостин Василев е на 4-то място по
В проучването на bTV Радостин Василев е поставен на 4-то място, но при внимателен поглед по процентите се вижда, че той е с най-ниско недоверие от всички.
1️⃣ Радостин Василев — 65%
2️⃣ Костадин Костадинов — 66%
3️⃣ Божидар Божанов — 66%
4️⃣ Ивайло Мирчев — 67%
5️⃣ Ивелин Михайлов — 67%
6️⃣ Асен Василев — 69%
7️⃣ Атанас Зафиров — 69%
8️⃣ Бойко Борисов — 73%
9️⃣ Слави Трифонов — 75%
🔟 Делян Пеевски — 84%
Това означава най-широк потенциал за подкрепа.
15:59 15.01.2026
42 Хе!
До коментар #32 от "В грешка си!":При нормални избори - да! Но вие не подозирате какви престъпни и аморални способности притежава тази мафия! ИТН не са сами! Те са проект на много по крупни мафиотски субекти! Ще накупят гласове, ама яко, ще им подадат малко електорат, за преодобаване на бариерата, в комисиите имат внедрени супер мошеници от селско - феодален тип и накрая, отчитането на резултатите при толкова заспал народ се манипулира от зората на демокрацията! Който е послушен и става за патерица, му се отрежда малка, но съществена парламентарна група! Ако имаше други патерици, те още щяха да се преструват на борци срещу мафията и да говорят високопарно как ще чегъртат Герб и да стоят в дълбок мафиотски резерв!
16:02 15.01.2026
43 Дедо
16:03 15.01.2026
44 Няма да стане
До коментар #1 от "Ееххх, тази":Така ли иска летецът Боташ
16:05 15.01.2026
45 Гедер
16:05 15.01.2026
46 12345
16:06 15.01.2026
47 Хаха
До коментар #3 от "за какви сосориди говориш бре":Ами летецът какъв е - докара хаос и разруха. Това е руският потник - слуга на агресора
16:07 15.01.2026
48 Цецко
16:10 15.01.2026
49 9292
16:12 15.01.2026