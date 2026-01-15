Държавата затяга контрола върху транспорта: Един билет за цялото пътуване

Законът за обществения транспорт предвижда пътническата услуга да се контролира чрез телематични средства. Това каза пред журналисти в Габрово заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, предаде кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

По думите му така всички закъснения, всички сигнали, включително от гражданите дали е чисто в превозното средство, дали обслужването е вежливо, ще се акумулират и от това ще зависи с каква субсидия държавата участва в самия превозен процес.

Най-накрая с един-единствен електронен билет ще се прави цялостно пътуване, добави още министърът в оставка. В момента честно мога да кажа, че живеем в условия на транспортен хаос – купувате билети за различни оператори, които нямат вътрешна интеграция на разписанията си, добави още Караджов.

Не успях да осигуря достатъчно вагони, за да нямаме претъпкани влакове, за да нямаме недостиг на вагони, каза Караджов по повод оставката на правителството. Не успяхме, а и няма как да се купят вагони за 12 месеца, допълни той.

През ноември 2025 г. Министерството на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект на Закон за обществения транспорт, който създава цялостна правна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт в страната.

Проектът предвижда създаване на Национална транспортна схема, която ще координира разписанията на различните видове транспорт с цел минимални времена за изчакване. Законът регламентира и Национална точка за достъп – електронна система, която ще предоставя актуална информация за разписания, маршрути и транспортни връзки.

Предвижда се и въвеждане и на Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която ще обединява Националния транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. От министерството предвиждат и създаването на Национална система за единен превозен документ - електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване.

В Габрово Гроздан Караджов откри второ болнично вертолетно летище, което ще функционира към Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ - Габрово.