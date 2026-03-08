Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Георги Клисурски: Депутатите трябва да удължат бюджета и след 31 март. Нека не изправяме държавата пред риск и колапс

8 Март, 2026 12:23 377 4

Към момента няма рискове за прекъсване на доставките на горива към България, суров петрол се доставя за март и чакаме множество танкери за "Лукойл" в Бургас", коментира служебният финансов министър 

Георги Клисурски: Депутатите трябва да удължат бюджета и след 31 март. Нека не изправяме държавата пред риск и колапс - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изключително важно е да се запази нормалното функциониране на държавата и за целта депутатите трябва да приемат удължаване на удължения бюджет на България и след 31 март т. г. Плащанията по ПВУ и приемането на редовен бюджет до края на юни, са основните приоритети на служебния кабинет, обясни финансовият министър в служебния кабинет Георги Клисурски в интервю пред БНР.

В предаването "Неделя 150" той коментира и цените на горивата, договорите за суров петрол, смяната на изпълнителния директор на НАП, както и промените в КСО, приети в края на изминалата седмица.

Клисурски призна, че кабинетът "Желязков" е успял по ПВУ България да получи второто и третото плащане макар и с удръжки:

"Всъщност по третото плащане на първо място на България са удържани над 100 млн. евро, тъй като няма механизъм за отчетност на главния прокурор. От втора страна в КПК нямаше избрани независими членове и ЕК удържа на България още 250 млн. евро по тази линия. И всъщност сега, когато закриха КПК, ЕК ще иска със задна дата да удържи още 250 млн. евро на България. Да, по второ и трето плащане са получени парите, но с над 600 млн. евро България губи като удръжки."

Финансовият министър предупреди, че ще бъдат удържани пари и от следващо плащане поради тези действия на парламента с неприетите закони.

"По четвъртото плащане служебното правителство работи с ЕК, за да подадем искането в края на март т. г., за да пристигнат средствата в края на юли или юли. Очакваме максимум 900 млн. евро. А колко са под риск парите, изцяло е при депутатите причината", коментира Клисурски.

И посочи причините:

"Откроявам няколко законопроекта, които НС преди да се разпусне може да приеме . Първо закона за лобизма. Да, ГЕРБ го внесоха , но и МС ще го внесе. Призовавам да не се сочим с пръстчета, кой го е внесъл, важно е да бъде приет, както е договорен с ЕК. Ако това не стане, ще бъдат удържани 400 млн. евро от 4 плащане."

Клисурски призна, че в МФ работят и по следващите плащания след четвъртото, "наблягане на реформи, които ЕК иска, за да може към края на август да подадем петото плащане, сега приоритет на служебния кабинет е четвъртото плащане".

И посочи, че през февруари хазната светва в "червено".

"Когато Теменужка Петкова ми предаде поста каза, че към януари салдото е плюс 200 млн. евро и е така по данни. През февруари, само за месеца, дефицитът беше – 800 млн. евро и като се вземат месеците заедно с януари, имаме натрупване на 600 млн. евро дефицит. При съпоставка с 2025 г. към февруари , дефицитът е бил 500 млн. евро така че около 100 млн. евро дефицитът е повече за тази година", каза той и обясни какви са причините.

Финансовият министър каза, че повечето партии не са се отзовали на поканата му, но той ще отиде в Народното събрание и ще разговаря с всички, за да се удължи бюджета и след 31 март. И така да се гарантира нормалното функциониране на държавата:

"Призовавам за държавническо поведение, да се удължи действието на Закона. Може да спорим, къде ще се срещнем, но ако след 31 март държавата спре разплащания ще бъде трагично. Аз ще направя всичко възможно, за да се удължи законът. Държавническото поведение трябва да е двустранно и от правителство, и парламент. Нека не изправяме държавата пред риск и колапс. Сигурен съм, че ще подсигурим функционирането на държавата след 31 март."

Той обяви, че заради военния конфликт в Иран правителството и институциите като Митници имат План А, Б и С, но се надява да не се прилагат. И обясни, че 70% от доставките на суров петрол за "Лукойл" са от Азербайджан и те са по дългосрочен договор и твърди цени. Само 30% са от страни от региона на Близкия Изток и затова има леко увеличение на дизела на бензиноколонките.

"Към момента няма рискове за прекъсване на доставките на горива към България, суров петрол се доставя за март и чакаме множество танкери за "Лукойл" в Бургас. Хубавото е, че голямата част от петрола, който внасяме е по-дългосрочен договор с Азербайджан. Първо доставките минават през Черно море и е изолиран от военни действия, свързани с Иран. Като маршрут доставките не са застрашени", каза финансовият министър Георги Клисурски.


  • 1 обективен

    1 0 Отговор
    Значи мафията в парламента не взе нарично 350 мил. за това да не работи съдебната състема ,защото поне 80% са за в затвора !!

    12:42 08.03.2026

  • 2 А неоткрадено левро в бюджета има ле?

    1 0 Отговор
    Или пак милиарди заеми?

    12:58 08.03.2026

  • 3 Депутатите да си намалят заплатите с 80%

    0 0 Отговор
    Няма да им плащаме екскурзийките на съпругите им до Малдивите и Дубай, и да им връщаме загорелите телеса от Дубай безплатно. Туй 30 000 лв. заплати ли са, с придобивки и партийни. За семки на депутатите не стигат със субсидийките към Коледа.. Ма и ний имаме съпруги, и те имат родженни дни. А хората да не могат да си платят ток, вода, парно. Какво стана със сметките за ток на София, всички по 200 лв., а? Живееш, не живееш в жилищата, плащай 200 лв. надписани киловатчаса. Водичкита 4 лв. кубик, има питейна вода, няма питейна - Плащаш. Ма в София идвала под наклон, не е питейна, плащай. Ако искаш ти измерим уреда, ще го проверим при нас "вълкът пази агнето".

    13:03 08.03.2026

  • 4 Приятел

    0 0 Отговор
    Георги Клисурски: Депутатите трябва да удължат бюджета и след 31 март. Нека не изправяме държавата пред риск и колапс. Не виждате ли какъв колапс ми е станал на кратуната? Нема веке и един здрав косъм!

    13:12 08.03.2026

