Костадин Костадинов: Колебаейки се между лева и еврото, Радев избра турската лира

Костадин Костадинов: Колебаейки се между лева и еврото, Радев избра турската лира

15 Януари, 2026 22:15 810 38

Ако ГЕРБ и ДПС прокарат идеята за сканиращи устройства, "става страшно", убеден е лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Колебаейки се между лева и еврото, Радев избра турската лира - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правната комисия отхвърли искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за връщане на машинното гласуване.

От партия "Възраждане" гласуваха "въздържал се".

"В проекта на ПП-ДБ се предвижда 75% машинно гласуване, а в останалите 25%, които при структурен анализ на секциите, в които се гласува с хартия, както предвиждат от ПП-ДБ - от порядъка на около 80% от тези 25%, се намират под контрола на ДПС. Сега българите са излъгани преди началото на кампанията", каза лидерът на партията Костадин Костадинов в "Денят ON AIR".

По думите му ПП-ДБ дава възможност на ДПС да осъществи манипулации.

"Това ние няма как да подкрепим. По-големият въпрос е защо ПП дават възможност на ДПС да продължават с манипулациите. Нашият законопроект, който трябва да бъде гледан следващия път, предвижда 100% гласуване само с машини", изтъкна Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

Ако ГЕРБ и ДПС прокарат идеята за сканиращи устройства, "става страшно", убеден е лидерът на "Възраждане".

"Досега машините, с които се работеше, бяха наемани от частна фирма. Софтуерът и кодът за тях се стопанисваха и бяха на разположение на "Информационно обслужване" и на МЕУ, т.е. разделяме хардуера от софтуера. Сега всичко се предвижда да отиде под шапката на "Информационно обслужване". И кодът, и машините ще бъдат на едно място. Хипотетично човек с едно натискане на копчето може да пренапише целия резултат. Няма да има контрол върху работата на сканиращите машини", смята Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" подчерта: "Нямаме доверие на управляващите.

"За нас най-добрият модел е този, в който човешкият и машинният фактор се коригират и контролират един друг. Така беше на изборите през ноември 2021 г.", напомни гостът.

"Не сме изненадани. Ние знаехме, че той няма да го даде на "Възраждане", защото Радев има идеологически различия с нас. Ние сме неговият най-сериозен идеологически конкурент. Няма как да го даде на БСП, ИТН и на ДПС, защото те участваха в управлението. Единственият вариант беше АПС. Това е логичен, но грешен вариант. Сега, особено след като го даде на Ахмед Доган, неговите избиратели изживяха шок, видяха приземяването на своя летец. Маската на Радев падна много преди политическия театър, който се опитва да ни разиграва", смята Костадинов.

По думите му ролята на Радев в политическия живот ще бъде да затвърди статуквото в България, "което е антибългарско". "Ако излезе на тези избори, той трябва за го заяви по-рано, защото не е честно да викаш хората от партиите при теб като държавен глава, да минеш консултации, да раздадеш мандатите, и да излезеш на избори", каза лидерът на "Възраждане", който допусна, че има договорка между президента Радев и ПП-ДБ.

Според Костадинов, избирателите на "Възраждане" не харесват Радев.

"Помним как отказа да свика референдум за запазване на българския лев, направи го, след като беше изтървана голяма част от шанса. Колебаейки се между лева и еврото, Радев избра турската лира. Ние имаме шанс, ако "Възраждане" стане първа политическа сила, което е напълно възможно на тези избори. Ако утре мандатът не бъде върнат, означава, че имат договорка с Радев да бавят датата за провеждане на изборите", прогнозира лидерът на партията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев е тактик

    10 6 Отговор
    А тоя плещи. Че не били го избрали.

    Коментиран от #25, #36

    22:19 15.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обективен

    8 6 Отговор
    Ама този е напълно луд

    22:20 15.01.2026

  • 4 Българин

    3 14 Отговор
    България така или иначе, ще се върне към Турция. Това е неизбежно и хората го приемат съвсем нормално. Всички поити да си направим държава се провалиха и трябва да се молим, пак да ни вземат!

    Коментиран от #17

    22:21 15.01.2026

  • 5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    7 4 Отговор
    КИРЯК СТЕФЧУВ СЕ ВЪЗМУЩАВА ..МАЙ...

    22:21 15.01.2026

  • 6 хаха

    9 3 Отговор
    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България.

    Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.

    22:22 15.01.2026

  • 7 хаха

    10 3 Отговор
    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки.

    Коментиран от #32

    22:23 15.01.2026

  • 8 Възраждане

    7 6 Отговор
    Ами точно така си е. За огромно съжаление вместо да се бори на живот и смърт за лева, се продаде на сокола

    Коментиран от #9, #10

    22:23 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    Я лай още бе Вгзраждани!

    22:25 15.01.2026

  • 11 Мехди Мехмед Али

    1 8 Отговор
    Доктор Ахмед Доан е призван да лекува вечно българите

    22:25 15.01.2026

  • 12 Оправяйте

    7 2 Отговор
    Се и избиратели, и избирани! Вече съм се барнал и отивам в някой бар да послушам музика, да пийна, и да си взема някоя красавица. И ще я оправям аз, а вие си чакайте някой да ви оправя!

    22:25 15.01.2026

  • 13 Копанаря е бесен

    8 1 Отговор
    че пак го пренебрегнаха, тъй като дори днес се доказа като вярна патерица на Буци.

    22:26 15.01.2026

  • 14 Преименуване

    10 2 Отговор
    От Възраждане, да си преименуват партията на Въздържане . По важни закони, винаги БОЙКОтират законите с гласуване - въздържали се. Слуги на Пеевски и Бойко.

    22:26 15.01.2026

  • 15 Българин.

    4 5 Отговор
    Прав е човека!

    22:27 15.01.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 4 Отговор
    Прав е Костя! Радев се издъни грубо - но аз отдавна ви казвам, че Радев си е натовски генерал! Просто е време да го разберете. Радев е другия път към диктатурата на европа!

    22:27 15.01.2026

  • 17 Дедо Мраз

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Куфарите и заминавай, ако ти е толкова мъчно за родината ти.

    Коментиран от #20

    22:27 15.01.2026

  • 18 копейкин

    6 1 Отговор
    връщай парите

    22:29 15.01.2026

  • 19 Комунистически ценности

    6 2 Отговор
    Част от Комунистическата партия БКП се преименувала на Възраждане!

    22:29 15.01.2026

  • 20 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо Мраз":

    Бе големи сте патреотари, ама като чуете Азис падате на колене и почвате да ривете.

    Коментиран от #29

    22:30 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Показателно беше

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев е тактик":

    че "тактикът" поздрави за НГ българите с "приемане на еврото" .
    И разсея всички съмнения.

    22:33 15.01.2026

  • 26 Оня с рикията

    4 1 Отговор
    Копейката плаща с рублички

    22:33 15.01.2026

  • 27 Бялата Златка

    7 0 Отговор
    Този се продаде на прасето и тиквун.

    22:34 15.01.2026

  • 28 Българин

    1 6 Отговор
    Прав е човека отново! Единствено Герб и ДПС заедно с Възраждане милеят за България! В следващия парламент заедно ще са бетон!

    22:35 15.01.2026

  • 29 Дедо Мраз

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Имаш грешка. Хеви метъл!!! Пого играл ли си? Може да поиграем ако искаш 🤘🤘🤘🤘

    22:36 15.01.2026

  • 30 мдаа

    2 0 Отговор
    Възраждане трябва да се прекръсти на Възбуждане. Коцето и Цончо се възбуждат от нищото и започват да хвърлят къчове във всички посоки едновременно. Сега тръгнали да плюят президента, защото не оправдал очакванията им. И защо трябваше да ги оправдае не казват. Важното е да хвърчат плюнки във всички посоки. Много скоро ще лъсне истинското лице на Костадинов дори за тези, които не са схванали колко злобно и продажно човече е той. След още няколко години ще видите Волен и Костя да смучат заедно вода и да си спомнят какви велики политици са били. Тъжна картинка.

    22:37 15.01.2026

  • 31 Мата Хари Бобокова

    1 2 Отговор
    Я, избирателите на ППДБ подскачат цял ден от възторг какъв брилянтен ход бил направил Радев, като дал мандата на Доган, какъв тънък стратег бил, как се бил подиграл на Шиши, как изравнявал силите и т.н.

    Копейки им отне радостта!

    22:37 15.01.2026

  • 32 Клошар си ти

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Ами ще строи, да не е като тебе клошар да живее при мама и тати в мазето.

    Коментиран от #34

    22:40 15.01.2026

  • 33 Нехиs

    0 1 Отговор
    "За нас най-добрият модел е този, в който човешкият и машинният фактор се коригират и контролират един друг. Така беше на изборите през ноември 2021 г.", напомни гостът.

    Наистина, страшно коригиране е било. Ала-бала с машините и Мунчо Естонски и 10% надписан вот за Подмяната - сами си го признават в аудиозапис, има го в интернет.

    22:40 15.01.2026

  • 34 нека строи

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Клошар си ти":

    но не с крадени чужди пари!

    22:40 15.01.2026

  • 35 Мхм

    1 0 Отговор
    Това изявление потвърждава факта, че възраждане са герб нн патерица.

    22:41 15.01.2026

  • 36 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев е тактик":

    Не знам Радев може да е и тактик.... Ама заглавието е точно.... Точно е и казаното от Костадинов.... Един приятел на предишните избори ми Даде 100 лв за ДПС, аз ги взех, но си гласувах за Възраждане на България....

    22:43 15.01.2026

  • 37 Много се кефя

    1 0 Отговор
    Как плаче Копейкин

    Коментиран от #38

    22:43 15.01.2026

  • 38 Голям

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Много се кефя":

    баклук е...

    22:45 15.01.2026

